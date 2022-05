Volumul „De comunişti am fugit, peste comunişti am dat“, lansat la Bookfest

"Volumul de comunişti am fugit, de comunişti am dat", de Ionuţ Iamandi, va fi lansat vineri, 3 iunie, de la ora 15.00, la Cafeneaua literară din cadrul Bookfest. Volumul, publicat de editura Vremea, nu este nici ficţiune, nici memorialistică, ci adună documente din arhiva fostei Securităţi. "Autorul analizează fenomenul refugiaţilor, pornind de la un dosar de urmărire făcut de Securitate, descoperit la CNSAS. În al doilea rând, avem un autor bine pregătit, care face comparaţii, conexiuni istorice, paralele (unele literare, între Teodor Caravasile şi Moromete al lui Marin Preda, de pildă), al cărui studiu are şi un aparat critic impunător, cu toată sărăcia informaţiilor la subiect. Stilul, dinamic şi alert, este adecvat subtitlului „Povestea unui refugiat din Basarabia” (povestea, nu istoria sau drama!), cu accent pe viaţa unui om obişnuit, cu reacţii normale (sănătoase) la absurditatea unor/multor situaţii ale epocii. Chiar dacă personajul principal nu a fost nici repatriat, nici deportat, avem, în acest studiu introductiv, cel mai documentat text de până acum despre basarabenii refugiaţi", apreciază Liliana Corobca.