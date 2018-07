Ziarul Adevărul vine cu trei romane thriller

Veţi putea cumpăra ziarul Adevărul, împreună cu unul dintre romanele prezentate începând cu 4 iulie 2018, în limita stocului disponibil.

FEBRA OASELOR – Val McDermid

Când corpul adolescentei Jennifer Maidment este descoperit, devine limpede că un psihopat periculos umblă în libertate şi are o listă lungă de posibile victime.

Profilerul Tony Hill împreună cu Carol Jordan, ”Cel mai impresionant duo din ficţiunea poliţistă contemporană”, aşa cu declara „The Spectator”, realizează că sunt la începutul unei campanii brutale şi nemiloase, prin care un ucigaş vizează un grup de tineri, aparent fără o legatură între ei, pe care îi contactează prin intermediul unei retele de socializare, pretinzând ca le împărtăşeşte interesele şi credinţele, pentru ca apoi să-i ademenească pentru a-i ucide.

Însă, atunci când Tony ar fi trebuit să fie în mijlocul investigaţiei, James Blake, proaspăt numit la şefia departamentului şi dornic să se afirme, consideră că Tony este o cheltuială prea mare şi decide să fie înlocuit cu un profiler neexperimentat. Luptându-se cu nou-aparutele fantome ale trecutului său şi cu distragerea atenţiei de la munca sa, Tony încearcă să găsească răspunsurile care să îi ofere satisfacţie personală şi profesională în cea mai dificilă investigaţie.

DIMITER - William Peter Blatty

William Peter Blatty a încantat generaţii de cititori cu best seller-ul său, “Exorcistul”. De data aceasta însă, ne aduce Dimiter, o poveste despre crimă, răzbunare şi suspans.

Romanul Dimiter, ne deschide lumea celui mai tiranic şi totalitar stat: Albania anilor 1970.

Un prizonier suspectat ca fiind un inamic al statului, este reţinut de securitate şi, deşi este supus unor torturi inimaginabile, el păstrează o linişte suspectă, reuşind în cele din urmă să evadeze si să îndeplinească o misiune secretă. Prizonierul este Dimiter, un agent American denumit şi “Agentul din Iad”, despre care circula zvonul că l-ar fi omorât pe liderul nord-vietnamez Ho Şi Min.

Scena se mută în Ierusalim, concentrându-se în spitalul Hadassah şi pe câteva personaje captivante şi pline de culoare: detectivul de poliţie Christian Arab, Dr. Moses Mayo, un neurologist cu simţul umorului, Samia, o asistentă atractivă, dar cu limba ascuţită, funcţionarii americani şi israelieni şi personalul spitalului. Cu toţii devin captivi într-o serie de morţi inexplicabile, până când evenimentele explodează într-un punct culminant surprinzător.

MOLIMA - Guillermo del Toro, Chuck Hogan

Un virus vampiric este scăpat de sub control şi în curând va pune stăpânire pe oraşul New York, pe America şi apoi pe întreaga omenire. În mijlocul acestui haos, Dr. Eph Goodweather – şeful Proiectului Canarul – conduce o mică echipă ce are ca misiune oprirea monştrilor însetaţi de sânge. Dar, ar putea fi prea târziu.

Alimentat de un plan diabolic, un nou război începe între vampirii din lumea veche şi din cea nouă pentru preluarea controlului total. Prinşi în războiul dintre cele două forţe, oamenii devin din vânători, vânat .

Deşi Eph întelege molima vampirica mai bine decât toţi, nu-i poate proteja pe cei dragi de răul invadator. Fosta sa soţie, Kelly, este transformată de către Maestru iar acum vânează la adăpostul întunericului asteptând ocazia să-l transforme pe Zack, fiul lui Eph.

Cântărind viitorul omenirii, Eph şi curajoasa sa echipă, coordonaţi de Abraham Setrakian, un strălucit profesor al holocaustului, şi exterminatorul Vasily Fet, trebuie să combată forţa vampirică al cărei plan final este mai presus decât anihilarea totală.

