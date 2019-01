„Frumoasele adormite“ de Stephen King, bestseller în 2018

Într-o colaborare spectaculoasă, Stephen King si fiul sau, Owen King, pornesc de la o premisa originală şi incendiara: ce s-ar intampla dacă ar dispărea femeile?

Într-un viitor deloc indepartat, dupa ce adorm, femeile sunt acoperite de coconi asemenea fluturilor, iar dacă cineva îndrăzneşte să le tulbure somnul le va transforma in creaturi incredibil de agresive. Una singura, Evie Black, e imună la blestem.

Abandonati şi lăsaţi prada instinctelor primare, barbatii se impart in factiuni: unii vor s-o salveze pe Evie, iar altii nu vor decat să menţină haosul. Într-o lume a bărbatlior, totul se reduce la agresivitate foarte rapid.



„Un carusel violent, distopic, care te va ingrozi si te va prinde de la prima pagina.“

People



„Încă un thriller blockbuster, in care Mr. Mercedes se întâlneşte cu închisoarea îngerilor: bărbaţi brutali, femei care s-au saturat de starea de fapt, alcool, sărăcie rurală. O plăcere vinovată, murdară de sânge,“ spunea Kirkus Reviews.

Top vânzări 2018 Editura Nemira

Cum să opreşti timpul (roman, în afara colecţiilor) de Matt Haig

Bărbatul care n-a mai sunat (roman, colecţia Damen Tango) deRosie Walsh

Frumoasele adormite (roman, din imprintul Armada) de Stephen King

Singura poveste (roman, colecţia Babel) de Julian Barnes

Vremea dispreţului (din seria WITCHER) de Andrzej Sapkowski



Primele 3 bestsellers Nemi 2018:

Ghidul micului astronom prin univers de Adrian Şonka

Matei o iubeşte pe mami de Brigitte Weninger, Eve Thartlet

Decebal şi un solomonar misterios (din seria Istoria României povestită copiilor) de Simona Antonescu.



Evenimente editoriale:



Lansarea imprintului Armada - de literatură science fiction, fantasy şi thriller, coordonată de Marian Coman.

Lansarea colecţiei n autor, de literatură română contemporană, coordonată de Eli Bădică

Volumele 1, 2 şi 3 de Pagini alese, de George Banu (colecţia Yorick)