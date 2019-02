AVANPREMIERĂ Cartea lui Reinhold Messner, primul om care a urcat singur pe Everest fără mască de oxigen, a apărut în librăriile româneşti

La 20 de ani, Reinhold Messner se număra printre cei mai buni alpinişti din Europa. Este primul alpinist care a urcat pe toţi cei 14 optmiari, cu echipament minimal şi fără mască de oxigen. A traversat pe jos Antarctica şi Groenlanda, Tibetul şi deşerturile Gobi şi Taklamakan, atingând primul vârf montan la vârsta de 5 ani.

În prima lui expediţie pe un optmiar, Nanga Parbat, şi-a pierdut fratele. I-au fost amputate şase degete de la picioare ca urmare a degerăturilor. Este primul alpinist care a urcat cei mai înalţi munţi de pe toate cele şapte continente.

Ce anume îi dă aripi acestui om care învinge în tot ce-şi propune să facă? De unde găseşte mereu puterea de a se redescoperi? În această carte, Reinhold Messner vorbeşte despre ţinuturile natale din Tirolul de Sud, despre familia sa, despre prietenie şi egoism, despre eşec şi despre instinctul lui de a face întotdeauna ce e corect.

Marţi, 12 februarie, de la ora 18.00, la librăria Humanitas din Timişoara, Horia Colibăşanu va vorbi despre lumea alpinismului cu jurnalistul şi scriitorul Robert Şerban, pornind de la volumul „Dincolo de limită”.

-FRAGMENT-

„La alpinismul de altitudine am ajuns printr‑o întâmplare. Eram student pe vremea când, în 1969, m‑am alăturat unei expediţii tiroleze în Anzi, pentru că Kurt „Gagga“ Schoißwohl, un excelent căţărător de stâncă, n‑a mai putut să participe. Pe atunci voiam să mă fac inginer constructor. Când m‑am întors la Universitatea din Padova, după mai bine de un an, după o expediţie pe Nanga Parbat încheiată tragic, după amputarea mai multor degete de la picioare şi falange de la mâini, nu mai eram în stare să‑nvăţ. Aşa că m‑am făcut alpinist de altitudine. Stingherit în escalada pe stâncă, în special de durerile provocate de degetul inelar de la mâna dreaptă, m‑am concentrat de aici încolo către munţii înalţi ai Pământului.

Am călătorit mult, am condus şi grupuri ca să‑mi asigur traiul, am povestit despre expediţiile mele în cărţi şi la prelegeri, am ajuns în curând să fiu reprezentantul unei generaţii dornice de aventură de alpinişti şi călători, care aveau mijloace reduse sau prea puţine posibilităţi pentru a urca la astfel de altitudini, lucru care nu le era accesibil multora. Voiam să acumulez experienţe pe careapoi să le povestesc. Pe urmă, m‑au preocupat întotdeauna incertitudinea, această stare de cumpănă între viaţă şi moarte, şi vulnerabilitatea omului în partea înaltă a Pământului.“ (Copyright: Editura Humanitas)

Reinhold Messner, născut în 1944 în Tirolul de Sud, într-o vale aflată astăzi pe teritoriul Italiei, este considerat cel mai mare alpinist al tuturor timpurilor. A urcat toţi cei paisprezece optmiari şi a traversat pe jos Antarctica şi Groenlanda, Tibetul şi deşerturile Gobi şi Taklamakan. Până în prezent, a dus la capăt peste o sută de ascensiuni şi a uimit întreaga lume urcând singur şi fără mască de oxigen pe Everest.

A publicat peste 80 de cărţi şi articole despre expediţiile sale. A fost deputat în Parlamentul European, a întemeiat şase muzee dedicate munţilor şi alpinismului, precum şi o fundaţie care sprijină oamenii de munte din întreaga lume. În 2018 a primit Premiul Prinţesei Asturiei la categoria sport şi apare de nouă ori în Cartea Recordurilor, categoria „Primii din lume“. Reinhold Messner a intrat în istorie nu doar datorită curajului şi abilităţilor sale fizice uluitoare, ci şi graţie capacităţilor mentale de excepţie, care reprezintă un factor decisiv al succesului său. Personalitate ieşită din comun, Messner a reuşit să demonstreze că ceea ce toată lumea consideră drept imposibil nu este pentru el decât încă o luptă din care va ieşi biruitor.

(Foto:Reinhold Messner, în Podişul Pamir, în 1985, fotografiat de Jaan Kunnap)





