Vara  asta învăţăm cele cinci limbaje ale iubirii. Cărţi de vacanţă recomandate de Curtea Veche

Căsniciile nefericite se datorează adesea unui motiv simplu, după părerea autorului Gary Chapman: vorbim limbaje diferite de iubire. În experienţa sa de peste 30 de ani în calitate de consilier matrimonial, dr. Gary Chapman a identificat cinci limbaje de iubire: cuvintele de încurajare, timpul petrecut alături de cel drag, cadourile, serviciile şi contactul fizic. Cartea le abordează pe fiecare în parte, într-un stil accesibil, din care nu lipseşte umorul.



Cum puteţi descoperi limbajul de iubire al partenerului dumneavoastră? Cartea include chestionare scurte, pe care le puteţi completa, precum şi întrebări aplicate, la care puteţi medita şi răspunde pe larg. Deşi unii cititori găsesc foarte dificilă ideea de a iubi un partener la care nu mai ţin — în speranţa că va veni cu timpul şi afecţiunea — Gary Chapman promite că rezultatele vor răsplăti efortul. „Iubirea este o alegere“, spune autorul. „Şi fiecare partener poate începe procesul acesta chiar acum.“



Pentru că toţi ne naştem, creştem, ne îndrăgostim, ne căsătorim, iubim, înşelăm, facem copii, divorţăm, plângem, uităm şi iertăm. Pentru că suntem singuri sau împreună, pentru că suntem părinţi sau copii, pentru că ne pasă de cine suntem, de cei din jur, şi mai ales pentru că fiecare dintre noi are o familie pe care o iubeşte şi vrea să o protejeze.



Dr. Gary Chapman este unul dintre cei mai renumiţi consilieri din lume în probleme de familie, având totodată o bogată activitate în domeniul educaţiei creştine. Susţine conferinţe pe teme de mariaj şi de educaţie a copiilor de aproape cincizeci de ani, oferind de asemenea consiliere privată pentru cupluri.



Cele cinci limbaje ale iubirii

Autor: Gary Chapman

Colecţie: Familia la Curtea Veche

Domenii: Dezvoltare personală



Bolder. Cum să profiţi de o viaţă mai lungă

Autor: Carl Honoré

Colecţie: Biblioterapia

Domeniu: Dezvoltare personală



Priveşte adevărul drept în faţă: îmbătrânirea este inevitabilă. Simţi cum te trec fiori numai la gândul că timpul trece şi că tu te duci odată cu el. Însă Carl Honoré, vocea mişcării globale Slow şi autorul care a schimbat decisiv percepţia asupra conceptului de lentoare, îţi propune să iei parte la o revoluţie a îmbătrânirii. Pe baricadele ei vei descoperi că această perioadă nu este altceva decât o nouă devenire din viaţa ta. Şi că are farmecul ei de neînlocuit.



La bătrâneţe ai la fel de multe oportunităţi ca la orice altă vârstă, doar să ştii cum să profiţi din plin de ele. Poţi face sport, poţi munci şi avea idei creative, poţi folosi tehnologia pentru tine sau pentru a-i ajuta pe cei din jur. Poţi fi în formă, tonic, fericit. Şi nici senzaţia de fluturi în stomac nu trebuie s-o dai uitării: când anii se adaugă, iubirea este ca vinul. Iar inima nu are riduri.



„Honoré are un stil atrăgător şi o curiozitate molipsitoare pentru lucrurile mărunte din vieţile celor de lângă el.”— The Wall Street Journal



Supranumit „părintele mişcării Slow” de către ABC TV News, Carl Honoré este un jurnalist canadian stabilit în Londra. A studiat limba italiană şi istoria la Universitatea din Edinburgh. După terminarea studiilor universitare a lucrat ca asistent social cu copii ai străzii din Brazilia. A scris articole şi reportaje pentru The Economist, The Observer, Miami Herald, Time, National Post, Houston Chronicle şi alte publicaţii din Europa, Canada şi America de Sud. După zece ani de activitate editorială intensă, a avut o revelaţie: pentru o viaţă mai împlinită şi cu mai multe satisfacţii, trebuie să încetinim ritmul. Această idee s‑a concretizat într‑o serie de cărţi şi conferinţe de mare succes în întreaga lume.



Elogiu lentorii. Provocări în era vitezei

Autor: Carl Honoré

Colecţie: Biblioterapia

Domeniu: Dezvoltare personală



Accelerăm pe zi ce trece: preferăm să mâncăm în grabă la restaurante fast-food în loc să gătim, apăsăm pedala nervoşi şi ne supărăm dacă prindem un stop, muncim într-un ritm infernal şi ajungem acasă din ce în ce mai obosiţi. Viteza a devenit un drog. Am uitat ce înseamnă să ne petrecem timpul cu propriii copii, să citim în linişte o carte sau să ne plimbăm. Şi, mai grav decât atât, avem impresia că viteza cu care ne deplasăm în viaţă, fără să ne bucurăm de ea şi fără să înţelegem aproape nimic de-a lungul ei, este ceva normal.



Carl Honoré sfidează această mentalitate. Îi demontează cele mai intime mecanisme, pentru că le cunoaşte foarte bine: el însuşi s‑a numărat printre adepţii fanatici ai vitezei. Niciunul dintre domeniile vieţii atinse de demonul accelerării nu rămâne necercetat şi, pentru fiecare dintre ele, autorul are soluţii simple şi de bun-simţ. Mesajul său nu trebuie înţeles ca un apel la trândăveală, ci ca un îndemn de a păstra echilibrul dintre încet şi repede. Căci dacă ne redescoperim ţestoasa interioară, s‑ar putea să ajungem în timp util la destinaţie, dar şi să ne bucurăm de călătorie.



Ţup şi pădurea încremenită

Autor: Alex Donovici

Colecţie: Poveştile Cristinei

Domeniu: Cărţi pentru copii



„Ţup şi Pădurea Încremenită” este un bun prilej de a reîntâlni personajele dragi din cărţile anterioare. Însă cititorul va fi surprins să le revadă într-o ipostază mai puţin fericită, căzute sub vraja jocurilor pe calculator şi a „ţipsurilor“, cu sănătatea şubrezită şi cu voinţa anesteziată. Încercarea disperată a lui Ţup de a le salva este o excelentă lecţie despre ce înseamnă prietenia adevărată şi o invitaţie de a crede până la capăt nu numai în tine, ci şi în ceilalţi. Iar victoria neaşteptată în confruntarea cu Bosu’ Lăcustă este ilustrativă pentru faptul că iertarea, nu răzbunarea, este singura cale prin care binele poate învinge cu adevărat răul.



Întâmplări vindecătoare

Autori: Cristina şi Alex Donovici

Colecţie: Poveştile Cristinei

Domeniu: Cărţi pentru copii



Poveştile cuprinse în această carte sunt, înainte de toate, o invitaţie de a intra într-o lume miraculoasă, fermecător ilustrată, o lume populată de şoricei năstruşnici, ciupercuţe poznaşe, dovleci vorbitori sau sirene jucăuşe de la care copii au mereu o lecţie de învăţat. Deşi destul de diferite între ele prin subiectele abordate şi prin personajele cărora le dau viaţă, toate poveştile sunt, de fapt, feţe ale aceleiaşi monede; sau, pentru a folosi drept metaforă titlul uneia dintre ele, faţete ale aceluiaşi „cub al fericirii“. Pentru că toate cuprind lecţii importante de viaţă, foarte folositoare celor mici, oferă răspunsuri la unele dintre cele mai dificile întrebări ale copilăriei şi sunt un îndemn de a privi mereu dincolo de aparenţe şi de a crede în tine până la capăt.



Aventurile lui ŢUP

Autor: Alex Donovici

Colecţie: Poveştile Cristinei

Domeniu: Cărţi pentru copii



Aţi auzit vreodată povestea lui Ţup, puiul de ciocârlie care a învăţat limba oamenilor pentru a salva pădurea? Citind aceaste cărţi în care prinde viaţă o lume întreagă, plină de personaje dintre cele mai fascinante, o veţi putea cunoaşte pe Ţup şi vă veţi întâlni cu toţi prietenii ei fantastici. Înţeleptul bufniţoi, corbul Tor, care îşi învinge teama, domnul Fulger, melcul care poartă o bibliotecă întreagă în cochilie şi alţi prieteni ai neînfricatei şi inimoasei Ţup ne învaţă o mulţime de lucruri. De la ei aflăm că este important să nu judecăm niciodată după aparenţe, să credem în noi până la capăt şi să nu ne pierdem speranţa nici măcar atunci când pare că suntem într-o situaţie fără ieşire.



Asimetric

Autor: Lisa Halliday

Colecţie: Byblos

Domeniu: Roman



New York, delirul anilor 2000. Oraşul este un jackpot în creştere. Alice are 25 de ani, este asistent editorial la Gryphon, gustă din „fatalele fleacuri şi frenezii“ ale vieţii literare din Manhattan şi se visează scriitoare. Ezra este un autor multipremiat, cu aproape 50 de ani mai în vârstă ca ea. Între cei doi se naşte o relaţie amoroasă stranie, în care educaţia literară şi sentimentală alternează cu anxietatea influenţei şi cu dependenţe împovărătoare.



Heathrow, 2008. Amar Jaafari, economist american cu origini irakiene, este reţinut pe aeroport fără explicaţii, în timp ce încearcă să ajungă la Bagdad pentru a-şi întâlni fratele. Interogatoriul, desfăşurat într-o atmosferă frizând absurdul şi neputinţa, alternează cu flashbackuri din viaţa lui Amar. Biografia lui, sfâşiată între Orient şi Occident, se profilează pe fundalul unui Irak în plin război, vădind adâncul răului uman, precum şi cele mai abisale întrebări.

Dar care este logica secretă şi unde se întâlnesc cele două destine fracturate, care ar putea face parte din una şi aceeaşi poveste?



Lisa Halliday a crescut în Medfield, Massachusetts, şi trăieşte în prezent la Milano, împreună cu soţul ei. A publicat proză scurtă în The Paris Review, iar în 2017 a primit premiul literar pentru tineri scriitori Whiting Award, la categoria ficţiune. Asimetric este primul ei roman şi a fost nominalizat în 2018 la Premiul „John Leonard“.



Conversaţii cu prieteni

Autor: Sally Rooney

Colecţie: Byblos

Domeniu: Roman



„Bobbi şi cu mine“ – aşa începe Frances să povestească despre relaţia sa cu cea mai bună prietenă, care îi fusese pentru o vreme şi iubită. Ea se vede pe sine ca pe o jumătate din întregul pe care îl constituie această relaţie, disecată brutal de onest şi pusă în raport cu celelalte relaţii pe care Frances încearcă să le aibă.



Sally Rooney inventează şi propune un nou limbaj prin care oamenii, legaţi unii de alţii prin ataşament sau iubire, să reuşească să comunice şi să supravieţuiască împreună. Ce se află în spatele unei discuţii obişnuite cu cea mai bună prietenă, cu iubitul, cu mama sau cu tatăl alcoolic? Până unde merge un om atunci când tot ce vrea este să fugă de sine? Sally Rooney pune în personajele sale câte puţin din tot ce am putea fi oricare dintre noi.



Sally Rooney s-a născut în 1991 şi a crescut în Castlebar, Irlanda, împreună cu un frate mai mare şi o soră mai mică. A studiat limba engleză la Trinity College din Dublin şi a continuat cu un masterat în ştiinţe politice, pe care nu l-a terminat. Ulterior s-a înscris şi a absolvit tot la Trinity College un masterat în literatură americană.



Totodată, Rooney este un renumit speaker şi debeater, astfel că în anul 2013 aceasta a obţinut locul înâi la Campionatul de debate al universităţilor din Europa. Înainte de a publica prima ei carte, tânăra scriitoare a lucrat ca administrator la un restaurant. Din 2014, Sally Rooney a început să scrie constant, iar cartea sa de debut, Discuţii cu prieteni, a fost primită cu entuziasm de criticii de carte, autoarea fiind declarată un Salinger al generaţieI Snapchat sau o Jane Austen a oamenilor vulnerabili. A doua sa carte, „Normal people”, apărută în 2018 şi aflată în pregătire la Curtea Veche Publishing, a fost pe lista finaliştilor la Man Booker Prize 2018. Ambele cărţi vor fi ecranizate.



Îndrăzneşte să conduci

Autor: Brené Brown

Colecţie: Biblioterapia

Domeniu: Dezvoltare personală



Îndrăzneşte să conduci sintetizează cei 20 de ani pe care Brené Brown i-a petrecut cercetând curajul, vulnerabilitatea, ruşinea şi empatia. Structurată în patru părţi care prezintă principii esenţiale pentru leadershipul curajos, este o carte îndrăzneaţă tocmai pentru că autoarea îşi dezvăluie propriile slăbiciuni. Acceptă-i provocarea: învaţă şi tu să îţi confrunţi vulnerabilitatea şi renunţă la armura grea, prima piedică în calea curajului. Vei afla că, pentru a îndrăzni să conduci, trebuie să îţi redescoperi însuşiri unice, profund umane.



Brene Brown, doctor în asistenţă socială, este profesor cercetător la Graduate College of Social Work din cadrul Universităţii din Houston, program finanţat de Fundaţia Huffington. Şi‑a petrecut ultimii 20 de ani studiind curajul, vulnerabilitatea, ruşinea şi empatia, şi este autoarea a cinci cărţi, dintre care ultimele patru au fost cotate bestselleruri de către cotidi­anul New York Times: The Gifts of Imperfection, Daring Greatly (Curajul de a fi vulnerabil, Curtea Veche Publishing, 2016), Rising Strong, Braving the Wilderness (Curajul în sălbăticie, Curtea Veche Publishing, 2018) şi Dare to Lead (Îndrăzneşte să conduci).



Discursul ei de la conferinţele TED Houston, „The Power of Vulnerability“, a adunat peste 35 de milioane de vizualizări, numărându‑se printre primele cinci discursuri TED din întreaga lume.

Brené locuieşte în Houston, Texas, împreună cu Steve, partenerul ei de mai bine de trei decenii, şi cu copiii lor, Ellen şi Charlie.



