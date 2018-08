O povestire scrisă de Hemingway în 1956 va fi publicată pentru prima dată. „Când visez la o viaţă de după moarte în rai, acţiunea are mereu loc la hotel Ritz”

”A Room on the Garden Side” spune povestea lui Robert şi a anturajului său format din soldaţi care urmează să părăsească oraşul a doua zi şi care beau, citează din Baudelaire şi dezbat „comerţul murdar al războiului”.

„Am făcut-o ca să salvez vieţile oamenilor care nu s-au angajat să lupte. Asta a fost şi faptul că a trebuit să învăţ să cunosc şi să iubesc o divizie de infanterie şi mi-am dorit să o servesc în orice fel util aş fi putut…Pe lângă ţara mea, am iubit de asemenea Franţa şi Spania. Am iubit şi alte ţări, dar datoria era plătită şi m-am gândit că a fost închis contul, neştiind că de fapt, conturile nu se închid niciodată”- din povestirea lui Hemingway (Sursa: The Guardian)

Hemingway avea un anumit ataşament faţă de Hotelul Ritz care apare şi în „Şi soarele răsare”. În 1944, când forţele germane eliberau Parisul, scriitorul, care era corespondent de război, a sosit la hotel într-un jeep, cu un grup de solaţi, anunţând personalul că a venit să îi elibereze. A fost însă infomat că demnitarii germani care ocupaseră clădirea, plecaseră deja, aşa că Hemingway a comandat şampanie pentru toată lumea.

„Când visez la o viaţă de după moarte în rai, acţiunea are mereu loc în Ritz din Paris”, spunea, mai târziu, Hemingway.

Alături de alte documente care i-au aparţinut lui Hemingway, povestirea a fost păstrată în biblioteca Congresului şi în biblioteca „John F. Kennedy” din Massachusetts. La şase decenii de când a fost scrisă, povestirea va fi publicată în ediţia de vară a ”Strand”, o revistă trimestrială care a mai publicat lucrări necunoscute ale unor scriitori precum Raymond Chandler, John Steinbeck şi HG Wells.

Kirk Cunutt, membru în Societatea Hemingway, a scris că „povestirea conţine toate elementele de marcă pe care cititorii le iubesc la Hemingway”.

Numeroase opere de-ale lui Hemingway au rămas nepublicate după ce acesta s-a sinucis în 1961. În ultimul deceniu al vieţii, acesta a scris mai multe proze scurte care au ca temă războiul. În august 1956, i-a spus editorului său, Charles Scribner Jr, că a terminat cinci dintre acestea: ”A Room on the Garden Side”, ”Black Ass at the Cross Roads”, ”Indian Country and the White Army”, ”The Monument” şi ”The Bubble Reputation”. Dintre acestea, până acum a fost publicată numai ”Black Ass at the Cross Roads”.

„Bănuiesc că sunt puţin şoccante din moment ce tratează despre trupe şi luptă şi despre oameni care chiar omoară alţi oameni. Oricum, poţi să le publici oricând după ce mor”, îi spunea Hemingway lui Scribner, într-o scrisoare din august 1956.