Fratele lui Marquez, la coadă pentru un autograf de la Mircea Cărtărescu, la festivalul de literatură de la Hay din Columbia

Oamenii au stat la rând, timp de o oră jumătate, în faţa Teatrului Adolfo Mejia din Cartagena de Indias, având în mâini cărţi scrise de autorul român Mircea Cărtărescu. Doreau autografe, după ce participaseră înainte la discuţia dintre Mircea Cărtărescu şi criticul literar Xavi Ayen.

Jaime Garcia Marquez, fratele lui Gabriel Garcia Marquez

„Discuţie publică, aici, la Cartagena, Columbia, într-o minunată sală de teatru, arhiplină, cu criticul Xavi Ayen. Dau apoi autografe timp de o oră şi jumătate. Între cei care-au stat cuminţi la coadă, cu nespusă şi emoţionantă modestie, a fost şi Jaime García Márquez, fratele marelui scriitor“, a scris Mircea Cărtărescu.

„Aici totul e Márquez. Ca Frida Kahlo în Mexic, ca Violeta Parra în Chile, Márquez e aici un simbol naţional puternic, respectat cu decenţă, iubit de oamenii simpli. Băieţii care vindeau pe stradă brăţări, pălării de pai şi apă minerală mi-au înşirat titlurile romanelor lui. Casa lui are ferestrele înălţate deasupra zidului, pentru că bătrânul scriitor atins de geniu şi apoi de demenţă să poată vedea mereu marea. Sunt multe romane extraordinare în lume, dar perfecte nu sunt mai mult de zece, poate. "Cien años de soledad" e unul dintre ele“, a postat Cărtărescu.

Cărtărescu, în faţa casei lui Marquez

"E un festival de literatură foarte colorat, plin de urmaşi ai marilor sudamericani. Cum se zice, umbra lui Marquez e peste tot, deşi n-am auzit încă pe nimeni să cânte "Marquez să ne judece"!".

"Poze dintr-un spaţiu jumătate cu adevărat marquezian, jumătate fabricat pentru turişti care vor să creadă, cum suntem şi noi... Asta face lucrurile cu atât mai delicioase, fiindcă kitsch-ul lor e la fel de estetic ca şi realitatea, cu care se şi confundă...

Cartagena de Indias e un loc căruia i se potriveşte doar cuvântul "fabulos". Marquez a scris despre Caraibe aşa cum le vedea din balconul casei lui de aici. Şi tare mult recunosc totul! Parcă văd în largul mării cel mai frumos înecat din lume, parcă simt mirosul de trandafiri al apelor verzi-albastre. Acum ştiu că autorii lor nu sunt realist-magici, ci doar realişti: magia e a locurilor“, a scris Mircea Cărtărescu.

Scriitorul e foarte apreciat în spaţiul hispanic.

El a fost şi vedeta Târgului de Carte de la Madrid, după ce în 2017 a fost invitatul special al târgului de la Guadalajara.

„Acest succes nu este spre lauda mea, ci spre lauda spaniolilor, pentru că ei au descoperit ca există scriitori români şi au primit cu inima deschisă totul, aşa cum au facut-o şi cu emigranţii români. Nicăieri emigraţia română nu a fost atât de bine primită ca în Spania. Aici, oamenii au contribuit la imaginea României, ei fiind foarte muncitori, serioşi şi diferiţi de toate clişeele despre românii răspândiţi în lume, ceea ce creează şi deschiderea culturală şi interesul pentru operele creatorilor români. Deşi am mai fost publicat în limba spaniolă – am şapte sau opt cărţi traduse în limba spaniolă – declicul s-a produs la traducerea romanului Solenoid. As putea spune că editorul meu, Enrique Edel, a trăit şi a murit pentru aceasta carte, de aceea se spune azi despre el ca este editorul lui Mircea Cărtărescu şi al altor scriitori. Entuziasmul său a fost răsplatit prin numărul mare de cărţi vândute în Spania şi America Latină. Ca să ajungi în vârful catedralei literaturii nu există cale de acces, trebuie să te naşti acolo”, a spus Mircea Cărtărescu, la Târgul de Carte de la Retiro, în 2018.

Cu ocazia lansării în limba spaniolă a primului volum din trilogia "Orbitor", "Aripa stângă", precum şi a decernării Premiului Formentor, scriitorul Mircea Cărtărescu a participat la un turneu literar în Spania, în perioada 28 septembrie - 4 octombrie 2018.

Odată cu primirea Premiului Formentor, ajuns la a 11-a ediţie, editura Impedimenta a publicat în limba spaniolă 'Aripa Stângă', primul volum din trilogia 'Orbitor', considerată opera de vârf a lui Cărtărescu şi care a fost publicată în România în urmă cu peste 20 de ani.

'''Orbitor' este cea mai importantă lucrare a mea. Este precum portavionul în cadrul unei flote. Nu îmi pot imagina opera fără această lucrare centrală. Am scris tot felul de cărţi, dar ele nu au sens fără această mare insulă vulcanică ce este ea'', explică scriitorul român.

Premiul Formentor, în valoare de 50.000 de euro şi care a fost acordat pentru prima dată în anii 1960, reprezintă o recunoaştere a operei marilor scriitori a căror operă se înscrie în tradiţia literară europeană. Mircea Cărtărescu a publicat peste 30 de cărţi traduse în 23 de limbi.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: