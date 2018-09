Cartea jurnalistului Horia Ghibuţiu, „#În timp ce tu dormeai“, conţine texte literare publicate pe Facebook

Postările lui Horia Ghibuţiu, scrise în drum spre serviciu dimineaţa şi dedicate soţiei sale, au fost primite cu entuziasm de către cititori şi au devenit în scurt timp foarte aşteptate de aceştia.Atunci Horia Ghibuţiu şi-a dat seama că acest proiect are toate şansele de a deveni o carte. Autorul recunoaşte că, din momentul în care i-a încolţit în minte această idee, a fost mai degrabă preocupat de conţinutul mesajelor publicate, decât de lungimea acestora.

Volumul "#ÎnTimpCeTuDormeai" cuprinde însemnările de pe parcursul a patru luni, făcute de Horia Ghibuţiu în fiecare dimineaţă în metrou, pe drum spre serviciu.

„Vreme de nouă luni (ultimele patru, reflectate aici) m-am trezit de cinci ori pe săptămână la ora 3:45, am plecat de acasă cel târziu la 4:50 şi am ajuns la birou nu mai târziu de 5:25 — a fost o singură excepţie, în toamna lui 2017, când s-a defectat metroul la Crângaşi şi am fost nevoit să iau taxiul. Pentru celelalte detalii legate de modul în care s-a născut acest serial virtual, mă tem că va fi nevoie să citiţi până la ultima postare”, povesteşte autorul.