J.K. Rowling, autoarea seriei „Harry Potter”, a publicat o carte de Crăciun pentru copii

Ideea acestei cărţi a pornit de la porcul din pluş pe care i l-a oferit fiului ei David pe când era bebeluş şi care a devenit jucăria preferată a copilului. Pentru a evita o criză de plâns în cazul în care pluşul preferat s-ar pierde, J.K. Rowling a mai cumpărat unul identic, pe care fiul ei l-a găsit într-o zi.

„Într-o zi, m-am gândit la asta, la ceea ce înseamnă să fii înlocuit, dublura - cel care nu e alesul. Şi mi-am dat seama că am în sfârşit povestea mea de Crăciun”, a povestit romanciera în vârstă de 55 de ani pentru The Sunday Times.

Publicată la Hachette Children's Group în versiunea originală cu titlul „The Christmas Pig”, cartea a fost lansată în mai mult de 20 de limbi.

Ca şi cele şapte volume ale ucenicului vrăjitor Harry Potter, apărute între 1997 şi 2007, acest nou volum pentru tineri vorbeşte despre „lumea ascunsă” şi despre „magie”, dar sunt „total diferite”, a explicat J.K. Rowling.

Tot pentru The Sunday Times, scriitoarea a povestit şi că dacă a început să scrie de la vârsta de 6 ani, a început să scrie o carte pentru copii („Harry Potter and the Philosopher's Stone”) abia la vârsta de 25 de ani.

„Ideea de a scrie pentru copii nu mi-a venit niciodată înainte, nu pentru că mă gândeam că este mai puţin important decât să scriu pentru adolescenţi, eram o cititoare înfocată şi încă mai număr câteva cărţi pentru copii printre preferatele mele - ci pentru că în copilăria mea nu am fost prea fericită”, a explicat ea.

După saga „Harry Potter”, J.K. Rowling a scris romane pentru adulţi, înainte de a reveni la literatura pentru tineri cu „Ickabog”, o poveste publicată anul trecut.