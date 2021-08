„Geţii lui Burebista“, o carte-unicat, ultima apariţie Humanitas FOTO

Radu Oltean ne spune povestea lor aşa cum nu a mai făcut-o nimeni, în cuvinte limpezi şi cu sute de ilustraţii detaliate şi explicate pe larg: scene de luptă, de viaţă cotidiană sau de ritual, arme, podoabe, veşminte sau cetăţi desenate şi pictate cu măiestrie artistică şi cu atenţie la cele mai mici amănunte arheologice şi istorice.

De la legendele romantice până la caricaturile propagandei ceauşiste sau la fanteziile SF din ultimii ani, imaginea strămoşilor noştri din Antichitate a fost falsificată mereu şi redusă la clişee convenabile. Precum un arheolog, Radu Oltean ne aduce în faţa ochilor izvoarele antice şi urmele pe care le-au lăsat oamenii de acum mai bine de două milenii, punându-le în legătură cu teoriile istoricilor din ultimele decenii, publicate în lucrări care nu au circulat decât în cercurile specialiştilor, dar şi cu descoperirile cele mai recente, necunoscute chiar şi pentru cei pasionaţi de trecut. O carte-unicat, un spectacol vizual şi narativ, un adevărat documentar de reconstituire istorică.

„Cele şase secole de istorie a tracilor, cu un accent aparte pe istoria geţilor, pe care le‑am povestit şi ilustrat în paginile acestei cărţi alcătuiesc unul dintre cele mai captivante şi mai puţin cunoscute capitole din trecutul strămoşilor noştri. Începuturile sale se pierd în ceţurile preistoriei şi ale legendei. Încă din secolul romantic, căutându‑ne identitatea ca popor, am tot adăugat şi mai adăugăm şi azi peste urmele trecutului straturi de mit şi de legendă, în care să ne oglindim noi, cei de‑acum, cu nevoile, îndoielile şi dorinţele noastre. Sper însă că această carte de istorie, bazată pe izvoarele din vechime şi pe ştiinţa celor care şi‑au petrecut o viaţă cercetându‑le, a reuşit să vă deschidă porţile unei lumi la fel de fascinante ca miturile mai vechi sau mai noi şi, mai ales, că v‑a adus cu câţiva paşi mai aproape de adevărul istoric“, spune Radu Oltean.

RADU OLTEAN (n. 1970) este astăzi unul dintre cei mai apreciaţi autori de ilustraţie documentară cu subiect istoric. A absolvit Academia de Arte din Bucureşti, Secţia grafică, în 1997. A debutat cu seria de colaborări cu Neagu Djuvara: Cum s-a născut poporul român (2001), Mircea cel Mare şi luptele sale cu turcii (2001), De la Vlad Ţepeş la Dracula Vampirul (2003; trad. engl. From Vlad the Impaler to Dracula the Vampire, 2011), apărute la Humanitas. Pasiunea sa pentru ilustraţia documentară este dublată de aplecarea spre studiul ştiinţific al istoriei; lucrările sale se bazează pe analiza riguroasă deopotrivă a izvoarelor directe şi a cercetărilor celor mai recente. A conceput proiecte editoriale care valorifică un patrimoniu iconografic cvasinecunoscut publicului larg: Bucureştii – 550 de ani de la prima atestare documentară (editor şi coordonator, 2009), Carol Popp de Szathmari, fotograful Bucureştilor (2013, în colaborare cu Emanuel Bădescu), Bucureştii Belle-Epoque (2016, în colaborare cu Emanuel Bădescu). Volumul Art historia. Ilustraţia istorică între artă şi ştiinţă / Historical Illustration Between Art and Science (2018) reuneşte cele mai frumoase lucrări ale sale, apărute în ţară sau în prestigioase publicaţii de profil din străinătate, cu care colaborează în mod constant. Din ampla sinteză, unică în spaţiul istoriografiei noastre, Cetăţi, castele şi alte fortificaţii din România a publicat primele două volume (în 2016, urmat de ediţia în limba engleză, şi în 2020); cele două volume care întregesc seria apar tot la Humanitas. Dacia: Războaiele cu romanii. I. Sarmizegetusa (2014), primul dintr-o serie de două volume bogat ilustrate care sintetizează stadiul actual al cercetărilor în domeniu, a fost tradus în spaniolă şi în engleză şi reeditat la Humanitas în 2019.