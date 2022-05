„Zbor spre lumină”, concert coral la Filarmonica „George Enescu”

Pe scena Ateneului vor evolua: Maria Bîldea (pian), Rafael Butaru (vioară), Andrei Licareţ (pian), Eduard Antal (orgă). Programul este alcătuit din lucrări de Johannes Brahms, Olivier Messiaen, Charles Marie Widor, Wolfgang Amadeus Mozart, Constantin Silvestri, Claude Debussy, Gustav Holst, Ola Gjeilo, Louis Vierne, Arnold Schoenberg. „Concertul intitulat Zbor spre lumină se doreşte a fi un imn adresat bucuriei de a trăi, de la visul nocturn la bucuria spirituală a luminii pe pământ”, a declarat dirijorul Iosif Ion Prunner.

Înfiinţat la 1 decembrie 1950 de către directorul de atunci al Filarmonicii, Constantin Silvestri, Corul Filarmonicii „George Enescu” i-a avut la conducerea sa pe Ştefan Mureşianu, D.D. Botez, Vasile Pantea. Când legendarul Constantin Silvestri a înfiinţat Corul, se simţea nevoia stringentă a unei recuperări, susţinută şi de colaborarea cu nume consacrate ale baghetei dirijorale: George Georgescu, Igor Markevitch, Georges Pretre, Lawrence Foster, Sergiu Comissiona, Cristian Mandeal, Ghenadi Rojdestvenski. Începând cu 1990, Corul Filarmonicii „ George Enescu” a luat parte la manifestări extraordinare în viaţa muzicală din România. Astfel, ansamblul a avut posibilitatea să colaboreze în 1995 cu marele compozitor polonez Krzysztof Penderecki, iar în 1998 a realizat împreună cu Orchestre Nationale de France şi Lawrence Foster o variantă de concert a operei Oedipe de George Enescu, în cadrul Festivalului Internaţional omonim. Din 1997, Corul Filarmonicii este condus de dirijorul şi pianistul Iosif Ion Prunner, membru şi continuator al unei familii renumite de muzicieni şi oameni de cultură din România. Printre succesele notabile înregistrate se numără şi colaborările cu orchestre şi dirijori de calibru internaţional în cadrul Festivalului „George Enescu”: Daniel Barenboim şi Staatskapelle Berlin (2013, în Patru piese sacre de Verdi) şi Vladimir Jurovski şi Orchestra Filarmonicii din Londra (2017).

Maria Bîldea s-a născut în Bucureşti şi a început să studieze harpa la opt ani, la Liceul de Muzică „George Enescu”. La 12 ani susţinea deja primul recital iar la 18 ani a susţinut primul concert ca solistă la Ateneul Român. A absolvit Academia de Muzică din Bucureşti în 1986. În 1988 a fost invitată în Grecia de Orchestra de Stat Thessaloniki. A fost membră a orchestrei din Salonic până în 1990 după care a plecat la Atena, invitată de către Manos Hatzidakis, şi angajată la Orchestra of Colours. Din 1993 este şi prim harpist la National Symphony Orchestra of the Hellenic Radio and Television. Maria Bîldea a înfiinţat, în 1988, prima clasă de harpă la Thessaloniki State Odeion (Conservatorul din Salonic), iar în 1992 la Athenaum Odeion (Conservatorul din Atena). De-a lungul carierei a colaborat cu Sir Neville Marriner, Michel Plasson, Vangelis, Horia Andreescu. A interpretat muzica de Eleni Karaindrou pentru filmul „Dust in time”, împreună cu soţul său, violonistul Sergiu Nastasa şi „Alexander” (regizor Oliver Stone, muzica de Vangelis). A fondat şi cvartetul „Aeolian Harps” şi este membru fondator al “Kyklos Ensemble”.

Violonistul Rafael Butaru este licenţiat al Academiei „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca şi în prezent este concertmaistru al Operei Naţionale din Bucureşti şi al Filarmonicii „George Enescu”. De-a lungul carierei concertistice a colaborat cu muzicieni de prestigiu, precum: Marin Cazacu, Dorin Marc, Liviu Prunaru, Răzvan Popovici, Răzvan Suma, Gilles Apap, Reto Bieri, David Cohen, Daishin Kashimoto, Diana Ketler, Bjørg Lewis, Alexander Sitkowetsky, Daniel Rowland, Serghei Malov, Alina Pogostkina. Activitatea sa solistica include concerte susţinute alături de Orchestra Naţională Radio, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Română de Tineret şi Filarmonica din Râmnicu-Vâlcea. Împreună cu ansamblul ArGenTango a susţinut două turnee naţionale şi a înregistrat un compact disc Live at Sala Radio. Este membru al Ludens Piano Trio şi al ansamblului de muzica veche I Ludici alături de care concertează frecvent în cadrul festivalurilor SoNoRo, Vara Magică şi Enescu şi Muzica lumii.

Născut la Bucureşti, Andrei Licareţ a început studiile de pian cu tatăl său, Nicolae Licareţ, la vârsta de 5 ani. A urmat cursurile Liceului de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, unde a studiat cu Gabriela Enăşescu. La Universitatea de Muzică Bucureşti, i-a avut ca profesori pe Viniciu Moroianu, Dana Borşan, Steluţa Radu, Şerban Soreanu şi Dan Dediu. Şi-a continuat apoi studiile cu doi dintre cei mai mari profesori de pian, Jacques Rouvier, la Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris şi la Universität der Künste Berlin, precum şi cu legendarul pianist Leon Fleisher la Peabody Consevatory din Baltimore. Andrei Licareţ a obţinut Premiul I la concursurile Jeunesses Musicales şi Bucureşti Yamaha şi a fost distins cu Premiul Lory Wallfisch. A susţinut concerte la Paris, Vendôme, Santander, Berlin, Würzburg, Londra, Roma, Lucca, Livorno, Salonic, Copenhaga, Istanbul, Praga, Tel-Aviv, Varşovia, Bruxelles, Madrid, New York, Washington D.C., Boston, Houston etc.

Până la admiterea la Conservator, Eduard Antal a fost autodidact, motiv pentru care el consideră acest lucru ca fiind una din cele mai mari reuşite din cariera lui de până acum. A concertat sub bagheta unor dirijori importanţi precum Konrad von Abel, Giulio Prandi şi a făcut parte din orchestrele „Universitaria”, „Concerto”, „Barockerii”. În anul 2017 şi-a propus să lucreze împreună cu cei mai importanţi profesori organişti din ţară, să participe la cât mai multe masterclassuri şi programe de mentorat şi să îşi achiziţioneze materiale necesare studiului. Profesorul cu care Eduard studiază la UNMB este dr. Dan Racoveanu.

Marţi, 3 mai 2022, Sala mare a Ateneului Român, ora 19.00 - 21:00

Corul Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor

IOSIF ION PRUNNER

Îşi dau concursul

MARIA BÎLDEA - harpă

RAFAEL BUTARU - vioară

ANDREI LICAREŢ - pian

EDUARD ANTAL - orgă

Program

Johannes Brahms

In stiller Nacht

Olivier Messiaen

O sacrum convivium

Charles Marie Widor

Simfonia nr. 9, cu orgă, op. 70, Gotica, p. a II-a

Wolfgang Amadeus Mozart

6 nocturne

Constantin Silvestri

Nacht und Träume

Claude Debussy

Clar de lună

Gustav Holst

3 imnuri corale vedice

Ola Gjeilo

Serenity

Louis Vierne

Hymne au soleil, op. 53

Arnold Schoenberg

Friede auf Erden, op. 13