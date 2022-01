România în cărţi citite - Ioana Chicet Macoveiciuc, cel mai bine vândut scriitor. 1 din 5 cărţi, livrate anul trecut în Bucureşti şi Ilfov

Libris, librarie online românească, a vândut în 2021 aproximativ 2,4 milioane de volume. Mai mult de jumătate de milion de volume au fost comandate din Bucureşti şi Ilfov, unde valoarea medie a comenzilor a fost de 101 lei, la fel ca cea înregistrată la nivel naţional.

Printre cele mai vândute cărţi s-au numărat bestsellere internaţionale precum „Când corpul spune nu” (Gabor Mate), „Vindecarea copilului interior” (Stephanie Stahl) şi „Arta Manipulării” (Kevin Dutton), dar şi volume pentru copii, ca „500 de adevăruri uimitoare şi amuzante”, „Dumbrava minunată” (Mihail Sadoveanu) şi „Recreaţia Mare” (Mircea Santimbreanu).

Şi anul acesta, topul celor mai vânduţi autori pe Libris este condus de un scriitor român - Ioana Chicet-Macoveiciuc, urmată de psihiatrul american Irvin D. Yalom.

Cele mai multe comenzi de carte pe cap de locuitor s-au făcut în 2021 din Bucureşti, Ilfov, Braşov, iar la polul opus se află judeţele Covasna şi Teleorman, arată datele Libris. Zona Bucureşti - Ilfov conduce la numărul de volume comandate, cu peste 20% dintre comenzile plasate la nivelul anului.

Recordul de comenzi plasate de aceeaşi persoană la nivel de an îl deţine un client din Bucureşti, cu 194 de comenzi, urmat de o clientă din Timişoara, cu 100 de comenzi făcute în 2021.

Timiş, Buzău şi Bucureşti sunt judeţele din care s-au plasat cele mai multe comenzi de pe dispozitive mobile, în timp ce populaţia cu cele mai puţine achiziţii pe mobile se află în Covasna şi Harghita.

Top 5 cele mai active judeţe în privinţa achiziţiei de carte:

1. Bucureşti – 429 895 cărţi vândute

2. Braşov - 222 855 cărţi vândute

3. Cluj- 120 468 cărţi vândute

4. Ilfov – 101 519 cărţi vândute

5. Iaşi – 95 034 cărţi vândute

Ce au citit românii în 2021

Cele mai dinamice categorii de carte în anul ce abia s-a încheiat au fost dezvoltare personală (creştere de 56% faţă de 2019), ştiinţe umaniste (+19%), cărţi pentru copii (+17%) şi beletristică (+5%). Şi interesul pentru cărţile în limba engleză a crescut spectaculos, cu 76% faţă de perioada de la debutul pandemiei.

„Interesul pentru dezvoltare personală, categorie ce s-a aflat pe un trend ascendent în 2020, se menţine, fiind reflectat în 2021 şi de topul celor mai citite volume. Se observă din ce în ce mai clar dorinţa de a căuta răspunsuri în cărţi, fie că vorbim de autocunoaştere, echilibru, antreprenoriat, organizare personală sau parenting. Ne bucurăm de fiecare dată să observăm şi interesul pentru autori români, într-o creştere continuă în ultimii ani. De aceea, am încercat să-i aducem cât mai aproape de cititori, atât prin cărţile cu autograf, cât şi prin dialoguri din cadrul Libfest, târgul de carte şi experienţe culturale organizat anul trecut”, a precizat Laura Ţeposu, CEO Libris.

Top 5 cele mai vândute cărţi pe Libris în anul 2021:

1. 500 de adevăruri uimitoare şi amuzante – titlul se regăseşte în Top 5 preferinţe din 33 de judete

2. Când corpul spune nu - Gabor Mate - titlul se regăseşte în Top 5 preferinţe din 13 judeţe.

3. Vindecarea copilului interior - Stefanie Stahl - titlul se regăseşte în Top 5 preferinţe din 18 judeţe.

4. Arta manipulării - Kevin Dutton - titlul se regăseşte în Top 5 preferinţe din 18 judeţe.

5. Recreaţia mare de Mircea Sântimbreanu – titlul se regăseşte în Top 5 preferinţe din 4 judeţe

Cele mai populare categorii şi cele mai vândute 5 titluri din fiecare

Beletristică

Auschwitz, ultima staţie - Eddy de Wind

Băiatul cu pijamale în dungi - John Boyne

Iartă-mă că te-am iubit - Ela E.H

Inocenţii -Ioana Pârvulescu

Pacienta tăcută -Alex Michaelides

Cărţi pentru copii

500 de adevăruri uimitoare şi amuzante

Dumbrava minunată - Mihail Sadoveanu

500 de adevăruri incredibile şi trăsnite

Bufnita care se temea de intuneric - Jill Tomlinson

Recreaţia mare - Mircea Santimbreanu

Dezvoltare personală

Când corpul spune nu - Gabor Mate

Vindecarea copilului interior - Stefanie Stahl

Artă manipulării - Kevin Dutton

Curajul de a nu fi pe placul celorlalti - Ichiro Kishimi, Fumitake Koga

Despre somn - Matthew Walker

Ştiinţe Umaniste

Gânduri către sine însuşi - Marcus Aurelius

Sapiens. Scurtă istorie a omenirii - Yuval Noah Harari

Ipoteza fericirii - Jonathan Haidt

Jurnalul Annei Frank - Anne Frank

Minţi împrăştiate. Originile şi vindecarea tulburării de deficit de atenţie - Gabor Mate

Carte în Limba Engleză

Punk 57 - Penelope Douglas

Talk English: The Secret to Speak English Like a Native in 6 Months for Busy People - Ken Xiao

No Longer Human -Osamu Dazai

Burn After Writing - Sharon Jones

Credence - Penelope Douglas

Top 10 autori cel mai bine vânduţi:

1. Ioana Chicet-Macoveiciuc

2. Irvin D. Yalom

3. Jill Tomlinson

4. Mihail Sadoveanu

5. Dumitru Constantin Dulcan

6. Mircea Eliade

7. Gabor Mate

8. Lise Bourbeau

9. Roald Dahl

10. Eric-Emmanuel Schmitt