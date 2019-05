Preşedintele Klaus Iohannis, în prima zi de Bookfest: Îmi doresc ca oamenii să fie mai informaţi

După sesiunea de autografe de la standul editurii Curtea Veche, Klaus Iohannis a spus: „Sper ca această carte pe care am prezentat-o aici să fie pe placul multor români şi pentru că afacerile europene sunt extrem de importante pentru noi, şi îmi doresc ca oamenii să fie mai informaţi, dar şi pentru cititul în România, sper să îşi aducă un pic de contribuţie”.



Preşedintele a fost felicitat de publicul numeros prezent la Romexpo. De asemenea, la standul Marii Britanii, Klaus Iohannis a fost întâmplinat de ambasadorul Regatului Unit la Bucureşti, Andrew James Noble, de directorul British Council, Nigel Bellingham, precum şi de scriitoarea Arabella McIntyre - Brown, stabilită în România. Mulţi tineri au vurt să facă fotografii cu preşedintele, dar şi să primească un autograf.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că românii au dat un răspuns "acestei guvernări incapabile" PSD prin votul de la alegerile europarlamentare şi de la referendum: „au votat inspirat”, reaşezând România în normalitate, „în matca europeană”.



„Datorită românilor, care s-au dus la vot şi care au votat foarte inspirat, acum suntem într-o fază în care avem ce sărbători. La Bruxelles, ieri, am avut două întâlniri foarte importante (...) şi pot să vă spun că este prima dată când am primit felicitări şi aplauze pentru naţiunea mea, pentru români, pentru cum au votat la referendum. Acest vot, pe care recunosc, l-am provocat şi l-am aşteptat, a făcut ceva senzaţional, a readus România în normalitate, în matca europeană”, a afimat Klaus Iohannis, subliniind că a crezut în prezenţa românilor la vot.



„Toţi liderii europeni m-au felicitat. Au ţinut să remarce că este primul referendum de mulţi ani încoace în Europa care se câştigă. Acest lucru se datorează românilor care au ştiut ce să voteze. Faptul că am avut la europarlamentare o prezenţă de 40%, este o creştere de 50% faţă de alegerile din 2014 la europarlamentare. Prezenţa la referendum de peste 40% efectiv a dus în derizoriu pe toţi cei care s-au îndoit, unii au boicotat, unii chiar deschis, atitudine prostească de-a dreptul. Nu ştiu de ce au făcut-o, dar românii şi-au imaginat ce am crezut şi ce am sperat să se întâmple: au votat un răspuns pentru această guvernare incapabilă pesedistă şi bine au făcut”.

Şeful statului a vorbit şi despre discursul eurosceptic din timpul campaniei pentru europarlamentare şi despre votul de blam dat de români partidului de la guvernare.

"Discursul eurosceptic a primit cel mai dur vot de blam posibil într-o democraţie, partidul care a promovat acest discurs mai degrabă eurocritic sau eurofob decât eurosceptic PSD a primit un răspuns clar din partea românilor care au spus: 'aşa nu'. PSD a pierdut alegerile. Este o sancţiune drastică din partea electoratului, dar această sancţiune a permis reaşezarea României în matcă", a spus Iohannis la evenimentul de prezentare a celei mai recente cărţi ale sale "EU.RO. Un dialog deschis pentru Europa", care a avut loc în prima zi, la Salonul de Carte Bookfest.

Discursul integral al preşedintelui

Este, pentru mine, o bucurie, o plăcere să prezint această carte publicului. Dar, înainte să discutăm despre citit şi despre carte, daţi-mi voie să mă refer foarte pe scurt şi la introducerea dumneavoastră. Datorită românilor care s-au dus la vot şi care au votat foarte inspirat, şi acum suntem într-o fază în care avem ce sărbători. Daţi-mi voie să vă spun că am fost ieri la Bruxelles, am avut două întâlniri foarte importante. Una în format de Consiliu European, seara, şi încă una puţin înainte, în format de lideri PPE, adică popularii europeni. Şi, pot să vă spun că este prima dată când am primit felicitări şi aplauze pentru naţiunea mea, pentru români şi pentru cum au votat la referendum şi îmi face mare plăcere să vă spun că am primit pentru voi aceste felicitări. Este un mare lucru. Practic, acest vot pe care, recunosc, l-am provocat şi l-am aşteptat, acest vot a făcut ceva senzaţional, ceva ce parcă nici nu au mai crezut mulţi că se poate realiza: a readus România în normalitate, a readus România în matca europeană, a repus România pe o cale normală, o cale europeană, o cale democratică şi este un rezultat senzaţional!

Eu am crezut că românii vor veni la vot, am crezut că acest referendum se poate câştiga şi l-am câştigat. Nu eu, voi! Şi acest lucru a fost considerat senzaţional nu numai de mine, ci şi de liderii cu care m-am întâlnit ieri. Toţi liderii europeni, foarte mulţi, m-au felicitat în mod expres, au ţinut să remarce că este primul referendum, de mulţi ani încoace, în Europa, care se câştigă. Şi acest lucru se datorează românilor care au înţeles de fiecare dată când miza unei alegeri a fost foarte mare că trebuie să meargă, şi au ştiut ce să voteze. Sunt foarte, foarte bucuros şi impresionat de modul în care au votat şi faptul că am avut la europarlamentare o prezenţă de 49 şi ceva la sută este o creştere de 50% faţă de alegerile din 2014 la europarlamentare şi prezenţa la referendum de peste 40% efectiv i-a dus în derizoriu pe toţi cei care s-au îndoit, unii chiar au boicotat, unii chiar deschis, atitudine prostească aş spune, de-a dreptul. Nu ştiu de ce au făcut-o, nu ştiu ce şi-au imaginat, dar românii şi-au imaginat ce am crezut şi ce am sperat să se întâmple. Au votat un răspuns pentru această guvernare incapabilă PSD-istă şi bine au făcut.

Cum citim? În primul rând trebuie să avem ce citi şi, de obicei, am avea. Trebuie să ne şi facem timp şi, câteodată, am avea, dar trebuie să existe şi un interes pentru citit şi am constatat că în ultimul an a crescut foarte mult interesul pentru afacerile europene. Mulţi s-au întrebat cum se petrec lucrurile acolo, mai ales în contextul unei campanii mai degrabă negative, făcute la noi în ţară, faţă de instituţiile europene. Şi, dacă a făcut campania cine a făcut-o, adică PSD, românii s-au gândit „na, ceva, ceva nu e în regulă acolo, hai să mai întrebăm un pic, hai să ne mai informăm un pic” şi a apărut această nevoie de informare. Există multă literatură pe afaceri europene, dar majoritatea literaturii este mai degrabă pentru cunoscători, pentru politicieni care oricum ştiu cum merg afacerile europene, pentru oameni care vor să devină funcţionari în cadrul instituţiilor europene. Există până acum, cel puţin în limba română, foarte, foarte puţină literatură care dă răspunsuri clare, relativ uşor de citit, unui cetăţean care vrea să se informeze şi care nu vrea să devină neapărat specialist în afaceri europene. Această carte, EU.RO, am scris-o pentru cititorul român interesat de afaceri europene. Este o carte care se citeşte uşor, conţine răspunsuri la multe dintre problemele cu care ne confruntăm, conţine explicaţii despre instituţiile europene, despre proceduri, despre demersuri, conţine şi opinia mea despre multe lucruri pe care le discutăm în Uniunea Europeană, despre viitorul Uniunii, despre cum am putea să facem Uniunea să redevină atractivă şi pentru cetăţeanul simplu. Am abordat inclusiv chestiuni care nu ţin strict de Uniunea Europeană fiindcă am vrut să pictez o imagine un pic mai mare, astfel am inclus şi chestiuni legate de Europa, la modul mai general. Am inclus chestiuni legate chiar şi de NATO, chestiuni legate de climă, deci un mix de teme care, în definitiv, toate sunt legate între ele şi până acum reacţiile sunt bune. De regulă, după ce scrii o carte, primii care se aud foarte tare sunt criticii, lăudătorii mai răruţ. Impresia mea este că această carte a venit în întâmpinarea unui segment larg de cititori din România, dacă putem să mai vorbim de un segment larg de cititori din România. Cred că segmentul, în total, nu este foarte larg, dar pentru cei interesaţi am scris această carte. Poate reuşesc chiar să îi provoc pe unii să citească despre Europa.

(...) Mă scuzaţi, înainte să spuneţi ceva, ca orice scriitor, sper ceva şi bun, să vă spun cum am ajuns la acest titlu. Cartea am scris-o în câteva luni, deci nu a fost o muncă peste noapte, nici uşoară, dar mi-a făcut mare plăcere. Şi editura se declarase de la început deschisă colaborării, am mai scris împreună două cărţi, acesta este a treia şi, până şi layout-ul, fusese clarificat. Lucrurile, cred că aţi observat, sunt scrise aşa ca să fie un pic lejer de parcurs, culorile coperţilor au fost gata, dar nu a avut niciun titlu. Şi editura mi-a spus că „ar trebui să avem un titlu până mâine”. Acum, până mâine este un pic greu de făcut studii, cercetări de piaţă şi atunci titlul pe care l-am găsit, într-o colaborare indirectă, dar foarte bună cu editura, a fost acesta. Mi-a plăcut, propunerea nu a fost a mea. Titlul mi-a plăcut fiindcă exprimă ceea ce încerc să spun eu de mai multă vreme şi acum, cum nu mai suntem în campanie electorală, poate lumea începe să creadă că eu spun asta, nu este un concept de campanie: Europa este România şi România este Europa, Europa este în România, cum România este în Europa. Acesta este titlul EU.RO şi încet-încet mi se pare că a fost asimilat şi găsit corespunzător.

Intervenţie: Domnule Preşedinte, cartea este pentru oamenii care vor să afle, să se informeze despre Europa şi despre Uniunea Europeană. E foarte bogata în informaţii, are într-adevăr şi anumite interpretări, sau opinii, sau viziuni personale pe anumite teme, dar ceea ce mi se pare mie un lucru foarte bun: explică, într-adevăr, foarte clar şi foarte simplu nişte lucruri altminteri cam complicate – Uniunea Europeană nu e un proiect uşor şi nu e uşor de explicat. De aici unele dificultăţi. Într-o perioada agitată, cu o campanie electorală făcută mai ales la televiziuni şi în reţelele sociale, dumneavoastră aţi publicat o carte despre Europa şi, într-o campanie electorală în care, să fim sinceri, nu prea s-a discutat despre teme europene. Asta îmi arată că aveţi încredere în impactul pe care încă îl poate avea cartea şi cititul, chiar dacă acest impact, uneori, nu e atât de vizibil ca la televiziune şi atât de mare. Acum că s-a terminat şi campania electorală, am avut şi un referendum încheiat cu succes, credeţi că ar fi nevoie să reluam, totuşi, nişte discuţii ceva mai substanţiale despre teme europene, despre locul nostru în Europa, mai ales că s-a tot propagat un discurs, hai să-i spun, eurosceptic, deşi a fost mult mai mult decât atât? Totuşi, românii au fost euro-entuziaşti şi sunt încă, aşa cum au arătat acum două zile, la vot.

(...) Să ştiţi că eu exact asta am de gând, să merg mai departe, mult mai departe cu discuţia, şi despre Uniunea Europeană, fiindcă sunt în Consiliul European şi nouă ne revine construirea viitorului Uniunii, nu avem de la cine să aşteptam răspunsuri. Consiliul European este cel care creează abordările politice, strategiile, ghidajele pentru Uniunea Europeană, dar vreau să vorbim şi în România despre locul nostru în Europa, despre cum putem să fim noi mai bine integraţi. Şi că aţi menţionat tot discursul eurosceptic: una la mână, acest tip de discurs a primit cel mai dur vot de blam posibil într-o democraţie. Partidul care a promovat acest discurs mai degrabă euro-critic sau eurofob decât eurosceptic, PSD, a primit un răspuns clar din partea românilor care au spus „aşa nu”. PSD a pierdut alegerile, este o sancţiune drastică din partea electoratului. Această sancţiune a permis reaşezarea României în matcă, dar discuţia trebuie să meargă mai departe. Eu nu am de gând să mă opresc acum că s-a terminat campania pentru europarlamentare. Am prezentat cartea în multe oraşe din România şi voi continua, şi voi continua, fiindcă această discuţie trebuie purtată.

Riscul, dacă nu discutam noi despre Europa, care suntem pro-europeni, eu sunt un pro-european declarat, sunt pentru România Europeană, pentru Uniunea Europeană. Dacă noi nu spunem de ce, cum şi cu cine putem să facem proiectul şi mai bun, atunci probabil lăsăm spaţiul deschis pentru eurosceptici sau eurofobi să spună poporului de ce nu este bună Uniunea, şi eu nu am de gând să cedez în această luptă, nici o zecime de milimetru. Românii sunt pro-europeni au o vocaţie europeană, de mult politic declarată, de la ’48, cum se spune, de la 1848, şi noi mergem mai departe. Noi am vrut în Uniune, nu ne-a obligat nimeni. Când îi ascultai pe unii politicieni în campanie, ziceai că cineva ne-a împins cu tăvălugul în Uniune. Nu, noi am vrut acolo şi bine am făcut. Noi am vrut acolo fiindcă acolo ne este locul, dar trebuie, între timp, mult mai mult decât o simplă declaraţie „da, vrem în Europa”.

Românii au dreptul să ştie de ce e bine acolo, ce ne aşteaptă acolo, cu cine suntem acolo, care sunt beneficiile. Toate aceste lucruri trebuie explicate şi aveţi dreptate, chiar am vrut să dau explicaţii care ajung la omul mediu interesat. Poate aveţi dreptate, în stil de dascăl, fiindcă, dacă lucrurile nu sunt explicate, atunci sunt destul de greu de perceput, iar, pe măsura ce înţelegem mai bine cum se desfăşoară lucrurile, ele devin chiar şi foarte interesante. Niciodată lucrul pe care nu îl cunoşti şi nu îl înţelegi nu ţi se pare interesant. Interesant ţi se pare un lucru pe care îl înţelegi, vezi cum funcţionează, îţi dai seama unde duce, este o provocare şi acolo vreau să ajung.

În afară de asta, nu o să spun acum mai mult, lucrez la un concept politic care ne va duce pe noi în România la o discuţie mai profundă despre Uniunea Europeană. Deci, această carte, în realitate, este doar o parte din conceptul meu de a aduce discuţia despre Uniunea Europeană mult mai în profunzime, mult mai în orizontală şi, în final, să ştim exact ce este Uniunea, de ce vrem noi în realitate să fim acolo, dincolo de sentimentele pro-europene venite din istorie, şi ce ne aşteaptă acolo, şi toate răspunsurile sunt, dacă vin de la mine, pozitive" (Sursa: www.precidency.ro)

