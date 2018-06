48 de ani de la scufundarea insulei Ada Kaleh. „A fost foarte frumos, o copilărie cum nici în cărţi nu există, nici în romanele cele mai romane”

Evenimentul a fost organizat de Institutul Turc „Yunus Emre”, în prima parte a căruia au conferenţiat dr. Marian Ţuţui, cercetător ştiinţific III la Institutul de Istoria Artei “George Oprescu”, Magda Andreescu, muzeograf la Muzeul Ţăranului Român şi Carmen Mihalache, cercetător şi şef de secţie Documentare şi valorificare la Muzeul Ţăranului Român.

De asemenea, frumuseţea vieţii pe insula Ada Kaleh a fost redată de către trei foste locuitoare ale acesteia, care au povestit preţ de câteva minute despre copilăria lor pe insulă, iar în cea de a doua parte a serii invitaţii au luat parte la o expoziţie foto documentară, creată cu ajutorul insularilor care au contribuit cu fotografii din arhiva personală.

Această cetate, construită de habsburgi în secolul XVIII, va fi, încetul cu încetul, măcinată de vreme, iar mai târziu, la momentul scufundării, tunelurile şi catacombele ei, o parte ruine, o parte acoperite de casele în care se locuia zi de zi, redau insulei acea notă de romantism şi de mister care a fermecat atâţia călători şi vizitatori. Până la Tratatul de la Adrianopol (...) Ada Kaleh a fost timp de câţiva zeci de ani un punct de refugiu pe Dunăre pentru contrabandişti, piraţi şi aventurieri, ” a amintit Carmen Mihalache, cercetător şi şef de secţie Documentare şi valorificare la Muzeul Ţăranului Român, în deschiderea discuţiei.

Pentru noi, cei care nu am apucat să păşim vreodată pe micuţa insulă antică, simbolul unei libertăţi zbuciumate şi totodată desăvârşite, povestirile despre Ada Kaleh par să evoce un loc mistic, desprins parcă din romanele lui Jules Verne.

Viaţa de poveste a durat însă puţin pentru locuitorii insulei Ada Kaleh- aproximativ 600 de pesoane, marea majoritate de origine turcă-, în 1923 fiind recunoscută ca teritoriu românesc prin Tratatul de la Lausanne. Acela a fost momentul în care locuitorii şi-au pierdut privilegiile, iar traiul lor a devenit unul nesigur.

În 1931, regele Carol al II-lea împreună cu prim-ministrul Nicolae Iorga au acordat localnicilor dreptul de a importa, fără taxe vamale, produse alimentare, tutun, alcool, cafea şi obiecte de bazar, în număr limitat. Acest lucru a ridicat considerabil economia locului, devenit în scurtă vreme atât piaţă de desfacere, cât şi o atracţie turistică.

În 1934 Ada Kaleh a fost recunoscută ca staţiune climaterică, ceea ce a permis insularilor să vândă produse alimentare prelucrate, precum rahat turcesc sau baclava, iar viaţa pe insulă a început să semene tot mai mult cu raiul, după cum conchid toate cele trei foste localnice prezente marţi seară la Biblioteca Naţională.

Acest paradis a fost însă umbrit de instaurarea regimului comunist, moment în care oamenii cei mai bogaţi au fost deportaţi în Bărăgan sau chiar în Turcia, cu condiţia cedării averii. De asemenea, localnicii au început să fie strămutaţi încă din primii doi ani de preşedinţie al lui Nicolae Ceauşescu, între 1970-1971, mânat de dorinţa construirii cele mai mari hidrocentrale de pe Dunăre. Insularii au primit promisiunea de a li muta casele pe insula Şişiman, ce se dorea a deveni o a doua Ada Kaleh.

Acest proiect nu a fost însă dus niciodată la bun sfârşit, marea majoritate a oamenilor stabilindu-se în Orşova, Drobeta Turnu Severin, Constanţa, Bucureşti sau Turcia.

„A fost o destrămare a familiei perioada aceea. Am plecat în Bucureşti întâi. Bucuria de a pleca în Bucureşti a fost una pentru mine, ca să spun aşa, teminasem şi liceul... Dar a trecut timpul, a început să ne fie dor de vecini, de colegi. Ne mai întâlneam dar foarte rar, nu era ca în insulă. În insulă nu exista lacăt, nu exista cheie. Găina vecinei dacă oua la noi (în curte) în luam şi i-l duceam, că era al vecinei. Aşa am crescut noi împreună, şi ne-a fost în primul rând foarte greu să ne obişnuim cu cheia de la uşă. Noaptea să încuiem uşa, când plecăm undeva să încuiem uşa, asta a fost cel mai greu pentru noi. În fine, ne-am obişnuit. Pe urmă am plecat în Turcia,” povesteşte Pervin Hanim.