„Small Fry. O poveste de viaţă şi de familie“, volumul de memorii al Lisei Brennan-Jobs, prima fiică a lui Steve Jobs, a apărut în librăriile româneşti

Lisa – numele pe care artista Chrisann Brennan şi Steve Jobs l-au ales pentru fiica lor nou-născută. Fata a crescut în Silicon Valley într-o perioadă în care zona era marcată de schimbări accelerate. În copilărie, tatăl s-a dovedit o figură absentă. Crescând, Lisa s-a apropiat de el, ceea ce i-a deschis calea către o lume în care casele luxoase, vacanţele exotice şi şcolile private erau normalitatea. Uneori o copleşea cu atenţie, alteori era rece, critic şi imprevizibil. În adolescenţă, când relaţia cu mama ei s-a răcit, Lisa a decis să se mute în casa tatălui, sperând că el va deveni părintele pe care şi-l dorise dintotdeauna. O poveste complexă de familie, dar şi o frescă a Californiei anilor ’70–’80, „Small Fry” este o carte de o sensibilitate aparte, care ne dezvăluie o voce literară profundă şi inteligentă.

„Un tablou intim, conturat până la ultimul detaliu. Cititorul acestor memorii va rămâne cu imaginea unei femei înţelepte, capabilă să iubească şi să ierte, împăcată cu propriul trecut.“ – San Francisco Chronicle

-FRAGMENT-

„Tata a venit cu un computer Macintosh. A luat cutia de pe banchetă, a dus-o în camera mea şi a aşezat-o pe jos.

— Hai să vedem, a spus. Cum o deschidem?

De parcă nu ştia. M-a făcut să mă îndoiesc că el era inventatorul aparatului. A scos computerul din cutie trăgând de un mâner din partea de sus şi l-a aşezat pe jos, lângă priza din perete.

— Bănuiesc că trebuie să-l băgăm în priză.

Ţinea cablul în mână ca şi cum atunci l-ar fi văzut pentru prima oară. S-a aşezat pe podea în faţa lui, cu picioarele încrucişate; m-am aşezat pe genunchi lângă el. A căutat butonul de pornire, l-a găsit, iar aparatul a prins viaţă, dezvăluind în mijlocul ecranului o imagine a computerului însuşi zâmbind. Mi-a arătat cum să desenez cu el şi să-mi salvez desenele pe desktop după ce le terminam, apoi a plecat.” (Copyright: Editura Humanitas)

Lisa Brennan-Jobs (n. 1978) este scriitoare şi jurnalistă. Semnează articole şi eseuri pentru publicaţii prestigioase, iar Small Fry (2018) este cartea ei de debut. Volumul a fost bestseller New York Times şi National. S-a regăsit în topul celor mai bune zece cărţi ale anului 2018 realizat de New York Times, The New Yorker, People şi The San Francisco Chronicle. A fost „cartea anului“ pentru Los Angeles Times, NPR, The Week, GQ, Publishers Weekly şi British Vogue.