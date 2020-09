„Cartea pe roţi“, prima librărie mobilă din lanţul Humanitas, porneşte la drum pe 8 septembrie

„Am pus de câteva ori pe hârtie planul, am căutat parteneri ai proiectului, ne-am oprit. Anul acesta însă am hotărât că nu mai e timp de încă o amânare. Odată ce am spus #continuăm, trebuie să mergem mai departe: #continuămpe4roţi.

«Cartea pe roţi» este o autorulotă încăpătoare, care are pe rafturi o selecţie de câteva mii de titluri de la cele mai importante edituri. Poate fi regăsită aici experienţa care devine reflex şi răsfăţ într-o librărie cu care ne-am obişnuit. O aşezare logică a cărţilor, care ne ajută să ne orientăm imediat spre zona de noutăţi, spre romanele premiate recent, cărţile pentru copii şi cele de science fiction, istorie, filozofie, spiritualitate sau ştiinţă.

Librăria Humanitas «Cartea pe roţi» va porni la drum pe 8 septembrie. Prima oprire, comuna Scrioaştea, Teleorman, la Asociaţia «Cu cărţile pe uliţă», pentru a ajuta cu donaţii poate cel mai ambiţios proiect educaţional din România, născut din «nebunia» unui singur om: Relu Voicu.

Până în decembrie, «Cartea pe roţi» va ajunge şi în alte câteva zeci de localităţi din toată ţara, prilej cu care vom face şi o donaţie în cărţi către biblioteca locală sau şcolară din localitatea-gazdă.

Urmăriţi pagina de Facebook «Librăria Humanitas Cartea pe roţi» pentru informaţii despre destinaţiile librăriei mobile. Puteţi vedea câteva imagini cu noua librărie aici.

De ce este nevoie de o completare a distribuţiei cu o librărie mobilă?

Se discută mult şi de multă vreme (vezi sloganul «România educată», sub care a început un mandat prezidenţial) despre educaţie şi cultură, despre problemele tot mai acute, care cer rezolvări prompte, o soluţie de durată. Prezenţa librăriilor, a cărţilor, în mijlocul comunităţii e o parte esenţială a soluţiei.

Dacă am fi atenţi la informaţiile care s-au transmis în buletinele de ştiri şi analizele de presă, am observa că numărul librăriilor din oraşele medii a scăzut dramatic, mai ales în cazul localităţilor care au sub 50.000 de locuitori. În 2012 erau peste 500 de astfel de spaţii în toată ţara, iar în primăvara anului 2020 Asociaţia Editorilor din România anunţa că au mai rămas active între 200 şi 250 de librării.

Datele arată că oraşul cu cea mai bună acoperire în lanţul de distribuţie, Bucureşti, aduce 50% din achiziţia de carte. Nu credem că este ceva întâmplător şi suntem conştienţi că puterea de cumpărare este un factor important, dar sunt mulţi alţii de luat în calcul.

Nu ne dorim să tragem, în gol, încă un semnal de alarmă, ci ne alăturăm iniţiativelor care pot schimba lucrurile în bine, pentru a crea în jurul lor o mişcare cu o amploare destul de mare cât să întoarcă trendul.

«Cartea pe roţi» poate fi, pentru o vreme, echivalentul unei librării care se deschide în fiecare localitate în care va ajunge şi în care se va întoarce periodic”.