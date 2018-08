VIDEO Filmul islandez „Under The Tree“ a câştigat Trofeul Anonimul. Scurtmetraje de Kaveh Mazaheri şi Emanuel Pârvu, premiate

Stop-cadru din pelicula „Under The Tree“ Foto: imdb.com

La secţiunea de scurtmetraj au fost decernate premiul publicului pentru cel mai bun film străin peliculei „Retouch” (Iran), în regia lui Kaveh Mazaheri, şi premiul publicului pentru cel mai bun film românesc producţiei „Totul e foarte departe“, în regia lui Emanuel Pârvu.

Premiul lui Mazaheri a fost înmânat de coordonatorul Cinema Muzeul Ţăranului, Gabriela Albu. El a fost ridicat de cineastul iranian Ali Asgari, prezent la Anonimul cu „Dissapearance“, selectat de asemenea în competiţia de lungmetraje.

Actorul Vlad Ivanov a fost cel care i-a înmânat premiul lui Emanuel Pârvu. „Am amintiri foarte frumoase de aici. Am mai câştigat un premiu la Anonimul şi din cauza emoţiilor de atunci nu am apucat nici să mulţumesc. Mulţumesc acestui loc că există. Am cunoscut oamenii de aici. Pentru mine, este cel mai frumos loc de pe pământ“.

Premiul „Ovidiu Bose Paştină“ a fost oferit de Fundaţia Anonimul scurtmetrajului „Madre” (Spania), regizat de Rodrigo Sorogoyen.

Filmul „Under The Tree“ este o coproducţie Islanda - Danemarca, iar trofeul a fost decernat în prezenţa regizorului Hafsteinn Gunnar Sigurðsson.

„Este minunat să fiu aici. Este un festival fantastic, foarte diferit de tot ce am văzut. Este unic, aşa că vă rog să îl continuaţi“, a spus Sigurðsson pe scenă.

Filmul său rulează în cinematografele româneşti începând de vineri. El a fost prezentat anul trecut în selecţia Festivalului de la Veneţia, iar anul acesta, şi la cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

Fiecare personaj din film debutează ca un individ problematic a cărui nebunie escaladează mai întâi în dramă, apoi în tragedie. Balanţa dintre drama din familie şi comedia neagră duce cu gândul la peliculele anterioare ale regizorului, „Parisul Nordului“ şi „La răscruce“, dar, de această dată, Sigurõsson proiectează cu adevărat o voce distinctă.

Ultima seară a evenimentului a fost deschisă de premiera mondială a filmului „Would You Like To Stargaze“, semnat de Emir Baigazin, invitatul special al ediţiei. Alături de el s-a aflat şi Aidana Kozhageldina, scenograful şi designerul de costume al peliculei.

„Cred că fiecare regizor, când face un film, îl face pentru cercul de prieteni apropiaţi şi într-un fel în care să nu pară slab în faţa lor. Filmul acesta este unul plin de vulnerabilitate, nu ştiu dacă scopul meu este să placă - la fel ca în celelalte cazuri. Nu e un film în care atingem teme politice, nu este unul în care să avem teme de actualitate şi poate o să vă pare cumva straniu. Pentru că vedem acest film împreună, vă consider automat prietenii mei“, a spus regizorul kazah.

El a precizat că aşteaptă reacţiile oamenilor, mesaje pe platformele de socializare ori pe alte canale.

Despre Aidana Kozhageldina el a spus că este „o persoană care are acel simţ al gustului în faţa căruia eu dau socoteală“.

Scenografa a felicitat festivalul şi a spus despre film că este un proiect de design. „Sper să îl înţelegeţi şi să vă placă colaborarea dintre artă, design şi cinematografie. În acest caz, este o poveste a doi oameni care se caută pe ei înşişi“.

Un alt eveniment al serii l-a reprezentat premiera naţională a celui mai recent film al regizorului american Spike Lee, „BlacKkKlansman“.

Din punctul de vedere al directorului festivalului, Miruna Berescu, şi al selectorilor, Ludmila Cvikova şi Ionuţ Mareş, ediţia de anul acesta a fost una bogată şi intensă. „Cel mai îmbucurător lucru a fost să văd sălile pline la proiecţii, inclusiv la proiecţiile de scurtmetraje“, a punctat Mareş.

Retrospectiva Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul va debuta pe 31 august, la Arcub şi Cinema Muzeul Ţăranului din Bucureşti. Până pe 2 septembrie, va fi prezentată o selecţie a filmelor din competiţia de lungmetraj, competiţia de scurtmetraj, cât şi din secţiunile non-competitive ale festivalului.

Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul este un proiect cultural organizat de Fundaţia Anonimul şi Asociaţia FAMart şi cofinanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Centrul Naţional al Cinematografiei şi Uniunea Cineaştilor din România.