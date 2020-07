FRAGMENT „Hipodrom“, cel mai recent roman al scriitoarei Nora Iuga

Copilăria, tinereţea şi senectutea sunt cele trei borne pe care este construit bildungsromanul Norei Iuga, povestea unei vieţi ce a gravitat mereu în jurul Hermannstadtului, oraşul nespuselor bucurii, dar şi al marilor tristeţi. Aici începe povestea fetiţei Nora, în interbelic, cu prieteni şi jocuri, cu lecţii la şcoala Ursulinelor şi saşi care îşi păstrează tradiţiile cu stricteţe şi, mai ales, cu Jovis, calul alb din vitrina lui Schuster ce i-a însoţit gândurile toată viaţa. Tot aici revine mai târziu ca tânără profesoară la o şcoală cu predare în limba germană în timpul regimului comunist şi devine febleţea elevilor, ceea ce o ajută să treacă peste toate neajunsurile epocii. La vârsta senectuţii, deşi locuieşte la Bucureşti, gândul i-a rămas la acelaşi oraş al copilăriei.

„Hipodrom“, un roman cu puternice accente autobiografice, aduce în faţa cititorilor o viaţă încercată, dar presărată cu momente luminoase, precum şi slăbiciunea autoarei pentru Sibiu şi locuitorii lui, pe care i-a purtat în suflet mereu.

-FRAGMENT-

„Mămica e foarte frumoasă, atunci eram în Bucureşti. Tăticu’ era solist în concertul de Brahms. În mintea mea de cinci ani, toate instrumentele Filarmonicii se hîrjoneau între ele şi ea era dresoarea lor, Zîna Zînelor, ca la circul Cluţchi. Era „înger, îngeraşu’ meu“. Parcă am mai spus asta. Chiar şi cînd am trecut de zece ani şi am simţit furnicătura aia de parcă un roi de furnici mă gîdila pe sub piele, mămica a rămas

la fel de frumoasă, dar tot mai rar „înger, îngeraşu’ meu“, că seamănă tot mai mult cu Marlene Dietrich în Îngerul albastru. Într-o seară, proprietăreasa noastră, Frau Brantsch, cu care se împrietenise, a venit la noi să-