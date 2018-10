„Vinovatul / The Guilty“ a obţinut Premiul Criticii la Zurich Film Festival VIDEO

Filmul de debut al cineastului danez Gustav Möller a avut premiera mondială în competiţia oficială de la Sundance Film Festival, unde a câştigat Premiul Publicului. Traseul festivalier al filmului a continuat cu International Film Festival Rotterdam, Transilvania International Film Festival (TIFF), Montclair Film Festival, Seattle International Film Festival, festivaluri unde Vinovatul / The Guilty a câştigat acelaşi trofeu: Premiul Publicului.

Asger Holm (Jakob Cedergren), centralist la serviciul de urgenţă 112, răspunde la apelul unei femei răpite. Când convorbirea se întrerupe brusc, începe o disperată căutare a victimei şi a agresorului. Folosindu-se doar de telefon, Asger se aruncă într-o cursă contracronometru pentru a salva femeia aflată în pericol, dar curând îşi dă seama că lucrurile nu sunt ceea ce par.

Viziunea regizorului a fost de a realiza un thriller plin de suspans şi cu accent pe personaj, dar mai mult de atât, de a face un film care să ofere privitorului o experienţă complet unică: “Consider că cele mai puternice imagini din film, cele care îţi rămân întipărite în memorie, sunt acelea pe care nu le vezi. (…) Ideea filmului mi-a venit când am dat peste un apel 911 al unei femei răpite. Femeia călătorea cu maşina iar răpitorul se afla lângă ea, drept pentru care a vorbit în coduri la telefon. La început, am fost acaparat de suspansul apelului, ca oricare alt ascultător. Dar, apoi, am început să mă gândesc la motivul pentru care a fost atât de intrigant.” - Gustav Möller, regizor

În România, Vinovatul a fost prezentat în avanpremieră în competiţia Transilvania International Film Festival, acolo unde publicul TIFF l-a votat ca fiind cel mai bun film din competiţie.

Gustav Möller s-a născut în Göteborg în 1988. În 2015 a absolvit Şcoala Naţională de Film din Danemarca, secţia de regie, cu scurtmetrajul In Darkness͟ care a câştigat Next Generation Award la festivalul de film din Haugesund. Vinovatul / The Guilty este lungmetrajul său de debut.

Jakob Cedergren a devenit cunoscut în 2000, în miniseria daneză͞The Spider͟. A fost selectat în programul EFP Shooting Stars din 2005. În 2009 a primit Danish Academy Award şi Critics Association Award pentrurolul din Terribly Happy͟ (regia: Henrik Ruben Genz). Pentru rolul din Submarino (regia: Thomas Vinterberg) a primit o nominalizare la Premiile Academiei Europene de Film în 2011.

Cea de-a 14-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Zurich a avut loc între 27 septembrie şi 7 octombrie.

Vinovatul / The Guilty va rula în cinematografele din România începând cu data de 9 noiembrie. Un film distribuit de Bad Unicorn cu sprijinul programului Europa Creativă al Uniunii Europene.