Aforismele lui Grigore Vieru, publicate în "Tratat pentru umanizarea pustiului" ale colecţiei de poezie Regal d'Art

Colecţia Asociaţiei Culturale ,,Regal d’Art” s-a îmbogăţit cu un nou capitol, ,,Regal de înţelepciune”, inaugurat cu o altă creaţie bibliofilă, iniţiată şi coordonată de notarul Lili Bobu. Albumul, publicat într-o formă grafică excepţională, îngemănează o selecţie de citate, aforisme şi confesiuni ale poetului Grigore Vieru (14 februarie 1935 – 18 ianuarie 2009). Intitulat, "Tratat pentru umanizarea pustiului”, volumul a fost lansat, pe 13 februarie, în cadrul Festivalului de la Iaşi ,,In memoriam Grigore Vieru” .

"Cărţile lui încurajează.Cărţile lui răscolesc. Cărţile lui alină. Maximele lui Grigore Vieru sunt vii, ele au respiraţie, au puls. Nu poţi înţelege adevărata dimensiune a creaţiei vierene dacă nu-i cunoşti cartea de aforisme, consideră Nicolae Dabija.

Cugetările lui te învaţă să te cunoşti mai bine, dar şi cum să înţelegi viaţa şi lumea, cum să-ţi iubeşti neamul şi semenii, acestea vin să te deştepte (în ambele sensuri), acestea vin contra lenei de a gândi.

Ele îţi oferă perspectiva infinitului, care izvorăşte din clipa pe care o ai a trăi", consideră scriitorul Nicolae Dabija.

Grigore Vieru s-a nascut pe 14 februarie 1935 in satul Pererita, in fostul judet Hotin, situat atunci in Romania, astazi aflat pe teritoriul Republicii Moldova. Studiile primare le face in satul natal, iar clasele secundare le absolva in orasul Lipcani, in 1953. Isi continua studiile la Chisinau, unde se inscrie la Institutul Pedagogic "Ion Creanga", la Facultatea de Filologie si Istorie.

Dupa finalizarea studiilor, Grigore Vieru se angajeaza redactor la revista pentru copii "Scanteia Leninista", si isi incepe cariera de poet scriind versuri pentru copii. Prima placheta cu versuri, "Alarma", i-a aparut in 1957, fiind urmata un an mai traziu de a doua culegere, "Muzicute".

Poetul colaborează cu versuri si la alte publicatii, la Cartea Moldoveneasca i-au aparut doua plachete de versuri pentru copii: "Fat-Frumos si Curcubeul" si "Buna ziua, fulgilor!". Pentru volumul "Versuri pentru cititorii de toate varstele" (1965), Grigore Vieru a fost distins cu Premiul Republican al Comsomolului in domeniul literaturii pentru copii si tineret (1967).

Volumul de versuri "Numele tau", aparut in 1968, este considerat de catre critiicii literari drept cea mai originala aparitie poetica. Volumul, ce cuprinde poeme intitulate "Tudor Arghezi", "Lucian Blaga" si "Brancusi" a devenit obiect de studiu la cursurile universitare de literatura nationala contemporana.

Un adevarat succes a reprezentat filmul muzical pentru copii "Maria Mirabela" in 1982, regizat de Ion Popescu Gopo. Textele pentru cantecele din acest film au fost semnate de Grigore Vieru. In 1988 i se acorda cea mai prestigioasa distinctie internationala in domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare Andersen.

Grigore Vieru a fost ales Membru de Onoare al Academiei Romane in 1990 si membru corespondent in 1993. In 1992 Academia Romana il propune pentru premiul Nobel pentru Pace. Poetul Grigore Vieru a incetat din viata pe data de 18 ianuarie 1935 si este inmormantat in cimitirul central din strada Armeana din Chisinau.

"Tratat pentru umanizarea pustiului”



Asociaţia Culturală ,,Regal d’Art”



Tehnoredactor şi corector: Mirela Brehuescu

Lucrări de artă plastică: Mihai Cătrună, Iurie Matei, Ion Sulea Gorj, Paul Surugiu-Fuego

Decoraţiune copertă: S.C. ,,ROMBERFIL” S.R.L. (manager Filip Mărgărit), după o idee originală a Asociaţiei Culturale ,,REGAL d’ART”

Design grafic şi layout original: Mihaela Irimescu

Tipar: Tipografia ,,PIM” Iaşi (manager: Maria Petrariu)

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: