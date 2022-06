Ultimele bilete la Bucharest Opera Festival, evenimentul verii la Bucureşti, 24 iunie – 2 iulie 2022 VIDEO

Festivalul aduce pe scena bucureşteană în perioada 24 iunie – 2 iulie o desfăşurare de forţe ce include 9 spectacole de operă, operetă şi balet programate în 9 seri consecutive, aducând în prim plan 9 orchestre, 7 coruri mixte, 1 cor de copii, 2 companii de balet, zeci de solişti şi dirijori de top ai scenei muzicale actuale, în total aproape 1500 de muzicieni, balerini şi personal artistic şi tehnic prezenţi pe scenă, în fosă şi în culise pentru un regal artistic fără precedent.

Bucharest Opera Festival are potenţialul de a deveni un eveniment anual şi va oferi publicului bucureştean ocazia de a cunoaşte toate instituţiile cu rang de operă naţională din România din subordinea Ministerului Culturii (Opera Naţională Română Cluj-Napoca, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, Opera Naţională Română Iaşi, Opera Naţională Română Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca şi Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”), cărora li se alătură Opera Română Craiova şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău.

Lucian Romaşcanu, ministrul culturii, despre primul festival de operă din ţară: „Bucurie şi poate chiar mândrie sunt singurele sentimente care mă cuprind atunci când trebuie sa vorbesc despre evenimente organizate de instituţiile din subordinea Ministerului prin care se promovează excelenţa. Unul de acest fel este şi Bucharest Opera Festival care încheie Stagiunea Centenară a Operei Naţionale Bucureşti. Vom fi părtaşi zilele acestea ai unui regal artistic oferit de nouă teatre de operă şi balet din spaţiul românesc. Decizia de a invita să se alăture proiectului nostru Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Maria Bieşu” din Chişinău, o instituţie culturală de renume, este o punte firească între Bucureşti şi Chişinău, capitale a două ţări ce împart o singură cultură. Bucharest Opera Festival are potenţialul de a deveni un fenomen internaţional, care să aducă an de an cele mai mari companii de operă şi balet pe scena bucureşteană, dar şi un motor social şi economic pentru comunitate. Industria festivalului este în creştere în ţara noastră, atrăgând un public tot mai divers, cu un important impact atât pe plan cultural, cât şi economic.”

Daniel Jinga, Managerul Operei Naţionale Bucureşti, despre primul festival de operă din ţară: „Un festival la care să participe cu spectacole toate Operele din România… Iată ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Trecând peste greutatea logistică a demersului organizatoric, pentru că vor fi 9 zile consecutive de joc, cu 9 spectacole şi deci 9 decoruri şi tipuri de amplasament şi situaţii de lumini diferite, rămâne totuşi, un lucru imposibil de realizat: obţinerea acordului tuturor acestor teatre de operă, de a veni în aceeaşi perioadă, în acelaşi spaţiu. Se pare că imposibilul este posibil o dată la 100 de ani, pentru că Centenarul Operei bucureştene a reuşit, de fapt, să adune în timp atât de scurt toţi aceşti participanţi de seamă, în varianta completă. Aş sublinia faptul că, pentru venirea lor, ONB a acoperit doar costurile logistice, nu şi onorariile. Imaginea care îmi vine în minte în contextul dat este aceea cu ONB pe post de sărbătorit, la sfârşitul programului de lucru, asteptându-şi prietenii la ziua de naştere pe care reuşeşte să o organizeze cu ultimii bani rămaşi din salariul pe luna respectivă. Prietenii îşi organizează programul în aşa fel încât să nu lipsească de la party-ul de 100 de ani, şi îi aduc sărbătoritul cel mai frumos cadou - spectacolul lor reprezentativ. Singurul teatru de operă şi balet din afara graniţelor României prezent în cadrul Bucharest Opera Festival este cel din Chişinău, lucru ce în mod providenţial are o semnificaţie specială în aceste momente istorice. Ne dorim ca în următoarele ediţii, festivalul să crească şi să aducă pe scena noastră şi spectacole ale marilor case de operă europene şi nu numai. Publicul de operă bucureştean va avea, cu siguranţă, o mare bucurie la sfârşitul stagiunii noastre centenare, iar mie nu îmi rămâne să sper decât că acest festival va dăinui, devenind o tradiţie mult aşteptată.”

(Video: Eduard Andrei/ Opera Naţională Bucureşti)

Programul festivalului

• Sâmbătă, 25 iunie, ora 19:00 – „Lacul lebedelor” de P.I. Ceaikovski (Teatrul Naţional de Operă şi Balet „ Maria Bieşu” din Chişinău)

• Duminică, 26 iunie, ora 19:00 – „Ora spaniolă (L’heure espagnole) & Copilul şi vrăjile (L’enfant et les sortileges)” (Opera Maghiară din Cluj Napoca)

• Luni, 27 iunie, ora 19:00 – „Zorba” de Mikis Theodorakis (Opera Naţională Română Cluj-Napoca)

• Marţi, 28 iunie, ora 19:00 – „Mefistofele” de Arrigo Boito (Opera Română Craiova)

• Miercuri, 29 iunie, ora 19:00 – „La Serva Padrona” de Giovanni Battista Pergolesi (Opera Naţională Română din Timişoara)

• Joi, 30 iunie, ora 19:00 – „Povestirile lui Hoffmann” de Jacques Offenbach (Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”)

• Vineri, 1 iulie, ora 19:00 – „Indiile galante” de Jean-Philippe Rameau (Opera Naţională Română Iaşi)

• Sâmbătă, 2 iulie, ora 19:00 – „Candide” de L. Bernstein (Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”)

Bilete aici şi de la Casa de Bilete a Operei Naţionale Bucureşti.