Recomandări de lectură pentru copii, pe categorii de vârstă

Vârsta recomandată 3-6 ani:

O familie veselă de Silvia Colfescu, Humanitas Junior

Publicată pentru prima oară în 1990, „O familie veselă” spune povestea a trei şoricei, bunica şi cei doi nepoţi ai săi, care, într-o zi caldă rămân singuri acasă. Şi-atunci, şoricuţul Ronţ şi şoricica Ronţuna au hotărât s-o ajute pe buna: să facă gospodărie, să mai spele câte-o farfurie, să deretice prin casă, să facă fiecăruia câte-o bucurie şi bunicii, o mie. Ce-a urmat? O harababură! O adevărată aventură.

În căutarea inspiraţiei de Ana Dragomir, PandoraM

O poveste emoţionantă şi antrenantă despre puterea imaginaţiei şi despre călătoriile care ne aduc prieteni pe viaţă. Ana Dragomir are 12 ani şi locuieste în Bucuresti. În timpul liber adoră să meargă la teatru şi petrece clipe frumoase alături de simpaticul ei canar, Cipi. Este pasionată de lectură, iubeşte Marea Britanie şi îi place să inventeze poveşti care să facă lumea mai frumoasă. Ionut Robert Olaru crede că totul în jurul nostru este o poveste şi transformă cuvintele în ilustraţii minunat colorate. A mai transpus în imagini poveştile „Ploaia curcubeu şi Spiriduşii luminii”, de Andreea Iatagan.

Tărăboi în grădina de zarzavaturi de Sven Nordqvist, PandoraM

Seria Pettson şi Findus a înregistrat vânzări de peste şase milioane de exemplare şi s-a tradus în 44 de limbi, în Suedia fiind un adevărat fenomen. Era o zi frumoasă de primăvară. Păsările cântau în fiecare tufiş, frunzele şi iarba creşteau, gândacii zburau, mişunau şi îşi făceau de lucru peste tot. Motanul Findus alerga de colo-colo şi speria cărăbuşii. Moş Pettson stătea în grădina de zarzavaturi şi sfărâma un boţ de pământ între degete. — Da, e vremea, spuse el. Azi putem să semănăm legumele şi să sădim cartofii. Dar Findus era de altă părere în ceea ce privea săditul. Găinile şi vacile aveau şi ele un cuvânt de spus. Aşa că totul s-a petrecut până la urmă ca de obicei: cu multe peripeţii.

​Vârsta recomandată 6-9 ani:

Tatu şi Ţup de Jeremy Strong, Humanitas Junior

Jeremy Strong a scris peste o sută de cărţi, vândute în mai multe milioane de exemplare în întreaga lume. Tatu şi Ţup locuiesc într-o căsuţă din Pădurea Mare. Lui Ţup îi place la nebunie să cânte la o tubă care împrăţtie în aer brioşe şi acadele, baloane, curcubeie şi sclipici. Tatu, în schimb, se dă în vânt după sendvişurile cu brânză, pe care uneori le pictează. Cei doi se mai şi ciondănesc, aşa cum li se întâmplă chiar şi celor mai buni prieteni, dar ţin tare mult unul la altul şi împreună îşi ajută amicii – Pantera cu dinţi ascuţiţi, Girafa cu picioare lungi şi elegante, invizibila Insectă-Băţ – să-şi vadă visurile împlinite. O poveste amuzantă şi tandră despre prietenia dintre un tatu şi un iepure, care ne dezvăluie că, deşi la suprafaţă suntem diferiţi, avem cu toţii aceleaşi visuri şi aceleaşi dorinţe.

Polly şi Buster de Sally Rippin, Humanitas Junior

Micuţa vrăjitoare Polly şi Buster, monstrul haios, care îşi schimbă culoarea în funcţie de starea sufletească, sunt prieteni dintotdeauna. Dar ăsta e secretul lor şi numai al lor. Până într-o zi, când, pe neaşteptate, totul se schimbă… „Vrăjitoarea rebelă & monstrul sentimental“ (subtitlul cărţii-n.r.) este lectura perfectă pentru micii cititori care nu mai sunt chiar la început de drum. Dincolo de povestea amuzantă a vrăjitoarei Polly şi a celui mai bun prieten al ei, monstrul Buster, acest prim volum al seriei se opreşte şi asupra unor teme importante – familia, prietenia, dificultăţile de învăţare, loialitatea, toleranţa, emoţiile, bullying-ul, prejudecăţile – pe care le tratează cu tact şi fără emfază. O carte fermecătoare despre cele mai importante valori din viaţa unui copil, scrisă cu inteligenţă şi haz.

Erus şi Valea Răbdării de Alec Blenche, Curtea Veche Publishing

Povestea prezintă călătoria unui băieţel pe nume Erus prin valea răbdării în care învaţă ce este răbdarea şi multe alte lucruri într-o aventură cu rime, cântecele, mister, fructe, iepuraşi şi alte personaje drăgălaşe. Călătoria sa este plină de învăţăminte şi poveţe dar şi de momente hazlii şi pură bucurie. Însoţită şi de o ilustraţie de excepţie, aventura lui Erus te transpune foarte uşor într-o lume de basm mirific, o lume a copilăriei şi a imaginaţiei.

​Vârsta recomandată 9-12 ani:

Enigmele Enolei Holmes. Cazul marchizului dispărut de Nancy Sringer, Humanitas Junior

Seria „Enigmele Enolei Holmes” a fost tradusă în 16 limbi şi va fi ecranizată cu Millie Bobby Brown, protagonista serialului ”Stranger Things”, în rolul principal. Autoarea este distinsă cu Edgar Award.

Când rebela Enola, sora mai mică a celebrului Sherlock Holmes, descoperă că excentrica ei mamă a dispărut, porneşte fără să stea pe gânduri în căutarea ei. Drumurile o poartă până la Londra, unde o aşteaptă un şir de aventuri la care o fată de 14 ani n-ar îndrăzni să se gândească: e implicată fără voie în răpirea unui tânăr marchiz, înfruntă o bandă de răufăcători, se ascunde într-un cartier periculos, dezleagă cifruri, se luptă cu tot felul de superstiţii şi practici oculte, şi toate acestea în vreme ce adună indicii. În vâltoarea atâtor evenimente, independenta Enola îşi descoperă adevărata chemare, care o smulge din plicticosul rol de „domnişoară de familie bună“ şi o aruncă în calea unor enigme şi mai încurcate, pe care va trebui să le rezolve. Aventura ei abia acum începe!

Jurnalul unui puşti 13. Dezgheţul de Jeff Kinney, Editura Arthur la egalitate cu Pax de Sara Pennypacker, Editura Arthur

Grupuri rivale se luptă pentru teritoriu, construiesc forturi de zăpadă imense şi au loc bătăi colosale cu bulgări. În bătaia puştii sunt Greg şi cel mai bun şi de nădejde prieten al lui, Rowley Jefferson. Este o luptă pentru supravieţuire, iar Greg şi Rowley au de navigat printre alianţe, trădări şi găşti războinice în vreme ce întreg cartierul e cuprins de haos. Vor ieşi Greg şi Rowley biruitori când va veni dezgheţul? Vor apuca măcar ziua de mâine?

Fetiţa căreia nu-i plăcea numele său de Elif Shafak, Editura Polirom

N-o cheamă nici Violeta, nici Lăcrămioara, nici Camelia. Cât e ea de inteligentă, de curajoasă şi de plină de imaginaţie, se împiedică şi se întristează mereu de un singur lucru: numele său, care nu-i place nici în ruptul capului. Părinţii ei i-au dat un nume tare ciudat: Sakız Sardunya, adica Muşcata Curgătoare, o floare care n-are altă treaba decât să atragă păsările colibri. Fetita nu are fraţi sau surori, iar prietenii ei cei mai buni sunt cărţile, singurele care nu râd de numele ăsta curios. Numai că nici ele, cărţile, nu-s prea fericite pe lume: printre atâtea jocuri video şi desene animate de la televizor, copiii au uitat să mai asculte şi să mai inventeze poveşti, aşa că tărâmul lor fermecat e în primejdie. Muşcata Curgătoare e tare speriată: doar n-o să fie ea singura în stare sa-l salveze, nu?

