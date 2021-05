O reproducere a scheletului calului preferat al lui Napoleon, montată deasupra mormântului împăratului francez, naşte controverse FOTO

Autorul operei, artistul Pascal Convert, a ales să preia un ritual antic evocat de Herodot, prin care războinicii erau îngropaţi alături de caii lor, şi a reconstituit din plastic, în 3D, scheletul pur-sângelui imperial conservat la National Army Museum din Londra. Despre Marengo se ştie că a fost calul preferat al lui Napoleon şi l-a purtat pe împărat în mai multe bătălii, până la Waterloo, în 1815, unde a fost capturat de trupele ducelui de Wellington.

A reproduction of the skeleton of Napoleon's favourite horse Marengo has been hung over the French emperor's tomb in Paris -- to the outrage of his present-day fans as they commemorate 200 years since his deathhttps://t.co/9pQ06GoMWp