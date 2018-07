5 motive să citeşti „Informatorul“ de John Grisham. Recomandările RAO pentru lectură în această vară

Potrivit unei legi din Florida, persoana care aduce dovezi privind un act de corupţie şi pune umărul la recuperarea de către stat a unor bunuri obţinute ilegal câştigă un procent important din valoarea acestora. În aceste condiţii, avocatul Myers, care are informaţii despre „cel mai corupt judecător din istoria justiţiei americane”, ar putea câştiga milioane de dolari dacă ar reuşi s-o demaşte pe femeia care ar trebui să slujească dreptatea.

Cartea este o critică la adresa justiţiei, aducând numeroase detalii din interiorul sistemului juridic american;

Tema acesteia este una sensibilă pentru publicul român;

Autorul scoate în evidenţă efortul pe care unii oameni ai legii îl fac pentru a aduce dovezi într-un caz atât de greu de susţinut;

Ingredientele acestui thriller juridic sunt magistral dozate: acţiunea, riscul la care se expune investigatoarea Lacy Holz, frustrările legate de regulile unui sistem juridic rigid, loviturile norocoase, punctul de vedere al celor aflaţi de partea răufăcătorilor;

Personajele sunt puternice, bine construite.

Informatorul de John Grisham

Oamenii se aşteaptă ca magistraţii să apere legea. Dar ce se întâmplă atunci când aceştia se află de partea răufăcătorilor? Acţiunea cărţii se bazează pe o anchetă cu miză uriaşă. Potrivit unei legi din Florida, persoana care aduce dovezi privind un act de corupţie şi pune umărul la recuperarea de către stat a unor bunuri obţinute ilegal câştigă un procent important din valoarea acestora. În aceste condiţii, avocatul Myers, care are informaţii despre „cel mai corupt judecător din istoria justiţiei americane”, ar putea câştiga milioane de dolari dacă ar reuşi s-o demaşte pe femeia care ar trebui să slujească dreptatea.

Chipul dur al despărţirii de Michael Connelly, seria Harry Bosch

Harry Bosch, detectiv particular californian, nu îşi face reclamă, nu are un birou şi este foarte pretenţios atunci când îşi alege clienţii – îşi permite, deoarece are în spate o carieră de 30 de ani ca detectiv al poliţiei din Los Angeles. Acceptă, însă, o întâlnire cu unul dintre cei mai influenţi miliardari din sudul Californiei, un bărbat în vârstă, măcinat de un singur regret – marea lui iubire din tinereţe şi soarta copilului născut din acea relaţie. Legăturile cu propria viaţă încep să iasă la iveală pentru Harry Bosch, care nu mai are linişte până când descoperă chipul dur al despărţirii. Citeşte un fragment aici.

Intraţi în El Encanto de Susana López Rubio

Romanul prezintă povestea de dragoste dintre Patricio, un tânăr venit în Havana din Asturias, o provincie a Spaniei măcinată de conflictele Războiului Civil, şi Gloria, soţia celui mai puternic mafiot din Cuba, cu care a fost silită să se căsătorească pe când era adolescentă. O iubire interzisă, pe care totuşi cei doi o trăiesc cu patimă, fascinaţi unul de celălalt. În calea lor se ridică nenumărate obstacole, pe care reuşesc să le treacă doar în parte. Întâmplări dramatice îi despart şi îi apropie pentru ca, la un moment dat, Patricio să fie nevoit să fugă din Havana, luând asupra sa vina uciderii soţului Gloriei. El crede că iubita sa a murit în incendiul pus la cale de soţul ei în urma căruia arde magazinul de lux El Encanto, în care lucra Patricio, loc emblematic pentru Havana acelor vremuri, unde veneau inclusiv stele ale Hollywoodului. Finalul este totuşi unul fericit. Cei doi se reîntâlnesc abia în amurgul vieţii, dar pasiunea lor a biruit timpul fără să se fi stins vreodată.

O fată în amurg de Serena Burdick

Născută într-o familie pariziană bogată pe la mijlocul perioadei Belle Époque, tânăra Aimée Savaray visează să devină o pictoriţă celebră în lumea artei dominată de bărbaţi; în secret, ea tânjeşte să fie iubită de Henri, tânărul pe care părinţii ei l-au crescut alături de ea încă de când era copil. Dar când Henri dispare pe neaşteptate, în timpul războiului franco-prusac, viaţa privilegiată a familiei Savaray începe să se destrame. Cu inima frântă, Aimée încearcă să-l găsească, însă Henri nu-şi doreşte să fie descoperit – şi doar o singură persoană din familie cunoaşte motivul. În timp ce se refugiază tot mai mult în artă, avându-l ca mentor pe impresionistul Édouard Manet, Aimée redescoperă, fără să-şi dea seama, drumul către Henri. Dar anii care au trecut şi secretele îngropate fac ca regăsirea lor finală să scoată la suprafaţă nenumărate minciuni, care, deşi altădată au ţinut familia laolaltă, acum ameninţă să o despartă. „O fată în amurg este o poveste de dragoste, dar şi o tragedie plină de mister, o analiză emoţionantă a capacităţii omului de a-şi asuma atât greşeli pline de cutezanţă, cât şi ispăşiri surprinzătoare.“ Carrie Brown, autoarea romanului The Stargazer’s Sister

Lista de dorinţe sau cum să vindeci o inimă frântă de Anna Bell

Abi este pur şi simplu devastată când Joseph, iubirea vieţii ei, pune capăt relaţiei lor motivând că sunt incompatibili. Când el îi lasă la uşă o cutie cu lucrurile care îi aparţin, Abi descoperă printre acestea o listă de 10 dorinţe, pe care Joseph îşi propusese să le bifeze până la 40 de ani. Ea decide să ducă la îndeplinire această listă, din dorinţa de a-l determina să se întoarcă la ea, dovedindu-i astfel că sunt perfect compatibili. Există însă o problemă – sau mai degrabă 10. Abi nu este o iubitoare a activităţilor în natură şi este terifiată de înălţimi – ceea ce constituie o adevărată problemă atunci când pe listă apar escaladarea unui munte, un tur al unei insule cu bicicleta şi, nu în cele din urmă, coborârea în rapel a celui mai înalt turn din oraş. Pe măsură ce îşi vindecă inima rănită, bifând cele 10 puncte de pe listă unul după altul, Abi descoperă o extraordinară încredere în sine, care o transformă într-o altă persoană. Lista de dorinţe este o poveste fabuloasă despre dragoste şi forţarea limitelor, relatată cu umor şi ingenios gradată.

Duelul vrăjilor de Sebastien de Castell

Kellen are 16 ani şi provine dintr-una dintre familiile mari care îşi dispută tronul oraşului. Se pregăteşte pentru primul său duel în urma căruia va deveni vrăjitor. El trebuie să-şi pună în funcţiune cele 6 puteri: Fier, Mătase, Nisip, Suflare, Sânge, Ambră. Mai există şi o a şaptea putere, Umbră, considerată magie neagră. Dacă atunci când împlineşte 16 ani nu poate trezi cele 6 forţe, Kellen devine un Sha'Tep, servitor al propriei familii sau şi mai rău, este trimis în mină. Să nu treci testul, într-o societate atât de dură, este o catastrofă pentru Kellen, mai ales că sora lui mai mică s-a remarcat deja prin forţa ei extraordinară. Însă puterile lui au dispărut complet. Prin urmare, el trebuie să trişeze sau să găsească alte soluţii. Confruntat cu posibilitatea unei vieţi ingrate, Kellen se hotărăşte să folosească ultima armă care i-a mai rămas: şiretenia. Curând, cu ajutorul lui Ferius Parfax, o călătoare misterioasă, Kellen va afla că există multe alte căi prin care îţi poţi învinge adversarii, pentru a deveni... stăpânul vrăjilor.

Fata din lut de Heather Tucker

Un roman de debut uluitor şi liric, Fata din lut este un incredibil tur de forţă literar. Vincent Appleton îi zâmbeşte fiicei sale, scoate pistolul şi se împuşcă în cap. Pentru surorile Appleton, nu este prima dată când viaţa o ia razna. Dar de data aceasta, explodează. Hariet, în vârstă de doar opt ani şi pe care toată lumea o strigă Ari, este trimisă la Cape Breton, la mătuşa ei Mary, despre care umblă vorba că ar mânca fetiţe cu fulgi cu tot. Dar Mary şi cu partenera ei, Nia, îi oferă refugiu lui Ari şi prietenului ei de nedespărţit, căluţul-de-mare imaginar Jasper. Însă vremurile fericite nu durează, iar Ari este din nou smulsă din casa mătuşii ei şi silită să se întoarcă la mama ei cu probleme şi la traumatizatele ei surori. Tatăl ei vitreg, Len, şi restul familiei îi dau totuşi speranţă, dar abia ce Ari ajunge să se ataşeze de ei, că este din nou dezrădăcinată violent, atunci când mama ei se mută cu brutalul Dick Irwin. În timpul revoluţiei sexuale din anii ’60, Ari se luptă cu tragedia lăsată în urmă de tatăl ei şi cu adicţiile mamei, testându-şi limitele cu diverse substanţe care îi amorţesc suferinţa şi cu bărbaţi care îi oferă tandreţe. Ari străbate o decadă de iubiri şi despărţiri, de întâmplări divine şi drăceşti, dar mereu plină de spirit, de tenacitate şi cu incredibilul echilibru pe care doar un căluţ-de-mare îl poate avea.

Dublă identitate de S.K. Tremayne

La un an după ce una dintre fetele lor gemene, Lydia, a murit într-un accident, părinţii lor, Angus şi Sarah Moorcraft, se mută pe o insuliţă din Scoţia, pe care Angus a moştenit-o de la bunica lui. Acolo cuplul speră să-şi pună ordine în viaţă după tragicul accident. Şi totuşi, după ce la puţin timp Kirstie, geamăna rămasă, susţine că s-a comis o greşeală şi că ea este, de fapt, Lydia, viaţa cuplului mai primeşte o lovitură. Aşadar, mister! Cine a murit cu adevărat în accident?

O vară în Long Island de Ann Brashares, autoarea seriei Frăţia pantalonilor călători

Ray şi Sasha împart un dormitor, se învârt în aceleaşi cercuri de prieteni, au aceleaşi surori, dar nu s-au întâlnit niciodată. Cândva, tatăl lui Sasha şi mama lui Ray au fost căsătoriţi şi au avut trei fiice. Dar căsnicia lor s-a destrămat. Acum există două familii noi cu doi copii noi, Sasha şi Ray, iar în timpul lunilor de vară, ei împart pe rând o casă de pe plajă. Ajunşi deja la vârsta adolescenţei, Ray şi Sasha sunt tot mai curioşi unul în privinţa celuilalt. Când se întâlnesc într-un final, se anunţă o vară plină de romantism şi secrete... şi o tragedie care le va destrăma sau vindeca familiile pentru totdeauna.