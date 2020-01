Jonathan Coe, laureat al Costa Book Award 2019 pentru romanul „Middle England“

Middle England a fost publicat în 2018, într-o primă ediţie, de Viking Press, iar în 2019, de Penguin Random House, Marea Britanie.

Costa Book Awards (din 1971 pînă în 2006 denumite Whitbread Book Awards) reprezintă o serie de premii literare anuale acordate cărţilor în limba engleză scrise de autori din Marea Britanie şi Irlanda. Premiile sînt decernate pentru cinci categorii: Roman, Roman de debut, Carte pentru copii, Poezie şi Biografie. Dintre cărţile declarate cîştigătoare este ulterior selectată şi Cartea anului.

Astfel, printre cîştigătorii premiilor pe anul 2019 se numără: Sara Collins, pentru romanul de debut The Confessions of Frannie Langton ; Jasbinder Bilan, pentru Asha & the Spirit Bird (Carte pentru copii); Mary Jean Chan, pentru Flèche (Poezie); Jack Fairweather, pentru The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz (Biografie).

În 2018 premiul pentru roman a fost acordat lui Sally Rooney pentru Normal People.

Potrivit organizatorilor Costa Book Awards, Middle England, cel de-al treisprezecelea roman al lui Jonathan Coe, spune povestea „unei ţări în schimbare şi a fisurilor care apar în familii şi între generaţii”.

Middle England este o analiză lucidă şi satirică a lumii britanice contemporane văzute prin ochii unui grup eterogen de personaje: recent căsătoriţii Ian şi Sophie, care se ceartă neîntrerupt pornind de la viitorul ţării lor, dar care pun la îndoială şi viitorul propriei relaţii; Doug, analist politic care scrie cu pasiune despre nevoia de austeritate din casa lui confortabilă din Chelsea; fiica lui adolescentă, care nu precupeţeşte nici un efort în lupta pentru dreptate socială; Benjamin Trotter, care, ajuns la vârsta mijlocie, se vede lansat într-o nouă carieră, şi Colin, tatăl lui, a cărui ultimă dorinţă este să voteze la referendumul asupra menţinerii Regatului Unit în Uniunea Europeană. Este povestea Angliei zilelor noastre, plină de nostalgie şi deziluzii, de confuzie şi de furie cu greu reţinută. Pe urmele Clubului putregaiurlor şi al Cercului închis, noul roman al lui Jonathan Coe este unul al vremurilor stranii pe care le trăim.

Jonathan Coe (născut în 1961, la Birmingham) a studiat la Trinity College, Cambridge. A fost profesor la University of Warwick, unde a obţinut şi titlul de doctor în literatura engleză. Primele sale romane – Femeia întîmplătoare (1987), Un strop de dragoste (1989) şi Piticii morţii (1990; Polirom, 2006) – impun o nouă voce a literaturii britanice contemporane, caracterizată prin umor specific, o preocupare pentru problemele sociale şi o accentuată tonalitate sarcastică, temperată de un umanism subtil. Romanul Ce hăcuială! (1994; Polirom, 2008) obţine John Llewellyn Rhys Prize în Anglia şi Prix du Meilleur Livre Étranger în Franţa, iar Casa somnului (1997; Polirom, 2001, 2015), considerat capodopera sa, este recompensat cu Writers’ Guild of Great Britain Award şi Prix Médicis Étranger.

Ulterior, autorului britanic i se decernează Bollinger Everyman Wodehouse Prize pentru romanul Clubul putregaiurilor (2001; Polirom, 2004, 2012). La Editura Polirom au mai apărut Cercul închis (2006), Ploaia înainte să cadă (2009), Înspăimîntătoarea viaţă personală a lui Maxwell Sim (2011), Expo ’58 (2014) şi Numărul 11 sau Mărturii despre nebunie (2019). Jonathan Coe este, de asemenea, autorul unei cărţi pentru copii, The Broken Mirror.