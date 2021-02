Violoncelistul Mischa Maisky şi dirijorul Christian Badea, în stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu”

Violoncelistul, care reprezintă la cel mai înalt nivel şcoala interpretativă rusă, va interpreta, în compania Orchestrei simfonice a Filarmonicii „George Enescu”, Concertul în si minor pentru violoncel şi orchestră, op. 104 de Antonin Dvořák. În prima parte a transmisiunii de joi-seară, va fi difuzată o înregistrare cu Simfonia nr. 2 in re major, op 73 de Johannes Brahms, interpretată la data de 11 aprilie 2019 de Orchestra simfonică a Filarmonicii, condusă de maestrul Badea.

„Marele violoncelist Mischa Maisky – una din cele mai importante şi complexe personalităţi ale artei interpretative din ultimele decenii – a oferit, în 2018, Concertul de Dvořák, o lucrare de referinţă în literatura solistică“, a declarat Christian Badea. Proiectul a fost derulat în cadrul „Concertelor Centenarului la Ateneul Român”, în parteneriat cu Institutul Cultural Român şi Alpha Bank România. „E o bucurie să cânt Concertul de Dvořák pe scena Ateneului român, alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii «George Enescu», dirijată de maestrul Christian Badea“, a subliniat violoncelistul Mischa Maisky, în noiembrie 2018, când a prezentat acest concert în România.

Mischa Maisky, unul dintre cei mai excentrici artişti ai lumii, s-a născut pe 10 ianuarie 1948 în Letonia. Educat în Rusia, repatriat în Israel, artistul se consideră un cetăţean al lumii şi spune că în muzică „nimic nu s-a schimbat şi totul s-a schimbat enorm”. „Cânt la un violoncel italian, cu arcuşuri franceze şi germane, corzi din Austria şi Germania. Mă simt acasă oriunde oamenii apreciază muzica clasică”, spune artistul.

La 17 ani a câştigat prima sa competiţie de violoncel, la Leningrad. A studiat la Conservatorul din Moscova cu Mstislav Rostropovich, în 1966 a fost unul dintre premianţii competiţiei Ceaikovski, iar patru ani mai târziu a fost trimis într-un lagăr. După eliberare, a părăsit Uniunea Sovietică şi a emigrat în Israel. Au urmat numeroase alte premii si debutul său la Carnegie Hall (New York), alături de Orchestra Simfonică din Pittsburgh. Un admirator i-a oferit atunci un violoncel din secolul al XVIII-lea, instrument la care cântă şi în prezent. Pe marile scene ale lumii, a apărut în compania unor mari nume precum Martha Argerich, Radu Lupu, Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim şi Giuseppe Sinopoli. A devenit un invitat obişnuit al celor mai prestigioase festivaluri internaţionale, susţinând concerte în centre muzicale ca Viena, Berlin, Londra, Ierusalim, Paris, New York şi Tokio.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul naşterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat. În mai 2015, Christian Badea a dirijat la Ateneul Român actul al III-lea din „Parsifal“, după care, în deschiderea următoarei stagiuni a pus în scenă, în dublă calitate, de dirijor şi regizor, actul I din opera lui Richard Wagner. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A iniţiat ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) şi „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din Bucureşti, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

Johannes Brahms

Simfonia nr. 2 in re major, op 73

Antonin Dvořák

Concertul în si minor pentru violoncel şi orchestră, op. 104

