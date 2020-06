AVANPREMIERĂ „Delicatele frumuseţi ale vieţii. Sfaturi despre dragoste şi viaţă de la «Dragă Sugar»“, de Cheryl Strayed, un fenomen în SUA

Viaţa poate fi grea când cei apropiaţi te dezamăgesc, când pierzi oameni dragi sau când nu mai reuşeşti să-ţi plăteşti datoriile. Viaţa poate fi şi neînchipuit de frumoasă atunci când întâlneşti dragostea vieţii tale, când obţii slujba mult visată sau când dobândeşti curajul de a învinge prejudecăţile.

Identitatea lui Sugar – semnatara anonimă a rubricii de sfaturi găzduite de platforma The Rumpus – ne-a fost dezvăluită: este scriitoarea Cheryl Strayed, autoarea volumului de memorii „Wild“, bestseller New York Times. Ecranizarea omonimă din 2014 i-a adus lui Reese Witherspoon o nominalizare la Oscar.

„Delicatele frumuseţi ale vieţii“ cuprinde scrisori emoţionante, venite din toate colţurile Americii. Pline de umor, sinceritate şi compasiune, răspunsurile lui Sugar ne ajută să trecem cu bine de toate încercările.

„Sugar nu promite nimănui că o să se simtă mai bine, ci că ea îi va înţelege întrebarea îndeajuns de bine cât să dea un răspuns.“ ― Sasha Frere-Jones, The New Yorker

Din introducerea semnată de Steve Almond

„Trecem prin timp, spaţiu şi informaţii din ce în ce mai repede, în căutarea conexiunii la reţea. În acelaşi timp, ne îndepărtăm de familiile noastre, de vecini şi de noi înşine. Ne căutăm numele pe internet, ne actualizăm statusul, aflăm care celebrităţi se autodistrug şi cum anume. Tratamentul nu dă însă rezultate.

Aşa se explică, cred eu, de ce Sugar a devenit atât de importantă pentru atât de mulţi oameni. Ea oferă ceva cu totul inedit în cultura noastră: empatie totală. Cei care-i scriu trec prin suferinţe cumplite, iar ea îi ajută povestindu-le propriile experienţe – cum s-a simţit învinsă şi pierdută şi cum a reuşit să se regăsească. E în stare să transforme subiecte pentru cărţile de dezvoltare personală în literature adevărată.

Mă gândesc acum la răspunsul pe care i l-a dat unui bărbat distrus de moartea fiului său, care o întreba cum ar mai putea să fie om vreodată. «Adevărul ciudat şi dureros este că sunt un om mai bun fiindcă mi-am pierdut mama când eram tânără», i-a scris ea. «Când spui că pentru tine felul cum scriu e sacru, atingi de fapt locul divin din mine care este mama mea. Sugar e templul pe care l-am construit în locul meu obliterat.»

Dacă vreţi, «Delicatele frumuseţi ale vieţii» poate fi citit şi ca un volum de amintiri adunate spontan. Este însă un volum de amintiri cu un plan. Înarmată cu multă răbdare şi elocinţă, Sugar îşi asigură cititorii că în spatele haosului compus din ruşinea, dezamăgirea şi furia noastră se află un înţeles, iar acest înţeles ne poate salva.

E şocant faptul că Sugar s-a născut pe internet, acel univers geamăn la care lumea apelează din nevoia de a evada din sine, de a-şi redesena identitatea la preţ mic, de a-şi etala valoarea în văzul tuturor. Internetul poate fi multe lucruri, fireşte. Mult prea des e o cloacă menită să ne distragă atenţia, un loc în care ne place să fim sarcastici şi să ne bucurăm de necazul altuia, unde găsim justificarea propriilor prejudecăţi, unde îi persiflăm pe alţii ca să le anulăm suferinţa.

Însă visul nostru secret, al tuturor celor care urmăresc viaţa altora din umbră, este ca într-o bună zi să ne recunoaştem suferinţa şi să găsim pe cineva care chiar o să ne asculte, care nu ne va întoarce spatele atunci când ne vom mărturisi păcatele cele mai înfiorătoare. Acel cineva este Sugar.

Indiferent ce i-aţi spune lui Sugar, ea va lua acel lucru drept frumos şi uman. Iată de ce bărbaţii şi femeile îi scriu despre lucruri atât de intime, că nu le-ar putea mărturisi nimănui altcuiva, despre imbolduri inexplicabile, despre dureri apăsătoare. Ea înţelege că atenţia pe care le-o acordă este dovada supremă de iubire şi că resursa pe cale de dispariţie pentru rasa umană nu e nici petrolul ieftin, nici apa potabilă, poate nici bunul-simţ, ci compasiunea.

Cu fiecare dintre scrierile sale – ezit să le numesc «articole», fiindcă termenul pare să devalorizeze ceea ce face – ea făureşte o lucrare ce ţine de miracol: ne absoarbe poveştile. Le lasă să-şi facă sălaş în interior şi se gândeşte la istoriile din viaţa personală pe care i le evocă fiecare. Totodată, Sugar îşi dă seama că există o altă poveste, mai adevărată, în spatele celei pe care o arătăm lumii, una cu părţi pe care nu putem sau nu vrem să le vedem, cu eschivări şi iluzii, cu locuri în care ne-am blocat. Sugar e blândă, ce-i drept, dar nu încearcă să îndulcească lucrurile. În acest sens, ea oferă ce ar trebui să ofere o mamă: suficientă compasiune cât să ne facă să ne simţim în siguranţă când lucrurile nu merg bine şi destulă înţelepciune cât să mai putem avea speranţă. […]

Înainte de a deveni Sugar, Cheryl Strayed a fost mai întâi de toate artist. Aceia dintre voi suficient de norocoşi să-i fi citit romanul, Torch, sau volumul de memorii, Wild, ştiu deja ce vreau să spun.

I-a fost greu să trăiască în paralel două vieţi: cea de autor anonim al unei rubrici care a creat un adevărat cult şi cea de scriitor, mamă şi soţie care abia se ajunge cu banii. Criticii şi răutăcioşii de pe internet se vor amuza comentând dihotomia Cheryl/Sugar, dar pentru cititori nu contează numele autorului. Cuvintele aşternute pe pagină sunt cele care contează.

«Delicatele frumuseţi ale vieţii» rămâne un produs al artei literare, aidoma celorlalte cărţi scrise de Cheryl, căci articolele ei împlinesc menirea literaturii: ne fac mai umani. Avem nevoie de cărţi, şi mai ales de cărţile scrise de Cheryl, fiindcă toţi tânjim în adâncul inimii după compania unui prieten adevărat şi înţelept. Unul care nu se jenează nici de emoţiile noastre, nici de ale lui, unul care ştie că viaţa e scurtă şi că tot ce putem oferi de fapt este dragostea.“ (Copyright: Editura Humanitas)

Cheryl Strayed (n. 1968, Pennsylvania, SUA) este scriitoare, autoare a romanului Torch (2006) şi a volumului de memorii Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail (2012; trad. rom. Sălbăticie: Pierdută şi regăsită pe Traseul de Creastă de pe Coasta Pacificului , 2015), la care se adaugă Tiny Beautiful Things: Advice on Love and Life from Dear Sugar (2012; trad. rom. Delicatele frumuseţi ale vieţii: Sfaturi despre dragoste şi viaţă de la „Dragă Sugar“ , 2020) şi Brave Enough (2015; trad. rom. Curaj cât trebuie , 2016).