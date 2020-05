Lavinia Bălulescu, scriitoare: „Nu a fost deloc confortabil să scriu biografia lui Steinhardt“

„Steinhardt. Bughi mambo rag“, volum din colecţia „Biografii romanţate“ a editurii Polirom, prezintă viaţa scriitorului torturat de comunişti din perspectiva a trei personaje-cheie: tatăl său, Oscar Steinhardt, unul dintre securiştii care l-au urmărit zi şi noapte – singurul personaj inventat – şi unul dintre discipolii săi de la Mănăstirea Rohia. Autoarea Lavinia Bălulescu explică ce a însemnat scrierea unui astfel de volum, care a venit ca o mare provocare, prin care simţea că trebuie să înainteze cu grija gimnastului în exerciţiu la bârne. După terminarea cărţii, o consecinţă în plan personal a fost sentimentul unei mai bune înţelegeri a scriitorului-călugăr, dar mărturiseşte că, lăuntric, s-au mai întâmplat nişte lucruri intime şi pozitive.

„Weekend Adevărul“: Colecţia Polirom „Biografii romanţate“ abordează biografiile mai multor personalităţi din cultura română. Cum s-a întâmplat: tu l-ai ales pe Steinhardt sau ţi s-a dat?

Lavinia Bălulescu: Eu l-am ales. La începutul discuţiilor mele cu Adrian Botez, redactor-şef Polirom Iaşi, am primit o listă orientativă de nume din care aş fi putut să-mi aleg pe cineva despre care să scriu, dar eram liberă şi să propun un alt nume. Până la urmă, după ce m-am tot gândit câteva zile,

l-am ales pe Steinhardt.

Dacă n-ar fi fost Steinhardt, ce altă biografie ţi-ar fi plăcut să scrii? Mai ai în plan să faci asta?

Nu m-am gândit foarte serios la asta până acum. Mi-a fost destul de complicat să termin de scris şi despre Steinhardt, nu ştiu dacă voi mai repeta experienţa.

Când ai citit prima dată „Jurnalul fericirii“? Acum, după ce ai scris despre Steinhardt, cum îl găseşti? Ţi s-a schimbat perspectiva?

L-am citit prima dată acum câţiva ani, nu foarte mulţi. Apoi am recitit părţi din el de-a lungul timpului şi,

desigur, în ultima perioadă, când mi-am făcut documentarea. Perspectiva nu mi-am schimbat-o, dar cred că mi-am adâncit-o. Cred că am reuşit să intru puţin, foarte puţin, sub suprafaţa lucrurilor.

Cum ai găsit experienţa de a ieşi din lumea ficţiunii şi a editorialelor şi a păşi în lumea concretă a biografiei unei personalităţi cunoscute? A fost confortabil?

Nu a fost deloc, dar deloc confortabil. A fost chiar o mare provocare şi de asta am şi acceptat. Îmi plac provocările, îmi place senzaţia de final, a reuşitei, după ce la început ţi-ai spus: „Vai, nu pot să fac chestia asta“. Inconfortabil mi se pare, în primul rând, să scrii pe o temă dată, fie ea şi una de ficţiune. Nu zic că n-am mai scris până acum pe teme date. Ba chiar în unele cazuri am făcut-o cu mare plăcere. Dar tot e o constrângere. În cazul acesta, însă, constrângerea a fost mult mai mare, pentru că aveam atât de multe lucruri la care era necesar să fiu atentă, de la detaliile vieţii lui Steinhardt, până la amănunte din perioada istorică în care se petreceau lucrurile. Simţeam că merg pe o bârnă şi că trebuie să înaintez cu mare grijă, cu luciditate, cu enormă atenţie, fără să alunec. Însă, la final, bucuria a fost enormă, de asta îi şi sunt recunoscătoare lui Adrian Botez că mi-a dat această provocare.

Cred că scrierea acestei cărţi nu a fost consumatoare, ci mai degrabă creatoare de energie. Nu m-am simţit deloc epuizată la final.

„M-am simţit mai înaltă cu câţiva centimetri“

Cât ţi-a luat să scrii cartea – şi timp, şi energie?

E destul de greu de cuantificat, pentru că nu am scris zi de zi. Vestea despre carte am primit-o în vara lui 2019, când am şi început să scriu, apoi am abandonat o perioadă, pentru că am avut altele pe cap şi nici nu m-am simţit în stare. Am avut nevoie de câteva luni în care „să rumeg tot“, să găsesc soluţii pentru toate dificultăţile pe care le întâmpinam şi, desigur, să mă documentez. Cred că, mai mult decât munca scrierii, mai mare a fost munca documentării. Am dormit luni întregi cu un teanc gigantic de cărţi pe masa din dormitor şi cu un caiet în care îmi notam diverse. Simţeam că-mi pregătesc un doctorat, simţeam că e ceva mult mai amplu decât mi-am imaginat iniţial. Un titlu mă trimitea la alte cinci, un citat mă făcea să caut o carte despre psalmi, o scrisoare mă făcea să umblu prin anticariate în căutarea unui titlu care nu s-a mai reeditat din anii ’90. Dar asta a fost şi partea care mi-a plăcut cel mai mult: să pun cap la cap toate fragmentele acestui puzzle pe care îl ţeseam.

Pe măsură ce am înaintat în documentare şi am început să mă simt un pic mai stăpână pe mine, am reuşit să mă reapuc serios de scris la finele anului 2019. Am terminat cartea în aprilie 2020, în timpul pandemiei, şi principala mea temere a fost că nu mai reuşesc să termin de scris în asemenea condiţii. Dar am reuşit. Dacă vorbim de energie, cred că scrierea acestei cărţi nu a fost consumatoare, ci mai degrabă creatoare de energie. Nu m-am simţit deloc epuizată la final. M-am simţit mai înaltă cu câţiva centimetri, ca şi cum mi se mai pot lungi oasele la 35 de ani. Şi mă simt pregătită să scriu şi altceva.

Ce a fost în capul tău când ai ales pentru subtitlu expresia „Bughi mambo rag“?

Titlul cărţii a fost de la început acesta. La un moment dat am avut o mică îndoială, când am crezut că am găsit ceva mai potrivit, dar mi-a trecut repede. Legătura este, desigur, cu expresia folosită de Steinhardt, în „Jurnalul fericirii“, atunci când marchează fragmente de conversaţii între deţinuţi, şi m-am gândit că pot fi găsite asemănări între maniera în care sunt scrise acele fragmente şi părţi din cartea mea.

În ce fel te-a schimbat această biografie? Ce ai învăţat după ce ai citit şi ai scris atât de multe despre Steinhardt? La ce te-a făcut să te gândeşti mai intens?

Pentru mine a fost un exerciţiu extraordinar. Mă simt bine după terminarea acestei cărţi. Mă simt recunoscătoare că am putut să aflu atât de multe despre Steinhardt şi că am putut să scriu atât de multe despre el. Încă las lucrurile să se decanteze în mine, dar în mod sigur a fost o mare bucurie.

Cel mai greu capitol

Steinhardt avea câteva credinţe şi obsesii puternice. Scriind despre ele, te-ai gândit care sunt ale tale şi ce e de făcut cu ele?

Nu am avut neapărat nişte momente de epifanie. Atât doar că am simţit că-l înţeleg pe Steinhardt, am simţit că rezonez cu el şi probabil s-au mai întâmplat în sufletul meu nişte lucruri intime, care mi-au făcut bine. Cu siguranţă m-am apropiat de el şi de o lume nu foarte cunoscută mie. În plus, m-am bucurat să cunosc nişte oameni grozavi în tot acest proces.

Au fost momente, detalii care ţi-au dat bătăi de cap? Te-ai surprins suferind alături de Steinhardt? Ai simţit nevoia să îndulceşti unele scene, te-ai simţit complice cu el?

Al doilea capitol mi s-a părut cel mai greu de scris, cel din perspectiva securistului, poate şi pentru că a fost singurul personaj inventat. În rest, sigur că sunt părţi ale poveştii sale de viaţă care sunt efectiv zguduitoare. Citirea, recitirea, imaginarea şi descrierea lor sunt lucruri complicate, dar nu mă plâng. Eu n-am făcut decât să scriu despre ele.

Un mic secret ar fi că, atunci când am scris despre Oscar Steinhardt, m-am gândit foarte mult la bunicul meu patern, Constantin, care nu mai e printre noi acum, dar căruia i-ar fi plăcut tare mult să citească această carte.

Chinurile unei scriitoare

De ce ai ales ca prima parte a biografiei să fie relatată prin prisma lui Oscar, tatăl lui Steinhardt?

Principala mea provocare în scrierea acestei biografii romanţate a fost unghiul de abordare. Cum fac să spun povestea cuiva care a făcut-o deja? Şi încă a făcut-o atât de bine! Ce pot eu să spun mai mult decât a spus el despre sine şi despre cei din jur? În mod evident, nu puteam să povestesc la persoana întâi, pentru că o făcuse chiar el. Asta m-a chinuit cred că săptămâni în şir. Apoi mi-am dat seama că îl îndrăgeam enorm pe Oscar Steinhardt, tatăl, un om senzaţional, care i-a dat putere lui Steinhardt,

l-a sprijinit în luarea deciziilor, l-a provocat să fie curajos, i-a stat alături, l-a aşteptat până la ieşirea din închisoare şi câte şi mai câte. Aşa că mi-am zis: o să scriu din perspectiva tatălui!

Apoi a apărut o altă dificultate: la un moment dat, după dispariţia tatălui, cum o să spun ce s-a întâmplat mai departe? Aşa că am înţeles: am nevoie de trei personaje care să spună povestea lui Steinhardt. Trei, din mai multe motive. Pentru că e un număr bun. Pentru că sunt trei perioade importante din viaţa lui Steinhardt. Mi s-a părut că asta ar fi formula cea mai potrivită, cea mai de ajutor pentru mine, ca să pot spune povestea aşa cum nu s-a mai spus până acum. Un mic secret ar fi că, atunci când am scris despre Oscar Steinhardt, m-am gândit foarte mult la bunicul meu patern, Constantin, care nu mai e printre noi acum, dar căruia i-ar fi plăcut tare mult să citească această carte.

În partea a doua încredinţezi povestea securistului. De ce ai simţit nevoia unui ton mai comic şi de ce ai vrut să-i acorzi o voce şi lui?

Mă bucur că s-a simţit şi comicul din partea a doua, deşi eu iniţial nu am gândit aşa tonalitatea acelui fragment. Am ales ca a doua voce care spune povestea să fie cea a unui securist, pentru că umbra Securităţii a planat toată viaţa asupra lui Steinhardt şi am simţit că era necesară prezenţa ei pregnantă şi în carte.

„Trei priviri necesare asupra realului“

A treia parte conţine viziunea discipolului de la Mănăstirea Rohia. Care dintre cele trei perspective ţi se pare cea mai lucidă?

Discipolul chiar există, de fapt vocea din carte e o combinaţie între doi discipoli pe care i-am cunoscut în realitate. Nu ştiu dacă e vreo perspectivă mai lucidă şi una mai puţin lucidă, dar cred că sunt trei priviri necesare şi diferite asupra realului. Şi toate trei, împreună, cred că pot oglindi ceva din ce a fost Steinhardt.

A mai fost vreun personaj din viaţa lui Steinhardt care ţi s-a părut tentant, dar nu a intrat mai amplu în carte?

Au fost mai multe, am avut o listă întreagă, dar apoi am renunţat la ele, pentru că nu le-am

mai găsit un loc în carte.

Există vreun detaliu sau vreun moment pe care, dintr-un motiv sau altul, nu ai putut să-l incluzi în carte şi pe care-l regreţi?

Aş fi vrut să scriu despre o umbră a unui personaj, o umbră atât de subtilă încât pare că personajul nici n-a existat: o iubire din tinereţea lui Steinhardt. Dar nu i-am mai găsit locul.

„Am traversat o parte a izolării făcând pâine de casă“