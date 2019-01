Thelma Schoonmaker, colaboratoare a lui Scorsese, de trei ori premiată cu Oscar, va primit trofeul BAFTA Fellowship

Schoonmaker, premiată cu Oscar pentru montajul filmelor „Raging Bull” (1980), „The Aviator” (2004) şi „The Departed” (2006), a mai lucrat cu Scorsese, între altele, la „Goodfellas” (1990), „Gangs of New York” (2002) şi „Hugo” (2011), primind nominalizări la aceleaşi prestigioase premii.

Singurul lungmetraj pentru care ea a primit o nominalizare la premiile Academiei Americane de Film şi care nu a fost regizat de Martin Scorsese a fost documentarul „Woodstock” (1970, r. Michael Wadleigh).

BAFTA Fellowship este oferit anual în semn de recunoaştere a excepţionalei contribuţii la dezvoltarea cinematografiei sau a televiziunii.

Între cei care au primit acest trofeu onorific se numără Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Elizabeth Taylor, Stanley Kubrick, Billy Wilder, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Judi Dench, Vanessa Redgrave, Michael Powell, Emeric Pressburger, Scorsese şi Sidney Poitier. Ridley Scott a fost cineastul recompensat anul trecut cu acest premiu.

Schoonmaker a spus că este onorată şi emoţionată să primească acest premiu mai ales pentru că se alătură, astfel, „unui grup ilustru” din care fac parte „doi dintre cei mai importanţi oameni din viaţa mea - regizorul meu, Martin Scorsese, şi regretatul meu soţ, Michael Powell”.

„Cinematografia britanică a avut o influenţă imensă asupra lui Martin Scorsese şi, prin ceea ce m-a învăţat, sunt binecuvântată să fiu capabilă să îl ajut să continue predarea moştenirii Powell şi Pressburger”, a mai spus ea, citată de Variety.

Cariera lui Schoonmaker se întinde pe cinci decenii, iar parteneriatul ei cu Scorsese s-a tradus şi în nouă nominalizări la premiile BAFTA.

Ea a fost premiată cu BAFTA de două ori, pentru montajul „Raging Bull” şi „Goodfellas”.

Născută în Algeria, în 1940, Thelma Schoonmaker s-a mutat în SUA la vârsta adolescenţei. A urmat cursurile Universităţii Cornell, unde a studiat ştiinţe politice şi rusa. A absolvit în 1961, apoi a frecventat cursuri de artă la Universitatea Columbia. A găsit un post de asistent de editor de film, a aplicat şi l-a obţinut.

Pe Scorsese l-a întâlnit la New York, unde se înscrisese - la Universitate - la cursuri pentru montaj. Un profesor a întrebat-o dacă poate să îl ajute să recupereze un negativ al filmului „What’s a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This?”. În 1967, Schoonmaker a lucrat cu Scorsese pentru prima dată, la „Who’s That Knocking at My Door”.

Colaborarea lor a continuat până în prezent, ea semnând montajul celui mai recent lungmetraj al cineastului american - „The Irishman” - care va fi lansat de Netflix anul acesta.

Schoonmaker a fost căsătorită cu cineastul britanic Michael Powell din 1984 şi până la moartea lui, în 1990. De atunci, ea a făcut eforturi pentru a-i onora munca şi moştenirea, pentru a-i conserva filmele.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: