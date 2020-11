„Shuggie Bain”, romanul de debut al lui Douglas Stuart, este câştigătorul Booker Prize 2020

Preşedinta juriului, Margaret Busby, a spus că decizia a fost unanimă şi că juraţilor le-a luat doar o oră să se hotărască asupra câştigătorului.







Cartea, a cărei acţiune e plasată în anii 1980, este „provocatoare, introspectivă şi captivantă... oricine o citeşte nu va mai simţi la fel”, a mai spus Busby.





Stuart, în vârstă de 44 de ani, s-a declarat „absolut uimit” că a câştigat. Autorul a dedicat cartea şi premiul mamei lui, care a murit din cauza alcoolismului când el avea 16 ani.





Romanul o are în centru pe Agnes Bain, care cade pradă disperării şi alcoolismului după ce mariajul i se destramă. Toţi mai puţin unul dintre copiii ei au fost îndepărtaţi de situaţia femeii şi acesta, Shuggie, face eforturi să o ajute în timp ce el însuşi are probleme personale.





Busby a mai spus că romanul este „destinat să fie un clasic” şi că este „plin de furie emoţională, o carte care te poate face să râzi la fel cum te face să plângi”.





Stuart, care a crescut în Glasgow şi trăieşte acum în New York, pentru a începe o carieră în design de modă, este al doilea scoţian care câştigă acest premiu, după James Kelman, în 1994, pentru „How Late it Was, How Late”.





El a început să scrie cartea - pe care o caracterizează drept „o poveste de dragoste care priveşte spre acea iubire necondiţionată, deseori testată pe care copiii o pot avea pentru părinţii defecţi” - în urmă cu zece ani. Despre procesul scrierii a spus că a fost unul eliberator.





Ceremonia, transmisă de la Roundhouse din Londra, a avut loc în format virtual şi a beneficiat de intervenţii ale ducesei de Cornwall şi fostului preşedinte american Barack Obama.





Kazuo Ishiguro, care a câştigat premiul în 1989 pentru „The Remains of the Day”, a fost de asemenea prezent, alături de câştigătoarele de anul trecut, Margaret Atwood şi Bernardine Evaristo.





Gaby Wood, director la Booker Prize Foundation, a spus că juriul de anul acesta a primit instrucţiuni clare să nu desemneze mai mult de un câştigător pentru premiul în valoare de 50.000 de lire sterline.





Lista scurtă a Booker Prize 2020 a fost compusă din: „The New Wilderness”, de Diane Cook (SUA), „This Mournable Body”, de Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), „Burnt Sugar”, de Avni Doshi (SUA), „The Shadow King”, de Maaza Mengiste (Etiopia-SUA), „Shuggie Bain”, de Douglas Stuart (Scoţia-SUA) şi „Real Life”, de Brandon Taylor (SUA).