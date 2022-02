„Biblioteca Polirom“ aduce cele mai aşteptate traduceri din literatura universală

Titluri din literatură franceză, americană, islandeză, italiană, sud-americană, germană, australiană, sârbă, neerlandeză, portugheză, engleză – toate vor apărea în prestigioasa colecţie „Biblioteca Polirom”, coordonată de Dan Croitoru.

În librării şi pe www.polirom.ro:

• Ivo Andrić, Omer-paşa Latas, traducere din limba sârbă şi note de Dragan Stoianovici

Premiul Nobel pentru Literatură 1961

Romanul este o relatare a vieţii generalului otoman de origine sârbă Omer-paşa Latas (1806-1871), trimis în Bosnia în 1850 de sultanul Abdul-Medjid pentru a impune autoritatea turcă. Deşi supusă Istanbulului, Bosnia este în realitate condusă de cneji, dintre care voievodul Bogdan Zimonjić domneşte asupra regiunii Sarajevo. O extraordinară frescă istorică ce dovedeşte încă o dată măiestria cu care Ivo Andrić, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, stăpâneşte arta miniaturii.

• John Steinbeck, Luna a apus, traducere din limba engleză şi note de Ona Frantz

Premiul Nobel pentru Literatură 1962

Publicat iniţial la apogeul puterii naziste, romanul Luna a apus explorează efectele invaziei atât asupra învinşilor, cât şi a învingătorilor. Ocupat de trupele inamice, un orăşel liniştit ajunge să se confrunte, în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, nu numai cu răul venit din afară, ci şi cu trădarea născută în sânul acestei comunităţi strânse. Analizând în amănunt sentimentele comandantului şi pe ale trădătorului şi înfăţişând patriotismul plin de curaj al populaţiei, Steinbeck dă la iveală adevăruri profunde, adesea tulburătoare, despre război, dar şi despre natura umană.

„Cu un talent impecabil, Rick îşi poartă vertiginos cititorul tot înainte, pe firul unei intrigi demne de orice thriller al marelui ecran.” (Living Arts Canberra)

• Philip Roth, Pe când era bună, traducere din limba engleză şi note de Mihaela Ghiţă

„Romanul Pe când era bună este privit ca portretul unei femei formidabile şi distructive, dar aş zice că e, într-o măsură mult mai mare, descrierea unei culturi şi a unei imagini asupra lumii fatalmente mărginite. Roth reuşeşte să ilustreze acea mărginire prin limbajul folosit în comunitate, oferindu-ne trista concluzie că oamenii cu un vocabular limitat şi împiedicat nu pot avea decât gânduri limitate şi împiedicate, precum şi visuri limitate şi împiedicate. Nu este o tehnică nouă – un exemplu faimos e Charles Bovary al lui Flaubert –, însă Roth o utilizează extraordinar de bine.” (The New Criterion)

• Bernhard Schlink, Culorile despărţirii, traducere din limba germană şi note de Mariana Bărbulescu

Bernhard Schlink este autorul bestsellerului Cititorul.

Poveşti despre despărţirile care ne strivesc, despre cele care ne eliberează, despre izbânzile şi eşecurile în dragoste, despre încredere şi trădare, despre amintiri ameninţătoare şi copleşitoare, despre felul cum lucrul potrivit survine într-o viaţă greşită şi lucrul nepotrivit, într-o viaţă corectă. Poveşti despre oameni aflaţi în diferite faze ale vieţii, despre speranţele şi complicaţiile lor sentimentale. „Iubeşte şi fă ce vrei” nu este o reţetă pentru happy-end, ci răspunsul atunci când toate celelalte răspunsuri dau greş. Sunt poveşti care ne surprind, care ne tulbură, care ne încântă.

• Simone van der Vlugt, Iubita pictorului, traducere din limba neerlandeză şi note de Gheorghe Nicolaescu

Autoarea bestsellerului Albastrul din miez de noapte

În 5 iulie 1650, în timp ce merge pe un drum de ţară din împrejurimile Amsterdamului, Geertje Dircx e ajunsă din urmă de o trăsură cu portărei ai magistraturii care au primit sarcina să o aresteze şi să o ducă la casa de corecţie pentru femei din Gouda. Când i se aduce la cunoştinţă că a fost condamnată la doisprezece ani de detenţie, fiind găsită vinovată de furt, dezicere de contract şi desfrâu, femeia îşi dă seama că în spatele acestui verdict se află Rembrandt van Rijn.

După ce a studiat documente de epocă ignorate multă vreme, Simone van der Vlugt şi-a propus în noul ei roman istoric să reabiliteze imaginea lui Geertje Dircx, oferind astfel o perspectivă surprinzătoare asupra unei părţi importante din biografia lui Rembrandt.

• Rick Held, Lecţii nocturne în Micul Ierusalim, traducere din limba engleză de Iulia Gorzo

Un roman memorabil despre dragoste şi război, inspirat din fapte reale

Adolescentul evreu Tholdi, care aspiră să devină muzician, o întâlneşte pentru prima dată pe prostituata romă Liuba, o fată frumoasă şi misterioasă, în ziua în care împlineşte şaisprezece ani. Câteva săptămâni mai târziu, Armata Română, aliata Germaniei naziste, ocupă Cernăuţiul, oraşul său natal. Tholdi reuşeşte să-şi facă rost de o slujbă la fosta fabrică de textile a tatălui său. E în culmea fericirii, asta până când află că Radu şi Grigore, cei doi fraţi care conduc acum fabrica, sunt colaboratori ai naziştilor…

>> În curând, în „Biblioteca Polirom”:

• José Saramago, Poemele posibile. Antologie (1966-1975), traducere din limba portugheză şi note de Simina Popa • Volum publicat cu prilejul centenarului naşterii marelui scriitor portughez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură (1998).

Cartea de faţă cuprinde cele trei volume de poezie scrise de José Saramago. Poemele posibile, care dă şi titlul ediţiei româneşti, apare în anul 1966, când Saramago avea 44 de ani, şi marchează revenirea scriitorului în lumea literară portugheză după o absenţă de 19 ani. Atât în acest volum, cât şi în cel de-al doilea, Probabil bucurie, publicat în 1970, cititorii care i-au vizitat deja opera vor recunoaşte picături din temele predilecte în romanele de mai târziu. La scurt timp după revoluţia portugheză din 1974, Saramago publică Anul 1993, care îi încheie opera poetică. Este un poem narativ, hibrid, dedicat suferinţei colective pricinuite de aproape 40 de ani de dictatură.

• Isabella Hammad, Parizianul, traducere din limba engleză şi note de Sînziana Dragoş

Palestine Book Award 2019

Parizianul este un roman captivant şi complex, plin de suspans, inspirat din viaţa străbunicului autoarei, prin intermediul căreia se reconstituie o epocă istorică fascinantă: sfârşitul Imperiului Otoman şi deşteptarea conştiinţei naţionale palestiniene. Pe fundalul unui climat politic tensionat care continuă să caracterizeze Orientul Mijlociu şi în prezent, romanul abordează problema identităţii, a iubirii eterne, a modului straniu în care trecutul poate perturba prezentul.

• Traducere nouă: Albert Camus, Teatru: Caligula • Neînţelegerea • Starea de asediu • Cei drepţi • Revoltă în Asturias, traducere din limba franceză şi note de Daniel Nicolescu

Premiul Nobel pentru literatură 1957

„De ce fac teatru? Ei bine, m-am întrebat adesea. Singura explicaţie pe care am găsit-o ar putea să vi se pară descurajant de banală: pur şi simplu, pentru că scena de teatru este unul dintre locurile din lume care mă fac fericit. Teatrul îmi oferă comunitatea de care am nevoie, constrângerile materiale şi limitările de care orice om şi orice suflet au nevoie. În singurătate, artistul este stăpân, dar este stăpân asupra neantului. În teatru, el nu poate fi stăpân. Ceea ce vrea el să facă depinde de alţii. Regizorul are nevoie de actor, care are nevoie de cel dintâi. Această dependenţă reciprocă, atunci când este acceptată cu modestia şi buna dispoziţie adecvate, creează solidaritatea meseriei şi camaraderia de zi cu zi. Aici, suntem toţi legaţi unii de alţii, dar nici unul nu încetează să fie liber, într-o anumită măsură: nu este aceasta o formulă bună pentru societatea viitorului?” (Albert Camus)

• Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud, traducere limba italiană şi note de Mihaela Găneţ

Inima rămâne un mister greu de dezlegat pentru cine nu a deprins de mic limbajul iubirii necondiţionate. Uneori, însă, durerea trăită în întregime, până la ultima picătură, ne poate ajuta să pătrundem în cele mai ascunse unghere ale sufletului. Şi astfel ne putem construi propriul scut de apărare din claritatea sentimentelor, acceptarea lor şi îngrijirea legăturilor intime pe care ne-am construit devenirea. Asta pare să ne transmită Donatella Di Pietrantonio, cu înţelepciunea şi naturaleţea marilor scriitori. Ea ne oferă un buchet multicolor de emoţii rostite în şoaptă, care va rămâne cu noi multă vreme. În Borgo Sud autoarea merge pe firul poveştii începute în Cea care se întoarce (Polirom, 2020). Romanul a fost nominalizat la Premiul Strega (2021), cel mai prestigios premiu literar din Italia.

• Jón Kalman Stefánson, Povestea Ástei, traducere din limba franceză şi note de Magda Răduţă

O poveste despre dragoste şi nostalgie. Despre Islanda, poezie şi dorinţa de a cunoaşte lumea. Despre viaţă şi moarte. Şi despre Ásta. Îmbinând crâmpeie din viaţa a trei generaţii într-un mozaic de întuneric şi lumină, Povestea Ástei e o saga lirică şi senzuală despre promisiuni neîmplinite şi perpetua căutare a fericirii, în care vocile personajelor răsună întrepătrunse într-o auroră boreală a memoriei.

• Siri Hustvedt, Lumea în flăcări, traducere din limba engleză şi note de Veronica D. Niculescu

Nominalizat la prestigiosul Man Booker Prize, Lumea în flăcări este un roman magistral pe tema percepţiei, prejudecăţilor, dorinţei şi luptei unei femei pentru afirmarea în conştiinţa publică. O complicată carte-puzzle, prezentată drept o antologie de texte foarte diverse, naraţiunea adoptă multiple perspective şi oferă opinii ce nu par să se pună de acord în privinţa vreunui adevăr obiectiv, creând în schimb un captivant roman psihologic şi politic.

• Thomas Pynchon, Viciu ascuns, traducere din limba engleză şi note de Dan Croitoru

Bestseller New York Times • Roman noir, poveste detectivistică cu puternice accente comice, Viciu ascuns este un tribut adus contraculturii hippie şi subversivilor ani ’60 – una dintre cele mai amuzante şi mai accesibile cărţi ale lui Thomas Pynchon. Viciu ascuns a fost ecranizat în 2014, în regia lui Paul Thomas Anderson, cu Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine Waterstone, Eric Roberts, Reese Witherspoon şi Benicio del Toro.

• Karina Sainz Borgo, Şi va fi noapte la Caracas, traducere din limba spaniolă şi note de Alina Cantacuzino

În Caracas, Venezuela, Adelaida Falcón îşi înmormântează mama – singura familie pe care a avut-o vreodată – şi se teme că, la lăsarea nopţii, hoţii vor jefui mormântul. Nici măcar morţii nu-şi pot afla liniştea aici. Adelaida a copilărit într-o Venezuelă prosperă, care accepta emigranţi în căutarea unei vieţi mai bune, locuind împreună cu mama ei într-un apartament modest. Dar acum? În fiecare zi se aşază la coadă la pâine, care se termină invariabil înainte să ajungă la casă. În fiecare noapte îşi astupă ferestrele cu bandă adezivă ca să nu pătrundă înăuntru gazele lacrimogene împrăştiate de forţele de ordine asupra protestatarilor. Romanul Karinei Sainz Borgo este o odă adusă poporului venezuelean şi un memento terifiant al felului în care lumea aşa cum o ştim se poate dezintegra într-o clipă sub ochii noştri.

• Françoise Sagan, Capitularea, traducere din limba franceză şi note de Mădălina Ghiu

O nouă poveste de dragoste înscrisă într-un triunghi sentimental, un nou roman marca Françoise Sagan în care pasiunea se dezlănţuie şi supravieţuieşte clasic timp de trei anotimpuri – primăvară, vară, toamnă, în ritmul lor, într-un Paris care se oferă cu generozitate îndrăgostiţilor şi burgheziei pariziene, dar cu parcimonie vieţii şi muncii de zi cu zi. Romanul a fost ecranizat cu Catherine Deneuve şi Michel Piccoli în rolurile principale, în regia lui Alain Cavalier.

• Michel Bussi, La soarele neîmblânzit, traducere din limba franceză şi note de Cristina Jinga

În Insulele Marchize, cel mai izolat arhipelag din lume şi paradis exotic asupra căruia planează spiritul lui Jacques Brel şi al lui Paul Gauguin, cinci cititoare au fost alese să participe la un curs de scriere creativă organizat de un celebru autor de bestselleruri. Să fie atât de la îndemână visul lor de-o viaţă de a scrie? În inima pădurii tropicale, păzite de totemuri stranii şi bântuite de umbra unui tatuator marchizian care aduce mult cu Charlie Chaplin, o dispariţie transformă imediat visul frumos într-un joc criminal. Insula Hiva Oa devine scena tuturor bănuielilor, a tuturor manipulărilor, unde oricine poate să mintă şi... să moară.