A murit Laura Gellner, unul dintre cei mai apreciaţi colaboratori ai Dexonline. „A adăugat 300.000 de definiţii“ VIDEO

Laura Gellner, unul dintre cei mai apreciaţi colaboratori ai Dexonline, a decedat cu puţin înainte de a împlini vârsta de 83 de ani, a anunţat platforma Dexonline.

Gellner a colaborat timp de 17 ani cu site-ul care ajută la cunoaşterea corectă a limbii române. Colegii ei au precizat că Laura Gellner a scris 59 de milioane de caractere pe Dexonline, ceea ce înseamnă 30% din întreaga activitate de pe platformă.

Membrii echipei Dexonline spun că, deşi nu au cunoscut-o niciodată în persoană, în cei 17 de activitate Laura Gellner s-a dovedit a fi unul dintre cei mai merituoşi colaboratori ai platformei.

Laura Gellner a fost bibliotecară, stabilită de ani buni în Germania. Când a ieşit la pensie le-a trimis un mail celor de la Dexonline, în care se oferea să contribuie cu definiţii din DEX.

„Am acceptat ajutorul ei cu un optimism reţinut. În acea perioadă, mulţi voluntari curioşi trimiteau una-două definiţii, apoi îşi pierdeau interesul. Laura însă s-a alăturat proiectului şi a fost nelipsită timp de peste 17 ani”, mai explică echipa Dexonline.

În puţinele sale apariţii în spaţiul public, Laura Gellner a vorbit cu bucurie despre începuturile colaborării sale cu Dexonline.

„Eu ieşisem la pensie şi parcă îmi lipsea ceva. Fiind vorba de o muncă asemănătoare cu a mea, eu am lucrat în două mari biblioteci - Biblioteca Academiei din Bucureşi şi Biblioteca Universităţii din Stuttgart aproape 40 de ani, parcă m-a tentat. Am trimis un e-mail lui Cătălin Frâncu care mi-a răspuns şi aşa am intrat... Exact cum vă întrebaţi dumneavoastră, m-am mirat şi eu cum aceşti tineri vor să pună pe picioare un proiect fără finanţare, fără nimic. La început nu aveau aproape nimic, nicio susţinere. Şi... cam aşa ceva am vrut eu să fac”, declara Laura Gellner în 2013, atunci când a avut prima şi singura sa apariţie TV.