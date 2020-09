Târgul de Carte de la Göteborg, în format digital VIDEO

Institutul Cultural Român din Stockholm în colaborare cu clusterul EUNIC Stockholm participă la ediţia din acest an a celui mai mare târg de carte din Scandinavia, Târgul de carte „Bok&Bibliotek” de la Göteborg ce se desfăşoară în perioada 24-27 septembrie. Ediţia din acest an va fi una în format digital, programele urmând să fie transmise prin live streaming pe canalele sociale şi pe pagina oficială a târgului bokmassan.se. Accentul în programul de anul acesta este pus pe autorii suedezi şi volumele apărute în Suedia în acest an.

Timp de patru zile (24-27 septembrie) vor avea loc 140 de discuţii digitale, moderate de prezentatori consacraţi, care vor fi transmise în direct de către târgul de carte şi la care vor participa aproximativ 440 de autori, cercetători, jurnalişti şi experţi. Transmisiile live vor avea loc fără prezenţa publicului în mai multe studiouri diferite, inclusiv la Centrul Suedez de Expoziţii din Göteborg, Muzeul Fotografiska din Stockholm, în Malmö şi New York, fiind înregistrate pentru a putea fi urmărite şi după încheierea târgului.

Cele două teme principale ale ediţiei din acest an sunt Citiţi! Citiţi! Citiţi! şi Cultura digitală.

Tema Citiţi! Citiţi! Citiţi! evidenţiază limbajul şi lectura ca pietre de temelie ale unei societăţi democratice, precum şi importanţa educaţiei pentru individ şi dezvoltarea societăţii. Pune în centru pasiunea pentru lectură şi oferă spaţiu pentru toate formele acesteia: cu ochii, urechile şi degetele. Este explorat astfel un întreg univers: de la naraţiune în text, imagine şi viu grai, până la alfabetizare, cercuri de carte şi lectura cu voce tare.

Tema Cultura digitală pune accent pe posibilităţile nelimitate pe care le-a creat omul prin dezvoltarea tehnologică. Atunci când există mai multe formate din care poate alege, omul, indiferent de vârstă şi constrângeri fizice, poate lua parte la diferite poveşti şi forme de divertisment: putem citi fără să ne folosim ochii şi juca fotbal fără să folosim picioarele. Programul evidenţiază jocuri, sportul digital, procesul de învăţare, diversitatea şi incluziunea şi se adresează atât părinţilor, profesorilor, cât şi publicului larg interesat.

La ediţia de acest an, ICR Stockholm, alături de clusterul EUNIC Stockholm, a participat, în prima zi, la o discuţie în cadrul unui studio din Stockholm - Globala Torget studio, transmisă în direct pe pagina oficială a târgului. Tema discuţiei a fost despre efectele pandemiei Covid-19 asupra diplomaţiei culturale, rolul instituţiilor culturale în acest context, precum şi modalităţi inventive de promovare a culturii în condiţiile impuse.