Luni, 14 şi 21 septembrie, „Adevărul“ îţi prezintă „Omul de taină al Mareşalului“ – volumele 1, 2 - Cristian Troncotă

„A trudi în domeniul intelligence-ului, aşa cum a făcut Eugen Cristescu în întreaga sa carieră profesională, înseamnă înainte de toate de a fi interesat de apărarea şi securitatea acestui popor, a spaţiului pe care-l ocupă ca ţară, dar mai ales a valorilor şi tradiţiilor sale. Cristescu a dovedit din plin tenacitate şi temeritate în a înfrunta toate riscurile unei epoci deloc liniştite în care a trăit. A luptat în două războaie mondiale. Primul s-a soldat cu o victorie: realizarea Marii Uniri naţional-statale, iar al doilea cu o amară înfrângere, care a însemnat pierderea unei părţi din teritoriul ţării. Eugen Cristescu, la fel ca şi Mareşalul Ion Antonescu, căruia i-a fost sfătuitor de taină prin informaţiile secrete furnizate se numără printre acei învinşi care au tot dreptul să ne privească de acolo, de sus, mândri că s-au născut români şi trecând în eternitate cu datoria împlinită. Au trăit, au luptat şi au murit pentru România.

Nu poţi contura imaginea personalităţii lui Eugen Cristescu, cel care se considera înainte de toate un justiţiar – privit exclusiv din punctul de vedere al statutului de funcţionar public –, decât apelând la documentele de primă importanţă. Tocmai de aceea am găsit de cuviinţă ca prima monografie despre Eugen Cristescu să fie mai întâi de toate o crestomaţie de documente capabile să desluşească mai mult prin ele însele viaţa şi activitatea sa în Siguranţă şi SSI. Şi nu numai atât, pentru că în cuprinsul lor întâlnim cele mai diverse detalii despre o serie de evenimente istorice sau subiecte mai puţin cercetate, cum ar fi: rolul SSI în reprimarea Mişcării Legionare şi mai ales a rebeliunii din ianuarie 1941; neimplicarea SSI în pogromurile antievreieşti de la Iaşi (26‑30 iunie 1941) şi Odessa (octombrie 1941); atrocităţile făcute de către autorităţile sovietice asupra populaţiei basarabene şi bucovinene în anul de ocupaţie (27 iunie 1940 – 22 iunie 1941); colaborarea informativă între SSI şi Abwehr; contactul informativ al SSI cu serviciile similare anglo-americane; rolul SSI în protejarea unor personalităţi politice româneşti din aşa‑zisa opoziţie faţă de pretenţiile vexatorii ale germanilor; rivalitatea – benefică SSI – între Serviciile Secrete germane ce activau pe teritoriul României; relaţiile opoziţiei cu Aliaţii în vederea armistiţiului prin canale centrale ale SSI şi cu autorizaţia mareşalului Ion Antonescu, etc.

Lucrarea este rodul unor eforturi de cercetare, demarate în anul 1984, în diferite arhive din ţară. Alcătuindu‑l, am avut intenţia de a pune la dispoziţia istoriografiei nu numai o simplă culegere de documente, care, oricum, ar fi fost utilă, ci o monografie cât mai completă ce vine să întregească imaginea de ansamblu a unor evenimente destul de controversate, din perioada 1940‑1944, văzute, în primul rând, prin prisma aceluia care a îndeplinit funcţia de director general al Serviciului Special de Informaţii, în timpul când România a fost condusă de generalul (devenit, din august 1941, mareşal) Ion Antonescu.

Am avut dorinţa de a desluşi cu claritate ce este adevărat şi ce nu în biografia şi activitatea lui Eugen Cristescu, devenite legendă încă din timpul vieţii. Deci nu este vorba de vreo încercare de reabilitare – considerând că o astfel de alternativă nu‑şi afla locul –, de înfrumuseţare sau idolatrizare, ci doar de nevoia istoricului, care a avut curiozitatea să parcurgă documentele – atât cât s‑a putut, şi la cât am avut acces –, de a corecta afirmaţiile făcute de unii autori sau comentatori, fără vreo bază documentară. Cât despre omul Eugen Cristescu, avem propriile rezerve faţă de unele manifestări ale lui. Dar nu aceasta ne interesează în primul rând, ci şeful SSI, acţiunile lui şi ale instituţiei pe care a reorganizat‑o şi condus‑o în acei ani tulburi ai campaniei armatei române pe Frontul de Est.“ Prof. C. Troncotă

