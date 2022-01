Un istoric de artă a descoperit că un tablou din sufrageria sa este o operă de Anthony van Dyck

„L-am cumpărat de la un dealer din vestul Londrei. Ca istoric de artă, l-am cumpărat considerându-l o copie. În mod ciudat, nu i-am dat mare atenţie. Aşa cum « copiii cizmarului sunt cel mai prost încălţaţi », colecţia unui istoric de artă este cea mai puţin analizată”, a spus el.

Pictura, un portret al infantei (n.r. titlu dat copiilor regelui Spaniei, în afară de primul născut) Isabella Clara Eugenia, a stat atârnat în sufrageria istoricului timp de mulţi ani. Realizând acum semnificaţia sa, Wright va împrumuta permanent lucrarea Muzeului Cannon Hall din Barnsley, care se mândreşte cu o colecţie de picturi olandeze şi flamande din secolul al XVII-lea.

Wirght mărturiseşte pentru The Guardian că a analizat portretul infantei abia după ce tabloul i-a atras atenţia unui vizitator, Colin Harrison, curator la European Art at the Ashmolean Museum, Oxford.