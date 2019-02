Luni, 4 februarie, Adevărul îţi prezintă „Sfaturi pe întuneric” – Nicolae Iorga - conferinţe radiofonice nocturne din perioada 1931-1936

Citiţi-l pe Iorga - este mai actual ca oricând! Cititorii lui Nicolae Iorga simt adeseori nevoia a-l regăsi în una din acele cărţi, în care concentrarea expresiei şi intimitatea tonului să mijlocească şi să uşureze tovărăşia cu vasta sa operă. Întocmai ca masivul munţilor proiectat la orizont, opera neobişnuit de întinsă şi felurită a lui Nicolae Iorga ne face neapărat necesară cărarea care duce către ea. Fireşte că această nevoie n-ar fi în aceeaşi măsură imperioasă, dacă opera aceasta s-ar putea rezolva într-o seamă de contribuţii de specialitate, preţioase pe rând unuia sau altuia dintre cititorii cărora li se adresează. „Specialitate? — se întreabă însă N. Iorga — pentru spiritele mici o legătură la ochi, pentru celelalte unul din punctele de unde se vede lumea". Nu este scriere a marelui istoric în care ancheta privitoare la fapte să nu fuzioneze cu o vedere generală asupra lucrurilor şi cu un fel propriu de a Ie preţui.

Natura sa vulcanică, marele său talent oratoric adună şi grupează cu gesturi largi, clase întregi de fapte, apropiindu-le energic de inima ascultătorilor săi. Va veni desigur timpul când, studiată cu răgaz, opera Iui N. Iorga va trebui examinată nu numai sub raportul contribuţiei sale la ştiinţa timpului, dar şi sub acela al ethosului care o străbate cu o înflăcărare unică. Oricât de variate ar fi domeniile pe care se mişcă, incandescentă şi fulgerătoare, intuiţia sa, totul se subordonează ideii morale, comandamentului moral, freneticii porniri de a servi viaţa şi a o reda mai bună decât este. Istorie, religie, politică, artă, nimic nu are valoare decât în funcţie de viaţă.

Pentru noi însă care ştim că fiecare neam trăieşte pe un petec de ţară o viaţă a lui, şi exprimă un adevăr al lui, Nicolae Iorga capătă proporţii uriaşe - de simbol. Şi ni se pare că în omul acesta înalt, făcut parcă să privească pe deasupra capetelor tututor şi în statura căruia e parcă toată rezistenţa cruntă a Românilor, se întrupează în ciuda morţii şi a timpului, toată tradiţia noastră desprinsă din eternitatea istoriei, toţi boierii şi cronicarii de altă dată cu râsul lor sănătos, cu înţelepciunea lor îndârjită şi cu îndărătnica lor iubire de neam... Înfipt adânc în solul românesc din seva căruia îşi hrăneşte generoasele lui elanuri, Nicolae Iorga se înalţă sus de tot şi ia din atmosfera ţării lui inspiraţia clară a Sfaturilor pe care ni le dă.

Istoria va spune că Nicolae Iorga a fost mare, şi că naţia românească îl aştepta. Un poet va da poate, cândva, o „legendă" a acestui om extraordinar - iar copiii Românilor de mai târziu vor învăţa să-şi iubească ţara instruindu-se din viaţa admirabilă şi cu adevărat legendară a lui Nicolae Iorga. (Nichifor Crainic, Tudor Vianu, Toma Vasilescu)

