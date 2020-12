„The Severed Garden“ la Arbor.art.room. Pictorul Casei Regale expune în Transilvaniei 11

Peisagistul neconvenţional Vadim Creţu este un Ruisdael român, încă prea puţin cunoscut, iar conceptul expoziţiei este inspirat de The Doors.

Spaţiul expoziţional Arbor.art.room (str. Transilvaniei, nr. 11, sector 1; puncte de reper: Sala Radio, Parcul Luigi Cazzavillan), aparţinând Asociaţiei pentru cultură şi arte Arbor, a devenit binecunoscut iubitorilor de arte vizuale în toamna acestui an, prin două expoziţii cu totul originale (ca mod de abordare şi execuţie), care „au făcut epocă“: „Woman Unchained“ a artistei basarabene Irina Greciuhina (curator Doinel Tronaru) şi „Un veac de singurătate“, aparţinând celei mai mari pictoriţe din Republica Moldova, Valentina Rusu Ciobanu, ajunsă la vârsta centenarului (curatori: Victoria Nagy Vajda, Anastasia Gurschi).

Un „prerafaelit“ în secolul XXI



De data aceasta, noua propunere artistică a Victoriei Nagy Vajda este un peisagist neconvenţional, Vadim Creţu (originar din Republica Moldova, dar format la Bucureşti, în atelierul maestrului Ştefan Câlţia), remarcat prin marea cantitate de lucrări comisionate de Casa Regală a României, ceea ce l-a făcut să fie considerat „pictorul oficial“ al acesteia. Peisagistica sa de înaltă clasă artistică i-a atras renumele de „un Ruisdael român“, dar pictura lui Creţu are ecouri şi din artişti prerafaeliţi, precum John Everett Millais. Pictează în general grădini, adevărate labirinturi vegetale, încâlcite şi prolixe, dar şi selve teutone, întunecate şi neliniştitoare, de un gotic tipic germanic. Peisajele silvane din această expoziţie vor constitui o revelaţie pentru iubitorii de artă bucureşteni.

Foto dreapta: „Autoportret“, 2020, ulei pe pânză, 45x40.5 cm



Acceptând atrăgătoarea propunere a galeristei, curatorii Andrei şi Andreea Grosu, binecunoscuţi regizori şi oameni de teatru (au fondat şi coordonează compania Teatrul Independent unteatru), au venit cu elemente din artele pe care le stăpânesc cel mai bine, realizând astfel în spaţiul Arbor.art.room un neaşteptat şi de neratat dialog al artelor. Titlul expoziţiei le-a fost sugerat de versurile piesei „The Severed Garden“ a celebrei trupe The Doors (avându-l ca lider şi vocal pe genialul Jim Morrison):

„They are waiting to take us / into the severed garden“.