Opt cărţi scrise de ultimii câştigători ai Premiului Nobel

În ultimii 8 ani, câştigătorii premiului Nobel pentru Literatură au fost:

Abdulrazak Gurnah (2021)

Louise Glück (2020)

Peter Handke (2019)

Olga Tokarczuk (2018)

Kazuo Ishiguro (2017)

Bob Dylan (2016)

Svetlana Alexievici (2015)

Patrick Modiano (2014)

Abdulrazak Gurnah (72 ani) este primul autor de origine africană care primeşte premiul Nobel pentru Literatură (2021), după sud-africanul J.M. Coetzee în 2003. Acesta s-a remarcat prin „înţelegerea sa lipsită de compromisuri şi plină de compasiune a efectelor colonialismului şi a destinului refugiaţilor la intersecţia dintre culturi şi continente”. Printre scrierile sale celebre se află „ Paradisul“, un roman istoric nominalizat atât pentru premiul Booker, cât şi pentru premiul Whitbread pentru ficţiune. Puteţi da click pe numele autorului pentru a descoperi colecţia de opere a acestuia.

Louise Elisabeth Glück (79 ani) este poetă şi eseistă americană, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură (2020), „pentru vocea sa poetică inconfundabilă care, cu frumuseţe austeră, face ca existenţa individuală să devină universală”. Glück este abia a 16-a femeie care câştigă premiul, dintr-un total de 118 laureaţi. Una din scrierile de succes ale autoarei este „Vita Nova“, în care poeta combină dramele lumeşti, legende şi mituri, coferind sens sau ironie modurilor noastre de viaţă.

Peter Handke (79 ani) este un dramaturg şi romancier avangardist de origine austriacă, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, „pentru influena creaţie care, cu ingeniozitate artistică, a explorat periferia şi specificitatea experienţei umane”. Una din cărţile sale traduse în limba română, „Femaia stângace“ spune povestea unei femei care, în timpul unei cine cu soţul ei, proaspăt întors dintr-o călătorie de afaceri, are revelaţia clară a unui fapt: mai devreme sau mai târziu, acesta o va părăsi. Pentru că nu vrea să înfrunte acest moment, care ar putea totuşi să nu aibă loc niciodată, femeia decide să-şi alunge soţul, să înveţe să se descurce fără el şi să-şi crească singură copilul, lucruri care se dovedesc extrem de complicate şi care o duc aproape de depresie.

Olga Tokarczuk (59 ani) este psihologă şi scriitoare poloneză. În anul 2019 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatură „pentru imaginaţia narativă, care cu pasiune enciclopedică reprezintă trecerea peste frontiere ca o formă de viaţă”. Tradus în limba română, romanul „Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor“ a fost descries de publicaţia The Guardian drept „un amalgam uluitor de roman poliţist, comedie şi tratat politic, scris de o femeie a cărei inteligenţă extraordinară se îmbină cu o sensibilitate anarhică.”

Scriitorul britanic de origine japoneză Kazuo Ishiguro (67 ani) a câştigat premiul Nobel pentru literatură pe anul 2017 „pentru romanele sale de mare forţă emoţională care dezvăluie abisul de dincolo de sentimentul nostru iluzoriu de conectare cu lumea". Romanul său „Klara si Soarele“ a fost catalogat de publicaţia The Washington Post „o poveste delicată, impregnată de tristeţe şi speranţă, care îţi rămîne în minte...”. Lucrarea o are ca personaj principal pe Klara, o inteligenţă artificială construită cu scopul de a le ţine companie copiilor şi adolescenţilor.

Cântăreţul Bob Dylan (80 ani) a primit Premiul Nobel pentru Literatură 2016 pentru „crearea unor noi modalităţi de exprimare poetică în cadrul marii tradiţii a cântecului american”. Este singurul compozitor şi interpret care ia premiul Nobel în cei peste 100 de ani de când se decernează prestigioasa distincţie recompensată şi cu un premiu de aproape un milion de dolari. „ Cronica vieţii mele“ este una din cele mai appreciate cărţi ale lui Bob Dylan. Aceasta a fost inclusă pe lista celor mai bune apariţii ale anului 2004 de publicaţiile: The New York Times, The Washington Post, The Economist, Newsday, People, Rolling Stone, Entertainment Weekly, The Village Voice, The Onion, The Austin Chronicle, The Kansas City Star, The Guardian, The Daily Telegraph, Publishers Weekly. Finalistă, în acelaşi an, la National Book Critics Circle Award.

Svetlana Alexievici (73 ani) este o jurnalistă, ornitologă şi scriitoare belarusă, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură 2015 „pentru scrierile ei polifonice, memorial al suferinţei şi curajului în epoca noastră”. Cărţile acesteia au fost sau vor fi publicate în 43 de limbi şi în 47 de ţări. „Războiul nu are chip de femeie“ s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare, dezvăluind poveştile miilor de femei sovietice trimise pe front împotriva inamicului nazist, autoarea dedicand-şi şapte ani din viaţă pentru colectarea mărturiilor.

Patrick Modiano (76 ani) este un scriitor francez. În 2014 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru „arta memoriei cu care a evocat cele mai de neînţeles destine umane şi a descoperit lumea vieţii ocupaţiei”, după ce anterior fusese laureat al premiului pentru roman al Academiei Franceze şi al Prix Goncourt. Jean Patrick Modiano s-a născut în 30 iulie 1945, în Boulogne-Billancourt, Franţa. Romanul „În cafeneaua tinereţii pierdute“ al lui Modiano este şi un roman al marilor întrebări despre viaţă. Romanul descrie anii '60 parizieni, cu bistrourile din Cartierul Latin ce găzduiesc nesfârşite întâlniri ale artiştilor.