Interviu cu filosofii şi scriitorii Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu. „Nu cred în reţete. Nu există decât soluţii individuale şi destin“

Pentru că destinul angajează, vrând-nevrând, problema „fiinţelor conştiente finite“, adică însăşi problema vieţii muritorilor care suntem. Dacă am fi nemuritori, problema destinului n-ar exista. Zeii n-au destin, pentru că infinitul nu presupune un pariu în care îţi joci unica şansă. În schimb, o viaţă mărginită de naştere şi moarte angajează felul parcurgerii ei. Către începutul ei ne punem problema cum am vrea să arate bucata asta de timp care va fi viaţa noastră. Iar când ajungem la capătul ei, ne uităm înapoi şi ne întrebăm cum ne-a fost viaţa, dacă am trăit-o greşit sau nu, ne întrebăm dacă, luând-o acum de la capăt, am trăi-o altfel sau la fel. Ne întrebăm dacă a fost o viaţă împlinită sau ratată, fericită sau nu. Pe scurt, dacă am făcut tot ce depindea de noi să avem o viaţă de care să fim mulţumiţi.