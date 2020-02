VIDEO După un recital extraordinar, soprana Maria Guleghina va apărea, joi, în premiera „Turandot“ pe scena Operei

Maria Guleghina este considerată una dintre cele mai importante soprane dramatice din lume, singura care până în prezent a interpretat roluri titulare în 16 producţii la Teatro la Scala, inclusiv "Manon Lescaut" şi "Tosca" de Giacomo Puccini, "I Due Foscari", "Un Ballo din Maschera" şi "Macbeth" de Giuseppe Verdi etc.

Din 1991 şi până în prezent soprana are peste 160 de apariţii la Metropolitan Opera din New York în opere precum "Aida", "Macbeth", "Nabucco" - Giuseppe Verdi, "Turandot" şi "Tosca" de Giacomo Puccini, "Norma" de Vincenzo Bellini, "Adriana Lecouvreur" de Francesco Cilea, "Andrea Chenier" de Umberto Giordano, "Dama de pica" de Piotr Ilici Ceaikovski, "Cavalleria Rusticana" de Pietro Mascagni, "Sly" de Ermanno Wolf-Ferrari etc.

Aceasta "Regina a Operei", îndelung aclamată de catre public, interpretează în mod frecvent pe toate scenele lirice importante ale lumii, cum ar fi Opera de Stat din Viena, Teatrul Mariinsky, Opera de Stat Bavaria, Opera Berlin, Teatro Liceu, Covent Garden, Opera Bastille, Teatro Colon, Teatrul Bolshoi etc.

Soprana Maria Guleghina este laureată a numeroase premii şi distinctii precum: Premiul Puccini 2009 - pentru cea mai buna performanta intr-un rol puccinian, Premiul Giovanni Zanatello pentru debutul sau la Arena din Verona, Medalia de aur Maria Zamboni, Medalia de aur din 1999 la Festivalul de la Osaka, premiul Bellini 2001, premiul Arte e Operosita nel mondo de la Milano,etc.

Repertoriul recent include recitaluri, turnee si roluri ca: Abigaille din "Nabucco" de Giuseppe Verdi la Deutsche Oper Berlin, Minnie din "La Fanciulla del West" si Tosca de Giacomo Puccini la Torre del Lago si Turandot la Teatro Colon din Buenos Aires, Opera din Sofia, Teatrul Mariinsky, un recital de mare anvergura la Carnegie Hall din New York si un turneu de concerte in Rusia.

De amintit in categoria de succese este şi recentul debut din repertoriul wagnerian, cu rolul lui Kundry din opera "Parsifal" pe care l-a interpretat sub bagheta lui Valery Gergiev la Teatrul Mariinsky si Constantin Trinks la Opera Nationala din Sofia - pentru care a fost foarte apreciata.

Maestrul Christian Badea, cel mai cunoscut dirijor de operă născut în România, a dirijat în 2019 opera „Turandot” la celebrul Teatro Colón din Buenos Aires. Scenografia a fost semnată de Roberto Oswald, iar regizorul producţiei a fost Matías Cambiasso. În distribuţia de pe 25 iunie 2019 soprana María Guleghina (foto) a interpretat rolul titular în producţia condusă de maestrul Christian Badea la Teatro Colón.

Viitoarele angajamente ale sopranei Maria Guleghina cuprind spectacolele "Turandot" în Sofia şi Bucureşti, "Tosca", opere de Giacomo Puccini, "La Forza Del Destino" de Giuseppe Verdi la Teatrul Mariinsky, "Nabucco" de Giuseppe Verdi ăn Japonia, precum şi debutul în rolul Kostelnicka in "Jenufa" de Leos Janacek la Concertgebouw in Amsterdam.

Premieră, joi, 13 februarie 2020, Opera Naţională

Turandot

Giacomo Puccini

Regie, decor, costume şi lumini

Mario de Carlo

Coregrafie

Corina Dumitrescu

Maestru de cor

Daniel Jinga

Maestru cor de copii

Smaranda Morgovan

Asistent de regie

Alexandru Nagy

Distribuţie

Dirijor: Tiberiu Soare

Turandot

Maria Guleghina – invitată

Altoum

Valentin Racoveanu

Timur

Dragoljub Bajic – invitat

Calaf

Daniel Magdal

Liù

Irina Iordăchescu

Ping

Dan Indricău

Pang

Liviu Indricău

Pong

Andrei Lazăr

Mandarinul

Ion Dimieru

Due ancelle

Ana Maria Hangu

Oana Ştefania Ionescu

Prinţul Persiei

Narcis Brebeanu

Cu participarea Orchestrei, Corului, Ansamblului de Balet şi a Corului de Copii al Operei Naţionale Bucureşti