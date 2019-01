FRAGMENT Thierry Wolton în dialog cu Gabriel Liiceanu şi Ioan Stanomir despre „O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigaţie istorică”

La invitaţia Editurii Humanitas şi a Institutului Francez din Timişoara, cunoscutul jurnalist şi scriitor francez Thierry Wolton se va afla în România între 31 ianuarie şi 5 februarie pentru dezbateri şi întâlniri dedicate primului volumul al trilogiei „O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigaţie istorică“, a cărui apariţie în limba română reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente editoriale ale ultimelor luni.



Trilogia „O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigaţie istorică”, scrisă de jurnalistul francez Thierry Wolton, recompensată cu Premiul Jan Michalski (Elveţia, 2017) şi Premiul Aujourd'hui (Franţa, 2018), este cel mai amplu demers de acest gen, care explică sistemul comunist din perspectiva celor trei mari actori ai săi: călăii (vol. I), victimele (vol. II) şi complicii (vol. III). Ultimele două volume se află în pregătire la Editura Humanitas, urmând să apară în toamna lui 2019, respectiv 2020. Pe întreg parcursul acestui an, Editura Humanitas va marca împlinirea a 30 de ani de la evenimentele din 1989 prin organizarea lunară a unor dezbateri şi conferinţe dedicate cărţilor fundamentale pentru înţelegerea comunismului, iar întâlnirile cu Thierry Wolton din primele zile ale lunii februrie, din Librăriile Humanitas din Timişoara, Bucureşti şi Cluj, deschid seria acestor evenimente.

„Comunismul este conştiinţa vinovată mondială. Nici o altă ideologie, într-un interval de timp comparabil, nu a cucerit atât de multe ţări, atât de multe minţi şi nu a distrus atâtea vieţi omeneşti. Şi tocmai omul se află în inima cărţii mele. Nu inventez nimic în această istorie a comunismului, nu există dialoguri fabricate, toate situaţiile despre care vorbesc sunt atestate, în general sunt cunoscute, nu sunt eu cel dintâi care le descoperă. Meritul meu, singurul pe care îl am în raport cu această naraţiune, este acela de a fi adus laolaltă sute de elemente disparate, pentru a vedea lucrurile în ansamblu. Am vrut să-l iau pe cititor de mână şi să-l însoţesc de-a lungul istoriei dramatice a comunismului. Sper că am reuşit; în această carte există carne şi viaţă.“ – Thierry Wolton

Din prefaţa la ediţia în limba română

„O carte parcă s-ar naşte a doua oară atunci când este transpusă într-o altă limbă, având şansa de a ajunge la noi şi noi cititori. Faptul că Humanitas este prima editură care îi oferă acest prilej cărţii O istorie mondială a comunismului are o valoare simbolică pentru mine, cu atât mai mult cu cât am o legătură aparte cu România: mi-au fost publicate aici o serie de cărţi, am nenumăraţi prieteni români, iar de multă vreme sunt implicat, graţie îndeosebi Academiei Civice şi Anei Blandiana, în eforturile de a menţine vie memoria comunismului, pe care şi aici, ca în numeroase alte ţări, mulţi se străduiesc s-o şteargă. Publicarea acestei traduceri vine şi ea în sprijinul misiunii noastre. E grăitor faptul că România este cea dintâi ţară care le oferă cititorilor de altă limbă decât cea franceză accesul la o lucrare unică, fără echivalent în lume, nu atât prin calitatea autorului, cât prin întinderea subiectului. Această istorie este prima dare de seamă exhaustivă asupra tragediei comuniste, căreia în secolul XX i-au căzut victime 27 de ţări de pe mapamond şi care a distrus atâtea vieţi din toate cele patru colţuri ale lumii. România a fost şi ea scena acestei tragedii, iar parcursul urmat de ea – mai precis, care i-a fost impus – reproduce traiectoriile celorlalte ţări, începând cu regimul stalinist al epocii Gheorghiu-Dej, trecând prin versiunea naţional-comunistă a epocii lui Ceauşescu, până la ieşirea ratată din comunism, când revolta populară declanşată după căderea Zidului Berlinului a fost confiscată. Să nu uităm că această ţară a cunoscut practici totalitare ieşite din comun, mai ales în închisoarea din Piteşti, la începutul anilor ’50, ale căror metode vor fi reluate mai târziu de khmerii roşii din Cambodgia, dovadă, dacă mai era nevoie, a unităţii acestor sisteme. […] Cuvântul înainte al cărţii mele se intitulează „Se poate întotdeauna şi mai rău“ – ceea ce pentru mine înseamnă că într-un astfel de sistem trebuie să te aştepţi la răul fără margini. Au existat sisteme şi mai crunte decât comunismul românesc, iar constatarea aceasta nu scade cu nimic din suferinţele îndurate, nici nu le relativizează; ne îngăduie totuşi, cel puţin, să resimţim aceeaşi compasiune legitimă pentru victimele de aici şi pentru toate celelalte victime ale comunismului din întreaga lume. Cele trei volume ale acestei istorii mondiale sunt dedicate celor sacrificaţi de acele regimuri, care au murit cel mai adesea fără ştiinţa contemporanilor lor – şi care mai mor o dată din cauza amneziei noastre. Victimele nu pot fi readuse la viaţă, dar poate că, datorită acestor cărţi, li se va recunoaşte locul cel mai important pe care-ar trebui să-l deţină în nefericitul secol XX.” (Copyright: Editura Humanitas) Thierry Wolton (68 de ani) este profesor la École Supérieure de Commerce din Paris. E preocupat în mod special de istoria regimurilor comuniste, de Războiul Rece şi de influenţa sovietică în Occident. A mai publicat: Vivre à l’Est (1977), L’Occident des dissidents (în colaborare cu Christian Jelen, 1979), Culture et pouvoir communiste (în colaborare cu Natalia Diujeva, 1979), Le KGB en France (1986; trad. rom. KGB-ul în Franţa, Humanitas, 1992), Silence, on tue (în colaborare cu André Glucksmann, 1986), Les visiteurs de l’ombre (în colaborare cu Marcel Chalet, 1990), Le Grand Recrutement (1993), La France sous influence: Paris–Moscou, 30 ans de relations secretes (1997), L’Histoire interdite (1998), Rouge-brun: Le Mal du siècle (1999; trad. rom. Roşu-brun: Răul secolului), Le grand bluff chinois: Comment Pékin nous vend sa „révolution“ capitaliste (2007), Le KGB au pouvoir: Le système Poutine, (2008; trad. rom. KGB-ul la putere: Sistemul Putin, Humanitas, 2008, ed. a II-a 2014). Programul complet al evenimentelor:

TIMIŞOARA, joi, 31 ianuarie, ora 18.00

Universitatea de Vest, amfiteatrul A01

Dezbatere cu tema „Viitorul Europei se decide, oare, în România?”

Participă, alături de Thierry Wolton, Laurenţiu Ştefan, profesor şi cercetător la Universitatea de Vest, Aline Fontaine, jurnalistă, Mircea Mihăieş, profesor la Universitatea de Vest; moderatorul serii va fi Silviu Rogobete, fost diplomat, în prezent profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a UVT.

Dezbaterea va avea loc în cadrul evenimentului „Noaptea Ideilor/Nuit des idées à Timisoara”, fiind prilejuită de contextul preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România începând cu 1 ianuarie 2019



TIMIŞOARA, vineri, 1 februarie, ora 18.30

Librăria Humanitas (str. Episcop Augustin Pacha nr. 6, intrare din str. Eugeniu de Savoya)

Lansare de carte, dialog cu publicul şi sesiune de autografe

Thierry Wolton, O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigaţie istorică, vol. I: Cu pumnul de fier. Călăii

Vor vorbi: Thierry Wolton şi Mircea Mihăieş

BUCUREŞTI, sâmbătă, 2 februarie, ora 17.00

Librăria Humanitas de la Cişmigiu (bld. Regina Elisabeta nr. 38)

Thierry Wolton în dialog cu Gabriel Liiceanu şi Ioan Stanomir

Sesiune de autografe

Accesul la eveniment este gratuit, în baza unei rezervări prin eventbook.



CLUJ, luni, 4 februarie, ora 18.00

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Aula „Regele Ferdinand I" (str. Napoca nr. 11)

Thierry Wolton în dialog cu prof. dr. Virgiliu Ţârău şi prof. dr. George Cipăianu

Sesiune de autografe

