Margaret Atwood şi Bernardine Evaristo, câştigătoare ale Booker Prize pe 2019

Canadianca Atwood a primit distincţia pentru „The Testaments”, continuarea romanului „The Handmaid’s Tale”, iar englezoaica Bernardine Evaristo, pentru „Girl, Woman, Other”, roman în versuri despre viaţa femeilor de culoare.

Juriul de anul acesta a sfidat regulile şi a declarat egalitate. Cele două autoare vor împărţi în mod egal premiul de 50.000 de lire sterline.

Regulile premiului Booker prevăd că acesta nu trebuie împărţit, însă juraţii au insistat că nu au putut separa cele două lucrări.

Atwood, în vârstă de 79 de ani, este cel mai vârstnic câştigător al distincţiei, iar Evaristo a devenit prima femeie de culoare care a primit acest premiu.

După ce au fost anunţate romanele câştigătoare, cele două scriitoare au urcat împreună pe scenă şi Atwood a glumit: „Mă gândeam că aş fi prea bătrână şi că nu prea am nevoie de atenţie, aşa că sunt foarte bucuroasă că iei şi tu ceva. Ar fi fost foarte jenant pentru mine... dacă aş fi fost singură aici, astfel, sunt foarte mulţumită că eşti şi tu”.

Regulile de acordare a premiului au fost schimbate după cea mai recentă egalitate, din 1992, iar juraţilor li s-a spus anul acesta că nu au voie să aleagă doi câştigători. După cinci ore de deliberări, Peter Florence, preşedintele juriului, a spus: „A fost decizia noastră să nesocotim regulile”.

El a declarat jurnaliştilor: „Cu cât am vorbit mai mult despre ele, cu atât am realizat că le iubim pe amândouă atât de mult încât ne doream ca ambele să câştige”.

Atwood a mai câştigat Booker Prize în urmă cu 19 ani, pentru „The Blind Assassin”. În urmă cu 33 de ani, a fost nominalizată pentru „The Handmaid's Tale”.

„The Testaments” reia acţiunea după 15 ani de la finalul romanului. De data aceasta, povestea este spusă prin prisma personajului Aunt Lydia, una dintre instructoarele slujitoarelor din Gilead, şi a două adolescente.

Peter Florence a afirmat: „Face mult mai multe decât să urmărească o singură poveste pe care am avut-o din partea lui Offred. Este frumoasă prin profunzimea ei şi explorarea lumii Gilead (...) Acum, pare mai necesară politic ca niciodată”.

Publicată în luna septembrie, „The Testaments” a fost vândută în peste 100.000 de exemplare în Marea Britanie în prima săptămână, devenind cel mai bine vândut roman imprimat din ultimii patru ani.

Evaristo s-a născut la Londra în 1959, iar în „Girl, Woman, Other” - al optulea roman al ei - oferă câte un capitol pentru fiecare dintre cele 12 personaje interconectate, în majoritate femei britanice de culoare.

„Noi, femeile britanice de culoare, ştim că dacă nu ne scriem singure în literatură nimeni nu o va face”, a spus ea.

Acţiunea romanului se întinde pe mai bine de 100 de ani, iar între personaje se află o directoare de teatru lesbiană şi o persoană nonbinară.

Florence a menţionat: „Dau un spectru minunat femeilor britanice de culoare din zilele noastre”.

Autoarea, decorată în 2009 cu însemnele Ordinului Imperiului Britanic pentru literatură, spune despre lucrarea sa că este „un roman experimental citibil”.

Booker Prize a fost împărţit de două ori până în prezent - în 1974 şi în 1992. După care regulile au fost schimbate.

Pe lista scurtă de anul acesta au mai fost incluse: „Ducks, Newburyport” - Lucy Ellmann, „An Orchestra of Minorities” - Chigozie Obioma, „Quichotte” - Salman Rushdie şi „10 Minutes 38 Seconds in This Strange World” - Elif Shafak.