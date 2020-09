AVANPREMIERĂ „Băieţii de la Nickel“, romanul lui Colson Whitehead, câştigătorul Premiului Pulitzer pentru Ficţiune 2020

[4]. Gumă de mestecat introdusă pe piaţa americană în 1947, având incluse în ambalaj benzi desenate cu personajul comic Bazooka Joe.” (Copyright: Editura Humanitas)

Colson Whitehead, dublu laureat al prestigiosului Pulitzer Prize, asemenea lui Faulkner şi Updike, este una dintre vocile proeminente ale ficţiunii americane actuale. S-a născut la 6 noiembrie 1969 în New York. După absolvirea studiilor la Harvard University în 1991, a lucrat la revista Village Voice, perioadă în care a început să-şiscrie primele romane. În timp, a predat la Princeton University, New York University, Columbia University, Brooklyn College, Hunter College şi Wesleyan University.

Este autorul a şapte romane şi a două volume de nonficţiune. Romanul său de debut, din 1999, Intuiţionista (The Intuitionist; Humanitas Fiction, 2019), a câştigat Quality Paperback Book Club New Voices Award şi a fost finalist la PEN/Hemingway Award. John Henry Days, din 2001, a primit Young Lions Fiction Award, fiind finalist la National Book Critics Circle Award, L.A. Times Fiction Award şi Pulitzer Prize. După volumul de eseuriThe Colossus of New York din 2003, au urmat romanele: Apex Hides the Hurt în 2006, Sag Harbor în 2009, care a fost finalist la PEN/ Faulkner Award, şi Zone One în 2011. Volumul de nonficţiuneThe Noble Hustle: Poker, Beef Jerky & Death a apărut în 2014. Romanul Rutasubterană (The Underground Railroad, 2016; Humanitas Fiction, 2017), tradus în peste 40 de ţări, a acumulat un număr impresionant de premii şi distincţii, printre care National Book Award 2016 şi Pulitzer Prize 2017, precum şi Andrew Carnegie Medal for Excellence 2017, la care se adaugă, tot în 2017, prestigiosulpremiubritanic Arthur C. Clarke. În 2019, Whitehead a publicat romanul Băieţii de la Nickel (The Nickel Boys), câştigător al Pulitzer Prize 2020 şi Orwell Prize 2020, finalist la National Book Critics Circle Award 2019 şi nominalizat la National Book Award, bestseller national şi internaţional. Eseurile şi proza lui Colson Whitehead au apărut în New York Times, New Yorker, New York Magazine, Harper’s şi Granta. În septembrie 2020, Whitehead devine cel mai tânăr scriitor căruia i se decernează Library of Congress Prize for American Fiction