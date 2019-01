„Iepurele alb“, în premieră la Teatrul de Artă Junior

În luna decembrie, la împlinirea a şase ani de la deschiderea porţilor, Teatrul de Artă Bucureşti lansa Teatrul de Artă Junior - pentru copilul din fiecare, cu o avanpremieră ce avea să facă neîncăpătoare sala cu fotolii roşii din strada Sfântul Ştefan nr. 21. Este vorba despre spectacolul „Iepurele alb“, în regia Anei Crăciun Lambru, Master of Fine Arts in Puppetry, în cadrul Puppet Arts Program, la Universitatea Connecticut.

După experienţa emoţionantă a primei ieşiri la public, spectacolul „Iepurele alb“ deschide programul anului 2019 cu reprezentaţii pe 6 ianuarie, ora 11.00, 8 ianuarie, ora 19.15 - premiera de seară şi 26 ianuarie, de la ora 11.00.



Spectacolul este o mostră de măiestrie artistică ce dă viaţă aproape la propriu iepuraşului de pluş şi poveştii sale captivante, înduioşătoare, amuzante, memorabile.

"Iepurele alb a deschis stagiunea copiilor şi a copiilor din noi; o poveste sensibilă, plină de umor şi cu un aer proaspăt şi inovator. Mulţumesc, Ana Crăciun Lambru şi Lavinia Pop Coman, pentru această minune de spectacol." (George Constantinescu, Directorul Teatrului de Artă Bucureşti)

"E chiar iepuraşul de pluş care "a jucat" în spectacolul "Alice în ţara minunilor", acum şapte ani. Pe care, apoi, l-am pierdut. Ne-am regăsit după o vreme şi l-am descoperit plin de personalitate, cu viaţa lui. O jucărie vie. Iar de un an, eu şi Lavinia lucrăm cu el la un spectacol care să mângâie sufletul." (Ana Crăciun Lambru)

"Ne-a ghidat pas cu pas. Ne-a arătat cum se bucură de orice moment. Aproape că ne-a spus ce să facem", afirmă Lavinia Pop Coman.

Ana Crăciun-Lambru a absolvit Universitatea de Teatru şi Film "I.L. Caragiale", departamentul Arta Actorului Mânuitor de Marionete şi a obţinut diploma Master of Fine Arts in Puppetry, în cadrul Puppet Arts Program, la Universitatea Connecticut, printr-o bursă Fulbright. "Îmi place să mă joc! M-am jucat toată copilăria, inventând personaje şi scenarii. Apoi am descoperit că şi la Facultate te poţi juca! Mai serios, cu mai multe reguli şi cunoştinţe, însă tot joacă era.", mărturiseşte Ana.

În timpul studiilor, a fost implicată în numeroase reprezentaţii, proiecte şi workshop-uri oferite de Puppets Arts Program, Ballard Institute and Museum of Puppetry şi Connecticut Repertory Theatre şi a colaborat cu artişti ca Wyatt Cenac sau Keith Lockhart şi Boston Pops Orchestra.

În septembrie 2016, a reprezentat Statele Unite la World Puppet Carnival în Lodz, Polonia, cu spectacolul ei, "Dust", pentru care a primit premiul Best Actress.

Revenită în România, a realizat regia spectacolului “Onix şi Barton”, la Opera Comică pentru Copii şi "Conferinţele cu Dodi şi Roni" la Muzeul Naţional Grigore Antipa. A jucat în "Pasarea de Foc" de la Teatrul Tony Bulandra şi "Harun şi Marea de Poveşti" în regia lui Alexandru Berceanu.

În prezent realizează regia spectacolului pentru copii, "Jurassic", la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ.

"Cred cu tărie că teatrul de păpuşi poate face lumea mai bună şi vă invit să-mi fiţi alături în această călătorie."

Lavinia Pop Coman a absolvit Facultatea de Teatru, secţia Actorie. "Păpuşile m-au fascinat încă din facultate, aşa că, în 2016, cu ajutorul unui prieten, am confecţionat primele mele păpuşi. Erau două marionete din eşarfe, Eva şi Alfred, cu care am reuşit să fac un street performance. Aşa a început călătoria mea în lumea "păpuşăritului". Un an mai târziu, am ajuns în Siberia, unde, maestrul Vladimir Zakharov m-a învăţat să construiesc o păpuşă cu un sistem unic în lume şi aşa, cu ajutorul, lui am făurit-o pe Zaharashka. Următorul spectacol sper că va fi cu ea. Primul meu gând, când am început să fiu păpuşar, a fost dorinţa de a-i face pe oameni să zâmbească atunci când nici măcar nu se aşteaptă. Astăzi, scopul meu este ca oamenii să ajungă să vadă în viaţa unei păpuşi sufletul păpuşarului şi să se regăsească în poveştile pe care le spunem. Ceea ce mă mulţumeşte cel mai mult este atunci când aud pe cineva spunând "Wow, e vie!", spune ea.

Conceptul, scenografia şi costumele sunt semnate de Ana Crăciun Lambru şi Lavinia Pop Coman

Mişcarea scenică şi ilustraţia muzicală: Ana Crăciun Lambru.

Lumini: Traian Marin

Grafica: Romulus Boicu

Regia: Ana Crăciun Lambru

Bilete la premiera de seară Iepurele alb şi la celelalte reprezentaţii din luna ianuarie ale spectacolului sunt disponibile pe MyStage.ro şi la BiletFan - casa de bilete, staţia de Metrou Unirii 1, intrarea dinspre Curtea de Apel, vis-a-vis de Casa de abonamente elevi şi studenti (luni-vineri: 9.00 – 19.00; sâmbăta: 10.00 – 14.00).