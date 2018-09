Andrei Pandele, fotograful Bucureştiului distrus de comunişti: „Aleşii care intră în Casa Poporului devin duşmanii democraţiei”

GALERIE FOTO

Andrei Pandele este martorul mutilării Bucureştiului, din perioada ceauşistă; şi nu orice martor, ci unul cu dovezi, pe care urmează să le publice într-un album intitulat exact aşa, „Bucureştiul mutilat”, a cărui lansare va avea loc marţi, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu. Pandele a ajuns să umble cu aparatul după el fără să fie luat la prea multe întrebări, lucrând part-time, ca ziarist sportiv. Astfel, a fotografiat dezastrele pe care Ceauşescu le-a lăsat în urma lui; în frunte cu cel mai mare, Casa Poporului, pe care o consideră un dezastru din punct de vedere arhitectural. În timpul interviului, arhitectul-fotograf a trecut prin multe subiecte: de la durerea resimţită văzând cum cad unele dintre cele mai frumoase clădiri pe care le avea Capitala, la cea provocată de oamenii care au fost nevoiţi să îşi abandoneze casele din cauza planurilor lui Ceaşescu, la un episod haios, în care miliţienii au ordonat să se facă curăţenie ca să îi iasă lui poza bine, şi până la mesajul unui copil care, după ce i-a văzut expoziţia, i-a scris: „Sunt Nelu, am 8 ani. Mi-a plăcut. Scriu eu, mama plânge”.

„Hai să zicem că familia mea iubea mai mult Bucureştiul decât îl iubeşte lumea actuală”, îmi explică, zâmbind, Pandele, instalat pe scăunelul său din librăria de pe Magheru. Îi e dificil să-mi răspundă concis la întrebări- din cauza gândirii efervescente, îmi explică. Uită să-mi spună despre el, dar nu uită nicio clipă, cu fotografiile în faţă, de clădirile de altă dată ale Bucureştiului.

Când v-aţi apucat prima oară de făcut pozele?

După `75 m-am defulat în fotografie. Aveam o legitimaţie de ziarist profesionist de sport, din `69. E adevărat că numai part-time. Hai să zicem că familia mea iubea mai mult Bucureştiul decât îl iubeşte lumea actuală.

A fost aşa de batjocorit! Activiştii de partid, din adminsitraţie, proiectanţi, arhitecţi, cei care s-au băgat în faţă, s-au băgat ca să se facă remarcaţi, ca să câştige un ban, iar cei competenţi, să ştiţi că au făcut nişte paşi înapoi. Mari personlităţi, la verificat, devin personulităţi.

Biserica Olari

Camil Roguski de exemplu, ăsta era un fel de majordom la Casa lui Ceauşescu, de profesie arhitect, specializat în mobilier, decoraţie. Marii arhitecţi de la Institutul de Proiectare „Carpaţi” îi ziceau arhitectul de bătut covoare.

Cum era meseria de arhitect în perioada comunistă?

Din cauză că Ceauşescu nu înţelegea nimic, a zis prima dată să radă tot. Eu am urmărit cu mare atenţie ce zicea despre acelaşi lucru, când revenea, la două-trei luni şi, invariabil, de fiecare dată zicea invers decât zicea data trecută. Sau cu totul altceva.

Într-o conversaţie dintre Cezar Lăzărescu şi Constantin Jugurică (arhitecţi de renume- n.r.), apare chestia asta, că Ceauşescu îi prefera pe cei obedienţi, chiar dacă erau incompetenţi. Din nenorocire, aşa a fost.

Vă dau exemplu artera mare, care înseamnă Unirii şi care pe vremea aia se chema Victoria Socialismului- sau „Victoria Socialismului asupra întregului popor”... E pe diagonală faţă de trama stradală existentă. În toată lumea, urbanismul se face pe un principiu simplu, proprietarul să obţină o dezvoltare cât mai bună, în măsura în care nu îi prejudiciază pe cei din jur. Victoria Socialismului a fost făcută absolut arbitrar şi întrerupând sau distrugând 19 străzi. Acestea, care nu mai sunt, aveau mai mult decât dublu căi de circulaţie, decât cele opt care au rămas. Şi pentru că între timp mijloacele de transport în Bucureşti s-au înmulţit, la ore de vârf, se blochează automat.

Oamenii nu ştiu ce au pierdut. Bunicii noştri iubeau mai mult bucureştiul decât nepoţii noştri, pentru că nepoţii noştri nu mai înţeleg. Ei văd doar că e simpatic în centrul istoric...

Eu am făcut arhitectura şi din facultate am remarcat că aparatul de fotografiat te ajută câteodată. Şi îmi plăcea foarte mult profesiunea...După ’70 însă, marele conducător a fost în Coreea şi a murit de invidie, coreenii aplaudau mult mai tare decât românii, pentru că dacă nu aplaudau, dispăreau definitiv...

În fine, a hotărât ca la institutul de proiectare de stat, toate lucrurile să fie decise de activişti. La un moment dat, când erai într-o fază mai avansată cu un proiect, trebuia să te duci la sector, să te arăţi la activistul care se uita la proiect, bineînţeles, cu mare interes şi pricepere. Ca găina în lemne. Dintr-odată, începea să îşi arate puterea, că altceva nu putea. Zicea <<e greşit, trebuia să faceţi invers>>. Bun. De la început, noi făceam două variante care păreau opuse. Păreau opuse. Şi a doua zi veneam cu cealaltă, moment în care eram întrebaţi <<Vezi dom’ le că se poate aşa?>> Te duceai la următorul activist care-ţi spunea exact acelaşi lucru.

Schitul Maicilor şi cale de rulare

Tovarăşul avea o vorbă foarte simpatică, cu ghilimelele de rigoare. Zicea <<A, ce desene frumoase aţi făcut. Dar dărâmaţi întâi totul şi vedem pe urmă cum facem.>> . El era atât de incompetent. Era incompetent în toate domeniile. Nu zic că nu avea nişte calităţi. Avea o memorie...Mai multe persoane importante au fost şocate de memorie. Şi avea şi un talent de a prinde...Pe parcursul „domniei” lui de 24 de ani, toate prejudecăţile lui au fost incluse în legislaţie.

Însă ce se potrivea foarte bine la Scorniceşti, nu se potrivea foarte bine la Bucureşti.

Când s-a făcut Casa Poporului, au fost rase cartiere întregi, şi nu numai. Cât am pierdut din vechiul Bucureşti?

Cartierul Uranus era artera cea mai importantă. După demolări, a devenit de-un haz irezistibil. Pe vremea aia, normalitatea era progresiv înlocuită de aberaţie care se chema „realizările minunate ale epocii de aur”... Au fost demolaţi aproapem 6 km părtraţi din centrul istoric, din care 2 km părtaţi aproape, n-au fost construiţi, deci distruşi fără rost. Au fost demolaţi pentru că geniul carpaţilor era de o incompetenţă absolută. El înţelegea nimic din nicio situaţie. De asta a fost promovat, pentru că era aşa de primitiv. Toţi au crezut că poate fi uşor manipulat. Dar n-a fost aşa.

Tatăl meu era medic, şi vărul lui primar era şeful catedrei de neuropsihiatrie din facultate, profesor-doctor George Constantinescu. În octombrie `78, i-a spus tatii foarte pe şest, că tovarăşul mai are puţin şi e de băgat în cuşcă.

La Casa Poporului aţi lucrat?

A fost un moment în care voiai-nu voiai, trebuia să execuţi exact indicaţia preţioasă, chiar dacă era de o stupiditate nemaivăzută. La Casa Poporului am lucrat un an jumate. Nu puteai să te duci să te vezi cu el (Ceauşescu-n.r.) decât dacă lucrai în echipă cu Anca Petrescu (şeful de proiect al Casei Poporului- n.r.) sau dacă erai şef de colectiv, iar ei erau, de obicei, cu familiile de activişti. Dar reacţiile tovarăşului erau de tipul: nu aşa trebuia făcut, ce era mare trebuia să fie mic, ceea ce era în margine, trebuia să fie în mijloc, şi invers. Deci, ei nu înţelegeau nimic dar îşi exercitau puterea.

Pe latura vestică a Casei Poporului, la capătul nordic, este Muzeul de Aartă Contemporană. Mergeţi cu o maşină acolo şi constataţi drumul. Parcă l-ar fi bombardat cineva ieri, pentru că tovarăşul confunda aprobarea lui cu proiectarea.

Voia să i se cânte în strună. Fostul rector al Institutului, Cezar Lăzărescu, care a conceput, să zicem, structura generală a chestiunii, era un tip cu morgă, cu papion, care vorbea în termeni tehnici...Ăsta nu înţelegea nimic. Anca Petrescu zicea <<dumneavoastră sunteţi un geniu...dar ce gusturi aveţi, vai, dar ce bine alegeţi!>> Avea un prost-gust celebru. Se dădeau cu capul de pereţi arhitecţii din „Carpaţi”. Invariabil, alegea lucrul cel mai mare, care voia să fie şi mai mare. Exemplul cel mai simplu e chiar Casa Poporului. Tema pentru Casa Poprului e fosta clădire a CC-ului (Comitetul Central-n.r.). Casa Poporului e de 13 ori mai lată, de 13 ori mai înaltă.

Eu am îndoieli absolute că e 50% finisată şi aş fi în stare să fac un pariu că Palatul Parlamentului nu ocupă nici 15% din ea. E un coridor, zis coridorul mare, care are cu un metru jumate mai mult decât Bulevardul Daciei.

Trei constituţii din patru din Europa interzic aleşilor să decidă soarta unor bani la care nu sunt competenţi să apeleze. Drept dovadă, îşi măresc propriile stipendii nonstop.

Deputaţii şi senatorii care aprobă cheltuielile Casei Poporului nici nu ştiu ce se întâmplă cu banii ăia. Sunt în stare să dau în scris. N-au cum să urmărească. Consumă mai mult curent electric decât Ploieştiul. Aleşii care intră în ea devin duşmanii democraţiei.

Arhitecţii din străinătate cum văd Bucureştiul?

Toţi arhitecţii mari care au vizitat Bucureştiul au spus că megaloman mai mare ca Ceauşescu, nu cred că a existat cineva pe lume. Nu suporta nimic altceva decât monstruosul. În bibliografia albumului „Bucureştiul mutilat”, am preluat nişte cuvinte de la un fost director al Pro Bucureşti, care fusese coleg cu fostul rector. Mai conversau în particular. Una dintre fraze spune că Ceauşescu, după `70-`75, şi-a dat afară toţi consilierii competenţi pentru că nu înţelegea nimic din ce spuneau ei şi îi prefera pe cei obedienţi chiar dacă erau incompetenţi. Pentru că un super profesionist nu trece de limita obedienţei. Când dă în prostie, se retrage.

Despre Casa Poporului, arhitecţii străini zic că e categoria7 Rebut, cu marmură şi aurărie.

Ce am mai pierdut?

Mai recent, Moara Herdan a fost demolată pentru că nişte miniştri voiau şi ei nişte apartamente pe acolo. De asemenea, hala Matache a fopst demolată din cauza unor presiuni imobiliare. Cei din primărie n-au mai răbdat să nu primească...

Uite, fosta salvare făcută de Davila (arată în album- n.r.). A fost şi ea demolată (în timpul regimului comunist- n.r) pentru că n-a avut noroc şi s-a întâlnit cu Victoria Socialismului...Acolo era cel mai bun teren de fundare din Bucureşti. Dar pofta vine mâncând.

Cutremurul care a distrus parte din oraş, a arătat ce fragil e oraşul. În capul genial al lui Ceauşescu, dacă cutremurul venea de două-trei ori pe secol, şi el venea o dată la o mie de ani, c-aşa îi cântau Păunescu şi nu ştiu cine, atunci el avea toate drepturile.

Excavatoare la sinagoga de pe Mămulari

A fost cutremul un pretext pentru distrugere?

Nici măcar. I-a dat o idee. Unii au încercat să-l ţină de mână, dar au venit alţii... Îmi povesteau doi arhitecţi de vârf că în capitalele mari, o dată la 20-30 de ani, se fac nişte propuneri de dezvoltare a oraşelor. Aşa şi la noi. S-a mers cu ele la aprobat, iar Ceauşescu a zis <<Şi ce-s astea?>> <<Păi să ducă oraşul într-o direcţie>>..<<Dar dacă unul vrea să facă altfel?>> <<Păi dacă vrea să facă împotriva oraşului, nu-i dăm voie.>> <<Dar dacă vreau eu?>> <<Nici dumneavoastră.>> <<Atunci nu aprob.>>

Interesant e că la Paris, Mitterand a încerat 15 ani câteva chestii, dar nu i-au dat voie. Pentru că acolo planurile se respectă, în mare măsură.

Gâdiţi-vă că am găsit case în care locuiau 121 de persoane. Case de calitate foarte bună. 121 de persoane sunt mai multe decât încap într-un tronson de bloc de plus 11. Să dărâmi degeaba o clădire foarte bună..În clipa de faţă, terenul e gol. Nu văd nicio dovadă de inteligenţă, mai degrabă de prostie şi incompetenţă.

Oamenii s-au mutat. Unii s-au bucrat că se mută la bloc, că nu mai taie lemne, că nu mai cară apă. Dar alţii s-au mutat dintr-o vilă cu cinci camere, într-un apartament de 2 camere, în care nu mai încăpea mobila.

Linia de tramvai de pe Calea Dudeşti, şerpuită inutil, căci nu mai rămăseseră casele pe care să le ocolească

Aveaţi uneori emoţii să faceţi poze. Dar ceva hazliu v-a rămas în minte de când prindeaţi pe film Bucureştiul comunist?

Terminasem lucrul după serviciu şi eram undeva la universitate, unde sunt statuile, vis-a-vis de clădirea Universităţii. Ningea bine, era zăpadă de trei degete. Turnau asfalt peste zăpadă. Nu rezistă o săptămână, dar venea a doua zi tovarăşul. Ieşeau nişte nori de aburi..Şi m-am apucat să fac nişte poze. Era evident că aveam nişte dosare la mine, adică eram un tovarăş cu simţ de răspundere...Şi doi miliţieni s-au apucat să facă ordine să pot să fac eu poze bine. Asta m-a distrat.

Coadă la brânză, pe Dorobanţi

Dar o imagine pe care aţi fi vrut s-o surprindeţi şi n-aţi putut?

Îmi amintesc de multe. Mi-aduc aminte de un moment, probabil prin sfârşit de decembrie `88. Ambasada americană era pe Arghezi, cum treci pe Batiştei, a doua sau a treia casă pe stângă. Chiar pe colţ era o alimentară. Eu plecam de la serviciu. De obicei pe la cinci e întuneric beznă, ora normală de iarnă. În faţa ambasadei americane era o chestie, să nu cumva să vină o maşină forţat, un fel de armonică de oţel, cu nişte cuie de 15-18 cm. Şi cinci-şase băieţi înarmaţi pe stânga.

La alimentară, se dădea hârtie igienică. Era o coadă destul de spectaculoasă. Şi ieşeau fie cu sacoşele în brâu, fie cu 2 cartuşe puse pe piept, după modelul lui Pancho Villa. Aveam două aparate de fotografiat. Unul mare şi zgomotos şi unul care nu făcea aproape niciun zogomot. Îl aveam pe ăla mare şi zgomotos. Şi era şi cam întuneric. La un moment dat, a ieşit un tip şi tare aş fi vrut să fac o poză, dar era evident că 85% nu o să-mi iasă. Era prea întuneric şi ştiam 100% că urma să am neplăceri cu băieţii. Şi n-am făcut. Şi poftim, mi-a rămas o cicatrice a regretului (râde).

Ce fel de reacţii aţi primit când aţi arătat prima dată pozele?

Am avut o expoziţie, prin 2007-2008, la Muzeul de Artă Contemporană. Se numea „Fotografii interzise si imagini personale”. Am avut nişte impresiiscrise de mai multe categorii de oameni. Unele absolut şocante.

De exemplu, niciodată n-am văzut să scrie copii. Ei, la chestia asta au fost cel puţin cinci sau zece care sunau cam aşa: <<Sunt Nelu, am 8 ani. Mi-a plăcut. Scriu eu, mama plânge.>> Alt gen de text a fost <<E o expoziţie incredibilă. Copilăria mea pe pereţi.>> Al treilea gen de text era <<Să-ţi fie ruşine că ţi-ai denigrat ţara, noi am vrut binele.>>Nesemnat.

La un moment dat, un neamţ a încercat să-mi facă o expoziţie în Germania şi în nişte schimburi de mailui, mi-a zis că s-a văzut cu două persoane de la Ambasadă care îi spuseseră că am fost fotograful lui Ceauşescu. Eu, fotograful lui Ceauşescu? Nici nu m-am văzut vreodată cu Ceauşescu.

M-am antrenat vreo 10 ani de zile să văd. Oamenii merg pe stradă şi privesc, dar nu văd decât ce-i interesează. Ce nu-i interesează, nu reţin.Eu m-am antrenat vreo 10 ani de zile să-mi atragă atenţia şi ce nu mă interesează. Pare o nebunie, dar asta m-a ajutat mult.

Am aflat în 2008, la un festival din Olanda care se chema Dincolo e ziduri/ ”Behind the walls”, că aş fi singurul nebun din ţările de est, care a reuşit să scoată la iveală un proiect întors împotriva sistemului comunist, că aş minţi să zic că am gândit aşa ceva.

Revoluţia unde v-a prins?

M-a prins în Bucureşti. Revoluţia, evenimentele...Pe 21 eram la serviciu. Am făcut nişte fotografii...Erau nişte puşti de la şcoala de miliţie de 1,60 metri, cu uniformele prea mari pentru ei. Şi ici-colo, printre ei, era câte un tip la vreun metru 90, cu nişte ochi de oţel şi cu armă cu lunetă care era din altă poveste.

Unul dintre ăia m-a apucat de mâna stângă...aparatul era în dreapta...I-a alunecat mâna, m-au ajutat şi ceilalţi şi m-am cărat imediat.

M-am schimbat de haine, am developat filmul. Mai mulţi prieteni de-ai mei au fost, fie prinşi de o mână şi li s-a smuls aparatul, fie luaţi de amândouă mâinileşi bătuţi, de le-au scos toţi dinţii din gură.

Pe 22, eram la servici şi aveam maşina într-un service. Maşina...un amărât de Olcit. Am coborât jos, iar acolo erau 40-50 de proiectanţi, iar şeful personalului ţinea uşa cu mâna. M-am dus la el şi i-am zis că trebuie să-mi iau maşina din service. L-am împins aşa, uşor, cu umărul. Eram şi mai înalt cu jumate de cap. Dar tipul s-a lăsat în mod manifest. Bineînţeles că ăia au rupt-o la fugă după mine.

M-am dus la service dar nu era nimeni...Service-ul era pe Dorobanţi.

Când ieşeam ieşeam din zona Beller, veneau spre televiziune maşini blindate şi a fost o clipă caraghioasă în care unii se băteau să intre, iar eu mă băteam să ies. Am fost pupat de necunoscuţi pe drum. În faţa bisericilor se aruncau în genunchi mii de oameni să-i mulţumească (lui Dumnezeu- n.r.) că i-a salvat. Se dăduse la radio că a fugit Ceaşcă.

După-masă am intrat în C.C. Nu vă spun ce era înăuntru...În balcon erau numai generali, inclusiv unul cu piciorul în ghips. Era foarte vioi. Nu cunoşteam, apoi am aflat atunci cine e Stănculescu (generalul Victor Atanasie Stănculescu- n.r.). Când a început să se tragă, practic am sărit aproape de la etajul 1. Aveam nevasta jos, în public.

Pe 21 seara, după ce am făcut pozele, am mers, m-am schimbat, m-am întors fără aparat, noaptea. La un moment dat, au vrut să ne-mpresoare cu troleibuzele, în zona în care e Pizza Hut acum. Am profitat şi-am trecut printre troilebuzele care întorceau. Nevastă-mea spunea <<hai să fim şi noi eroi>>. Eu i-am zis <<ştii ce? Eroii sunt nişte oameni morţi.>> Revoluţia aia a fost o manipulare manifestă.

A publicat „fotografii interzise”

Numele: Andrei Pandele

Data şi locul naşterii: 27 august 1945, Bucureşti.

Starea civilă: căsătorit

Studiile şi cariera:

A absolvit Institutul de Arhitectura Ion Mincu din Bucuresti, în 1968

A lucrat în arhitectură, proiectând clădiri în Capitală

A executat în perioada 1973–2006 numeroase proiecte proprii sau în colaborare, precum: hotelul de 5 stele Nature Resort la Somova, în Delta Dunării; magazin şi locuinţă în sectorul 2 al capitalei; locuinţă solară în acelaşi sector 2; sediul RomImpas din Bd. Iuliu Maniu, Bucureşti; pavilionul Ambroise Paré din La Ferté-sous-Jouarre, Île-de-France; remodelări şi amenajări de clădiri din sec. XIX pe Calea Rahovei şi Calea Victoriei, Bucureşti; hotel sanatoriu cu 16 niveluri pe o pantă foarte abruptă (80%) la Băile Herculane.

În 2000 a fost coordonatorul de strategie pentru Planul Urbanistic General al capitalei. A predat cursuri pe tema fotografiei şi arhitecturii la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“. A participat, mai ales cu imagini ilustrând perioada comunistă, la expoziţii de fotografie din multe ţări. A contribuit cu numeroase lucrări la cartea Vom muri şi vom fi liberi (1990), de Irina Nicolau ş.a. A publicat albumele Fotografii interzise şi imagini personale (2007), Martorul-surpriză: fotografii necenzurate din comunism (2008) şi volumul ilustrat Casa Poporului: un sfârşit în marmură (2009).

Locuieşte în: Bucureşti.