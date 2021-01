Lansare online în această seară: „Despre Cetăţi, castele şi alte fortificaţii din România. De la începuturi până către anul 1540”, cu Radu Oltean şi invitaţii săi

Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas si pe canalul YouTube Humanitas. Înregistrările video şi audio vor fi ulterior disponibile pe canalele YouTube Humanitas şi SoundCloud Humanitas.

Proiectul „Cetăţi, castele şi alte fortificaţii din România”, o monografie unică în istoriografia noastră, concepută în patru volume, îşi propune reconstituirea unei imagini de ansamblu a arhitecturii de apărare din această zonă geografică, din Neolitic până în secolul XX. Textul sintetizează istoria politică şi militară a spaţiului carpato-dunărean, prezentând contextul în care au fost ridicate structurile fortificate de-a lungul timpului. Fotografiile, desenele de arhivă sau imaginile aeriene pun într-o lumină nouă siturile şi monumentele – mai mult sau mai puţin cunoscute publicului pasionat.

Ilustraţiile originale sunt executate pe baza unei documentări minuţioase, cu măiestria care l-a impus pe Radu Oltean ca pe un reper de neocolit în domeniul reconstituirii vizuale a istoriei.

Nu în ultimul rând, această serie reprezintă cel mai puternic argument pentru conservarea unui patrimoniu extrem de valoros, vitregit de vicisitudinile trecutului şi, mai ales, ale prezentului.

Radu Oltean (n. 1970) este astăzi unul dintre cei mai apreciaţi autori de ilustraţie documentară cu subiect istoric. A absolvit Academia de Arte din Bucureşti, Secţia grafică, în 1997. A debutat cu seria de colaborări cu Neagu Djuvara: Cum s-a născut poporul român (2001), Mircea cel Mare şi luptele sale cu turcii (2001), De la Vlad Ţepeş la Dracula Vampirul (2003; trad. engl. From Vlad the Impaler to Dracula the Vampire, 2011), apărute la Humanitas. Pasiunea sa pentru ilustraţia documentară este dublată de aplecarea spre studiul ştiinţific al istoriei; lucrările sale se bazează pe analiza riguroasă deopotrivă a izvoarelor directe şi a cercetărilor celor mai recente.