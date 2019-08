A murit autoarea americană Toni Morrison, premiată cu Nobel în 1993

Scriitoarea Toni Morrison a câştigat Premiul Pulitzer pentru ficţiune şi American Book Award în 1988 pentru romanul "Beloved" (1987). Romanul a fost adaptat într-un film din 1998 (în care au jucat Oprah Winfrey şi Danny Glover) în 1998. A primit premiul Nobel pentru literatură în 1993. În 1996, National Endowment for Humanities a selectat-o ​​pentru Prelegerea lui Jefferson (Jefferson Lecture), cea mai înaltă onoare a guvernului federal american pentru realizarea în domeniul umanist.

Morrison a fost, de asemenea, onorată, în 1996, cu Medalia de distinsă contribuţie (Medal of Distinguished Contribution) pentru American Letters, oferită de National Book Foundation. A scris libretul pentru o nouă operă, Margaret Garner, prezentată în premieră absolută în 2005. Pe 29 mai 2012, preşedintele Barack Obama a onorat Morrison cu Medalia prezidenţială a libertăţii. În 2016, scriitoarea americană a primit premiul PEN/Saul Bellow Award for Achievement in American Fiction.

Romanele ei sunt cunoscute pentru temele lor epice, dialogul însufleţit şi personaje de culoare cu trăsături de personalitate descrise în amănunt. Printre cele mai cunoscute romane ale sale se numără "Cei mai albaştri ochi", "Cântecul lui Solomon" şi "Mult iubită", pentru care a câştigat Premiul Pulitzer pentru Ficţiune în 1988. În 2002, academicianul Molefi Kete Asante a menţionat-o pe Toni Morrison pe lista lui de cei mai buni 100 de afro-americani.

În calitate de editor, Morrison a jucat un rol important în a aduce literatura autorilor de culoare în curentul principal. A editat cărţi ale unor autori ca Toni Cade Bambara, Angela Davis şi Gayl Jones.

Deşi romanele sale se concentrează de obicei asupra femeilor de culoare, Morrison nu şi-a identificat operele ca fiind feministe. Ea spunea că "unii cititori găsesc pretextul că eu sunt implicată în prezentarea unor broşuri feministe. Nu mă înscriu între susţinătorii patriarhatului şi nu cred că ar trebui înlocuit cu matriarhatul. Cred că este o chestiune de acces egal şi de a deschide uşi pentru o mulţime de oportunităţi." Pe lângă romanele sale, Morrison a scris şi cărţi pentru copii în colaborare cu fiul ei cel mic, Slade Morrison, care este pictor şi muzician.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: