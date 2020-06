Filozoful Mihai Şora, despre perioada în care a dispărut din viaţa publică: „Am stat în locuinţa mea de la etajul trei. Şi nu mi-a fost bine“

Filozoful în vârstă de 103 ani şi-a dorit să explice pe contul personal de Facebook ce l-a determinat să stea departe de spaţiul public în ultimele luni, timp în care românii s-au luptat cu noul coronavirus. Acesta a atras atenţia asupra faptului că nişte jurnalişti au transmis informaţii false, cum că ar fi plecat nepăsător într-o vacanţă. De fapt, Şora a fost bolnav.



Mihai Şora:

Aceasta fiind realitatea mea înconjurătoare, destul de tristă pentru un om care a copilărit în mijlocul naturii şi pentru care nu există nostalgie mai apăsătoare decât tocmai natura, am fost surprins să aflu că oameni cam grăbiţi mi-au inventat un refugiu în aceste vremuri grele de pandemie: nici mai mult, nici mai puţin decât o… căsuţă „cochetă“ la marginea unei păduri din Banat. În tot acest timp aş fi fost – scriu ziariştii noştri gogonaţi – plecat în vacanţă, lenevind fericit cu burta la soare, nepăsător la suferinţa din jur, vesel şi egoist într-o rezidenţă confortabilă, la moşia personală sau pe proprietatea uluitoare a vreunei mănăstiri…



Înţeleg, desigur, că şi baloanele de săpun simt nevoia să existe; aş spune chiar că nevoia lor e legitimă, dar nu când devin derutante şi înşelătoare.



Nu am plecat, dragi prieteni, nicăieri.

Am stat în locuinţa mea de la etajul trei. Şi nu mi-a fost bine.



Îi rog, de aceea, pe inventivii gazetari să-şi şteargă plăsmuirile, dacă mai au un dram de onoare.

Mulţumesc.



Mihai Şora

22 iunie 2020



P.S. Aici este casa visurilor mele: nu are nici jacuzzi, nici televizor, nici beton armat ori turnuleţe şi nici cuie care ar răni scoarţa copacului. Pentru a ajunge la ea, trebuie să urci cele 70 de trepte şi, fireşte, să obţii permisiunea veveriţelor (neobosite apărătoare în faţa asaltului jurnaliştilor mincinoşi).

