Din 11 iulie, ziarul Adevărul vine cu trei romane thriller, la alegere.

Moştenirea Stonehenge – Sam Christer

Conspiraţiile thriller au abordat subiecte ca Da Vinci, Atlantis sau piramide, dar niciodată Stonehenge. Până acum. Cu un concept ce rivalizează cu cele mai bune cărţi din acest gen, romanul va uimi pe oricine va fi interesat de acest mare mister.

Opt zile înainte de solstiţiul de vară, în străvechiul sit Stonehenge, un bărbat este înjunghiat în cadrul unui ritual la care participă un grup de oameni înveşmântaţi în robe. Câteva ore mai târziu, unul dintre cei mai importanţi vânători de comori din lume se sinucide în propria casă, lăsându-i fiului său, tânărul arheolog Gideon Chase, o scrisoare misterioasă.

În încercarea de a descoperi ce se ascunde în spatele acestei sinucideri, Gideon intră într-o lume dominată de o ordine străveche: ritualuri, procesiuni, sacrificii. Într-un sanctuar labirintic din apropiere de Stonehenge au loc ritualurile de purificare ale unei societăţi secrete care îşi transmite învăţăturile din generaţie în generaţie.

Având la cârmă un lider nou, charismatic şi nemilos, grupul săvârşeşte sacrificii umane rituale, în încercarea terifiantă de a dezvălui secretul pietrelor.

Bogat în coduri, simboluri, suspansuri şi detalii fascinante despre istoria unuia dintre cele mai misterioase locuri din lume, Moştenirea Stonehenge este un thriller blockbuster ce rivalizează cu cele mai bun romane ale lui Dan Brown.

„Christer combină cu succes jurnale secrete, coduri şi o serie de detalii istorice fascinante, despre unul dintre cele mai misterioase locuri din lume.“

Publishers Weekly

„Cu o eficacitate diabolică, povestea descrie plauzibil legendele care învăluie acest sit de 5 000 de ani.“

Le Parisien

„Captivanta simbolistică a lui Dan Brown se îmbină cu acţiunea explozivă a lui Indiana Jones şi cu investigaţia detectivistică a Patriciei Cornwell.“

Fără îndurare – Dean Koontz

Scriitorul Cullen “Cubby” Greenwich este un om norocos având o viată frumoasă şi facând ceea ce îi place cel mai mult. Are o soţie pe care o adoră, Penny, autor şi ilustrator pentru cărti de copii, un fiu în vârstă de şase ani, Milo şi un câine pe nume Lasie.

Atunci cand Cubby primeşte o recenzie tăioasă din partea criticului Shearman Waxx, care îi desfiinţează pur şi simplu noul roman, decide initial să o ignore.

Intrigat de misterul din jurul lui Waxx, Cubby caută să-l întâlnească, dar are loc un mic accident, provocat de copilul-minune în vârstă de şase ani al scriitorului, iar Waxx îl ameninţă pe Cubby cu moartea.

Pătrunzând cu o uşurinţă inexplicabilă în casa scriitorului şi lăsând impresia unor puteri supranaturale, Shearman Waxx aruncă locuinţa în aer, iar Cubby şi familia lui devin fugari, în încercarea de a rămâne în viaţă în faţa unui sociopat fără îndurare. Cursei nebuneşti şi situaţiilor de coşmar prin care trec cei trei membri ai familiei şi căţeaua Lassie li se adaugă secretul întunecat pe care îl ascunde Cubby, secret care i-a marcat întreaga existenţă şi care va ieşi treptat la lumină.

Dean Koontz explorează graniţa subtilă între bine şi rău şi haosul care clocoteşte în zona de umbră a societăţii.

„Koontz este un maestru al intrigii şi al cuvintelor.“

USA Today

„… un divertisment care tratează serios teme dintre cele mai profunde ale existenţei umane: natura răului, constrângerile sorţii şi forţa vieţii.“

Publishers Weekly

„Koontz are dintotdeauna un talent aproape dickensian al descrierilor şi abilitatea de a ne ţine cu sufletul la gură de la o pagină la alta.“

Los Angeles Times

Aurul spartanilor – Clive Cussler

O comoară pierdută de secole, un milionar urmându-şi destinul, Sam şi Remi Fargo sunt pe cale să descopere misterul amâdurora.

În anul 1800, traversând cu armata Alpii Pennini, Napoleon descoperă întâmplător o comoară pierdută în războaiele greco-persane. Neputând să o transporte, îi marchează locul pe o hartă cifrată pe etichetele a douăsprezece sticle de vin rar. Odată cu moartea lui Napoleon, comoara dispare iarăşi. Până în zilele noastre, când soţii Sam şi Remi Fargo, vânători de comori, găsesc în mlaştinile din Maryland un submarin german din al Doilea Război Mondial. Înăuntru – surpriză! – o sticlă de vin din colecţia lui Napoleon. Fascinaţi de descoperire, cei doi se decid să le caute şi pe celelalte, însa nu sunt singurii pe urmele comorii. Hadeon Bondaruk, un milionar pe jumătate rus, jumătate persan, vrea tezaurul cu orice preţ.

Un thriller care vă ţine cu sufletul la gură, o nouă serie de aventuri, de la maestrul suspansului, Clive Cussler!