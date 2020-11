Patriarhul Teoctist şi culisele singurei demisii din istoria BOR. „N-a fost un erou, dar a ştiut să-şi răscumpere parţial păcatul servilismului faţă de regim“

„În viaţă sunt şi fapte care nu se pot explica“, spunea Teoctist Arăpaşu, care a condus Biserica Ortodoxă

Română (BOR) vreme de 21 de ani. Totuşi, faptele sunt cele care îi deosebesc pe oameni, iar ale patriarhului României au fost contradictorii şi, într-adevăr, de multe ori greu – dacă nu chiar imposibil – de înţeles. Cei mai mulţi îl dispreţuiesc nu doar pentru că a plecat capul în faţa regimului comunist, ci mai ales pentru ruşinoasele elogii aduse lui Ceauşescu într-o perioadă în care românii răbdau frigul, foamea şi teroarea psihică.

Pe 14 noiembrie 1986, cu două zile înainte de întronizare, Teoctist Arăpaşu s-a înfăţişat înaintea lui Nicolae Ceauşescu pentru a-i mulţumi că l-a acceptat ca patriarh al Bisericii Române. „Trist spectacol de slugărnicie!“, a descris momentul istoricul Lucian Boia, în volumul „Strania istorie a comunismului românesc (şi nefericitele ei consecinţe)“, în care a fost publicată şi stenograma discuţiei. „Sîntem toţi, cu toată suflarea noastră, admiratori al domniei voastre. Preţuim la cea mai înaltă valoare capacitatea geniului dvs. creator, adevărat făuritor al vieţii noi din ţara noastră, gîndirea dvs., punînd pecetea păcii şi a iubirii de patrie pe tot ceea ce zidiţi şi creaţi în scumpa noastră patrie. Fiecare nouă zidire, fiecare lăcaş, fiecare izvor de lumină şi viaţă poartă pecetea gîndirii dvs. geniale, a dragostei faţă de popor şi de ţară, poartă pecetea păcii a cărei vocaţie o transmiteţi cu toată dăruirea şi atîta hărnicie în această epocă pe care o trăim cu toţii şi pe care, pe bună dreptate, o numim «Epoca Nicolae Ceauşescu».“

Au urmat multe astfel de ridicări în slăvi semnate de patriarh. A lăudat „creativitatea“ dictatorului „pusă în slujba neabătută a progresului şi fericirii întregului popor“ şi a negat public rea-litatea acelor zile. De pildă, la o conferinţă din august 1989, a vorbit despre „libertatea religioasă de care s-au bucurat religiile din România în ultimii 45 de ani, când şi-au putut desfăşura activitatea neîngrădite“. Sigur că BOR era mai puţin persecutată decât celelalte, dar asta şi pentru că era mai bine controlată de statul ateu. Teoctist făcuse propagandă şi o ştia prea bine. Dovadă că, peste câteva luni, după Revoluţia din 1989, acelaşi Teoctist punea semnul egal între dictatorul Ceauşescu şi regele Irod şi le cerea iertare credincioşilor şi lui Dumnezeu pentru „momentele de slăbiciune“ avute în faţa regimului.

„Patriarhul e cu noi!“ vs. „Teoctist, Antihrist“

Românii au fost la un pas să ierte păcatele Bisericii, însă o telegramă avea să răstoarne situaţia. În „Scînteia“, ziarul de casă al Partidului Comunist Român (PCR), a apărut o telegramă de felicitare pe care Teoctist i-ar fi trimis-o lui Ceauşescu după represiunea de la Timişoara, din 18 decembrie 1989, când zeci de tineri au fost ucişi pe treptele Catedralei. Scriitorul şi teologul Dan Ciachir a explicat că telegrama era autentică, însă nu ar fi avut nicio legătură cu masacrul de la Timişoara: „Ceauşescu, aşa cum se ştie, a fost reales la Congresul al XIV-lea. Ce a făcut statul: în momentul în care încep evenimentele de la Timişoara, publică această scrisoare ca şi când ar fi fost proaspătă. Dar a fost scoasă de la naftalină. Naftalina însemnând, sigur, numai o lună şi jumătate. Deci nu a fost niciodată felicitat Ceauşescu de Sinod sau de Teoctist pentru că a reprimat mişcările“.

Pe de altă parte, telegrama în facsimil este datată cu 19 decembrie 1989 şi, chiar dacă nu face referire la evenimentele de la Timişoara, este dovada clară a faptului că Patriarhia ignora realitatea şi continua să felicite un preşedinte criminal. „Era o telegramă protocolară, scrisă de către Departamentul Cultelor în vocabularul de atunci. Telegrama a fost asociată presupusei intenţii de a-l felicita pe Ceauşescu pentru că a înăbuşit revoluţia de la Timişoara în sânge, ceea ce nu corespundea realităţii“, se apăra patriarhul Teoctist într-un interviu din 2006 pentru „Jurnalul Naţional“.

Furia şi revolta poporului erau însă greu de stăvilit. Zeci de oameni, între care tineri seminarişti şi preoţi, urcau zi de zi Dealul Patriarhiei scandând împotriva patriarhului – „Teoctist, Antihrist!“ – şi cerându-i demisia. „În 22 decembrie, pe la orele 11, eram în birou, înconjurat de episcopii vicari de la Patriarhie şi de consilieri, când la televizor a apărut cunoscutul actor Ion Caramitru, în mijlocul unei cete de revoluţionari, spunând cu emoţie: «Şi-a întors Dumnezeu faţa către noi! Fraţilor, veniţi şi vă spuneţi bucuria!». De la Televiziune (n.r. – Televiziunea Română) se transmiteau comunicate diferite. În acest fel s-a comunicat că Aurel Dragoş Munteanu roagă pe patriarh să vină pentru un scurt cuvânt. Afară, în faţa reşedinţei, ne aştepta o maşină cu tineri revoluţionari care fluturau steaguri albe şi strigau: «Cu noi este Biserica! Cu noi este patriarhul!». Mulţimea din faţa catedralei cânta «Tatăl nostru», aplauda, avea lumânări aprinse. Bucuria a fost scurtă. Câteva ore mai târziu, revenind la reşedinţă, în timp ce primeam telefoane de mulţumire, am auzit pe unii, la televizor, comentând negativ prezenţa mea, înţelegând că era vorba de o telegramă de felicitare adresată lui Ceauşescu. Am rămas adânc mâhnit, mai ales când am auzit că a apărut în «Scînteia», unde nu era permis să se scrie ceva despre Biserică. M-a impresionat răsturnarea de atitudine, chiar şi cea a colaboratorilor mei, a profesorilor de teologie. Cu conştiinţa că mi-am făcut datoria faţă de Sfânta Biserică, am convocat Sfântul Sinod pentru a doua oară după Revoluţie. Am deschis şedinţa şi, imediat, am adresat plenului rugămintea scrisă, cerând retragerea, pe care am şi motivat-o. Retragerea temporară. Aveam 75 de ani, deci aveam motiv de îngrijire a sănătăţii, deşi toată lumea ştia ce însemna retragerea mea. Cererea era scrisă dinainte şi o purtam cu mine“, povestea Teoctist Arăpaşu.